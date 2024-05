Peníze fuč, opevnění nikde. Ukrajinci naříkají, že Rusům v postupu nic nebránilo

reklama

Jak jsme již v pátek informovali, ruská armáda otevřela na severu Ukrajiny poblíž Charkova novou frontovou linii.

Psali jsme: Je to tu, Rusové otevírají novou frontu. 70 km od Charkova

Během víkendu se ruským silám podařilo postoupit. Jak uvedl vojenský analytik Tyler Weaver v sobotu, Rusové postoupili minimálně pět kilometrů ve skoro padesátikilometrové zóně na sever od Charkova a obsadili asi tucet malých vesnic. „Když to porovnáme, na taktické úrovni je to mnohem větší úspěch v 48 hodinách než měli Ukrajinci za celou loňskou ofenzivu, navíc s triviálními ztrátami pro ruskou armádu,“ srovnává.

Podotýká, že Rusové pokračují v útoku ve směru Charkova přes vesnici Liptsy a také že útočí směrem na Vovčansk, do kterého už se jim podařilo vstoupit s průzkumnými silami. „Stále se pravděpodobně jedná o přípravnou operaci, Rusové zatím nezaútočili západně od Charkova. Když se podíváme na mapu, je zřejmé, že sektor ještě není moc vyvinutý, což naznačuje, že ruské velení chce vtáhnout AFU (ukrajinské ozbrojené síly – pozn. red.) do boje a zafixovat je v otevřené krajině mezi Charkovem a severním Doněckem,“ analyzoval situaci. „Ruské síly v boji jsou zatím podle všech zpráv malé a soustřeďují se na průzkum ukrajinské obrany,“ dodal. Má za to, že by se mohlo jednat o síly, které budou předcházet útoku celého armádního sboru z bělgorodské oblasti.

„V každém případě se zdá, že Rusové nespěchají s příliš rychlým vývojem bitvy – velké šipky přijdou, až přijdou. Rusové mají v tuto chvíli nad bojištěm mimořádnou úroveň dohledu dronů a ‚palebné kontroly‘ a ukrajinské síly, které se ocitnou pod jejich dohledem, budou rychle chřadnout,“ podotkl ještě.

Day 2 update for the Russian offensive into Kharkov.



Thus far Russian troops have advanced into Ukraine to a depth of approximately five kilometers over a fifty-kilometer strip of the border northeast of Kharkov, seizing a dozen villages. By way of comparison, this is more… pic.twitter.com/jYEoKMkWrN — Armchair Warlord (@ArmchairW) May 11, 2024

Zprávy z neděle potvrdily boje o Vovčansk. Ale také stížnosti z řad ukrajinské armády, že neexistovala žádná první linie opevnění.

???????? Street fighting has begun in Volchansk, Russian troops surround the city, - Ukrainian Armed Forces commanders report.



There was virtually no first line of fortifications, Ukrainian military claim.



In addition, it is reported that the 125th territorial defense brigade fled… pic.twitter.com/pw0lEdOjfX — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 12, 2024

O těch píše i BBC, která uvádí, že Rusové mají na severní frontě „malé, ale významné úspěchy v obsazování“ a podařilo se jim zabrat celkem 100 kilometrů čtverečních, což je rozdíl oproti východní frontě, kde podobný postup trval Rusům roky.

Na postup Rusů si pro BBC stěžoval Denys Jaroslavskyj, velitel zvláštní průzkumné jednotky. „Nebyla žádná první obranná linie. Viděli jsme to. Rusové prostě přišli. Prostě vešli, žádná minová pole,“ řekl. Svá slova dokázal záběry z dronů. Dodal, že ukrajinští představitelé tvrdili, že obranné prvky jsou za velké peníze budovány. Ale žádné tam nebyly. „Buď to byla neschopnost, nebo korupce. To není jenom selhání. To je zrada,“ řekl Jaroslavskyj.

