Šlechtová navrhne vládě navýšení počtu vojáků na misi v Africe

Zhruba čtyři desítky vojáků se vrátily z mírové mise EU v africkém Mali. V národním památníku na Vítkově z rukou ministryně obrany Karly Šlechtové vojáci převzali medaile. Armáda do budoucna plánuje počty vojáků v Mali zdvojnásobit. Pokud návrh projde vládou, mohlo by v Mali finálně působit až 120 příslušníků českých ozbrojených sil.

Přes čtyři desítky českých vojáků se vrátilo ze zahraniční mírové mise v africkém Mali, kde působí v rámci výcvikové mise EU. V Národním památníku na Vítkově za účasti velení českých ozbrojených sil obdrželi od šéfky resortu obrany Karly Šlechtové medaile a záslužné kříže za službu v zahraničí.

„Ač se jedná o mírovou misi, a všechny naše mise jsou mírové, úkoly jednoduché nejsou a vím, že některé z nich pro vás byly velmi těžké. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří jste tam strávili několik měsíců. Pro nás je to nepředstavitelné. Nepřestavitelné, co se tam opravdu děje a díky vám pomáháme tzv. Sahelu, kteří to potřebují. Chránili jste tam lidi, chránili jste jejich životy, podíleli jste se na obraně a ochraně jejich životů i migrační politiky Evropské unie. Za ministerstvo obrany jsem na vás pyšná,“ řekla ministryně obrany vojákům oceněným vojákům po návratu z Mali.

Mediale Za službu v zahraničí obdrželi vojáci 10. jednotky výcvikové mise Evropské unie v Mali. Vybraní vojáci navrch získali také Záslušné kříže ministryně obrany a čestné odznaky Armády České republiky.

Úkolem české jednotky v Mali byla ochrana velitelství výcvikové mise EUTM v Bamaku a výcvik malijské armády. Vojáci spolupracovali s francouzskými, německými a malijskými jednotkami. Jádro úkolového uskupení tvořili příslušníci 131. dělostřeleckého pluku Jince.

Česká armáda do budoucna plánuje účast našich vojáků navýšit. „Budu na vládě předkládat mandát, kde budeme žádat o navýšení vojáků včetně navýšení na této misi v Mali, kde počítám s navýšením z původních padesáti na sto až stodvacet vojáků,“ uvedla Šlechtová s tím, že naši spojenci v NATO a EU české vojáky za jejich schopnosti velmi oceňují. „Naši vojáci jsou jedni z nejlepších,“ dodala.

autor: Radim Panenka