Jak BBC uvádí, o připravovaných silách na ruské straně se vědělo dlouho, nemluvě o tom, že prezident Putin sám uvedl, že cílem je vytvořit nárazníkovou zónu, aby ruské území bylo chráněno před ukrajinským ostřelováním dělostřelectvem. Nicméně i tak nebyla Ukrajina připravená. Denys v Charkově BBC ještě prozradil, že se jeho jednotka chystá jít do okolí Vovčansku a že se obává, že město, vzdálené jen 5 kilometrů od ruských hranic, brzy padne do ruských rukou. „Samozřejmě že jsem naštvaný. Když jsme o toto území bojovali v roce 2022, ztratili jsme tisíce lidí. Nasadili jsme svoje životy. A teď, protože někdo, nepostavil opevnění, tak zase ztrácíme lidi,“ vyjádřil se pro BBC.

Jaroslavského slov si všimli i analytici. „Legrační na tomto obviňování je, že ukrajinské jednotky v pohraničí měly rok a půl na to, aby se zakopaly svými vlastními a dost značnými prostředky, a zjevně neudělaly nic. Veškerá vina spočívá v nedostatku iniciativy velitelů AFU,“ komentoval Weaver. Někdo si totiž vzpomněl na článek z prosince 2023, kdy prezident Zelenskyj budování obrany na severovýchod od Charkova dával jako příkladné.

The comical thing about the finger-pointing at this point is that Ukrainian units in the border region have now had a year and a half to dig themselves in with their own considerable resources and apparently did nothing.



All blame rests on a lack of initiative by AFU commanders. https://t.co/x1aDSkIpY2 — Armchair Warlord (@ArmchairW) May 12, 2024

„Co se stalo s naším opevněním? Takové věci se ve východoevropských zemích a v Rusku stávají. Peníze se na určitý úkol přidělí, ale do vedení na pozicích mimo hlavní frontu se pravidelně dostávají lidé díky nepotismu nebo svým konexím. Opevnění se nestaví, ale peníze se přesto utrácejí. Je to dobrá případová studie k analýze mnohem větších problémů kolem praní špinavých peněz a rozkrádání západní pomoci,“ zhodnotil nedostatek opevnění analytik Scott z pořadu Kalibrated.

What happened to all of our fortifications????



This is what happens in Eastern European countries and in Russia. Money gets a lotted to a certain task but the leadership in position away from the main front are regularly appointed due to nepotism or their connections.… pic.twitter.com/Rg3UD8Vpkp — ayden (@squatsons) May 12, 2024

Situaci okolo Charkova se věnoval také analytik Simplicius. Podotkl, že ze svých zdrojů věděl, že obyvatelé v okolí hranic v regionu Sumy byli potichu evakuováni. Ruské úřady jim prý poskytovaly peníze a daly jim dvouměsíční lhůtu na vystěhování. Což bylo v únoru. O dva měsíce později se ukazuje, že zdroje nelhaly a skutečně se něco chystalo.

„Věřím, že současné akce budou mít několik úrovní a budou dlouhodobější. To znamená, že neuvidíte blitzkrieg, ale spíš metodické přidávání sil ze severu v klíčové momenty, asi jako když utahujete šroub na svěráku,“ odhadl. Což znamená, že Rusko zhodnotí, jak bude Ukrajina na případný výpad směrem na Charkov reagovat, jak použije rezervy, a podle toho bude jednat.

„Cílem není v dohledné době dobýt Charkov. K tomu může dojít mnohem, mnohem později jako vedlejší produkt mnohem naléhavějších cílů, jako je odříznutí kupjanského koridoru pro AFU. Postupně se Rusko proplíží dovnitř a obklíčí Charkov, který bude obléhán a pravděpodobně padne velmi pomalu, možná až někdy v polovině roku 2025. Nespěchají s jeho dobytím v dohledné době, protože to v současné době není nutné a ani by to nepřineslo žádný rozpoznatelný strategický přínos,“ míní a připomíná, že cílem je vyčerpat živou sílu ukrajinských sil, ne obsazovat území, to je vedlejší produkt. Celou operaci vidí jako součást strategie „hada škrtiče“, který kde může, tak přitlačí, a svou kořist nakonec uškrtí. Podotýká, že zatím nikdo neví, jak velké jsou síly v Bělgorodu, ale může se jednat až o 100 nebo 150 tisíc mužů.

Podle posledních zpráv boje o Vovčansk dále pokračují. Dle agentury Reuters se ukrajinské síly ve městě stále drží. A podle magazínu Forbes budou do města nasazeny i elitní síly a západní bojová vozidla CV90.

