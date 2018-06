VIDEO a FOTO Příprava k obraně hranic, útok na nepřítele. Karla Šlechtová s generálem Opatou navštívili elitní vojáky

Poslanecká sněmovna schválila navrhovaný mandát na působení českých vojáků v zahraničních misích do roku 2020 teprve nedávno a to včetně nového zapojení do alianční mise v Pobaltí. Ministerstvo obrany reaguje rychle a vojáky do Lotyšska vyšle už tento týden.

Česká republika bude v Lotyšsku zastoupena minometnou četou v počtu do 60 vojáků ze 71. mechanizovaného praporu v Hranicích na Moravě. Vojáci z Česka odjíždí ve čtvrtek a budou na místě působit půl roku, kdy je vystřídají další.

“Chtěla bych vás pozdravit před vaším odjezdem do Lotyšska. Určitě víte, že se nám podařilo mít schválený mandát do zahraničních misí do roku 2020. Dělejte tam České republice dobré jméno, což vím, že budete, protože jsem o vás slyšela hodně. Minomentná četa je velice důležitá. Musíte na sebe dávat pozor. Jde o náš závazek vůči Severoatlantické alianci a těší mě, že vaším prostřednictvím tam Česká republika bude coby první mise zastoupena. Pane veliteli, přeji vám hodně štěstí a přeji, ať vše dobře dopadne a prosím, buďte řádnými, solidními a loajálními partnery NATO,” pozdravila vojáky před odjezdem ministryně Karla Šlechtová.

Šéfka obrany následně během rozhovorů s novináři dodala, že Česká republika se jako spolehlivý partner musí chovat bez ohledu na jakákoli vyjádření různých politických stran. “Jsme velice silným partnerem NATO. Přesvědčila jsem se o tom minulý čtvrtek a pátek na jednání ministrů obrany Severoatlantické aliance, kde všichni děkovali České republice, že se nám povedlo prodloužit mandát ohledně zahraničních misí a zaručit stabilitu a možnost plánování armády na dalších dva a půl roku. Byli jsme velmi pochváleni ze strany amerického i kanadského ministra obrany a vedení NATO,” konstatovala Karla Šlechtová s tím, že celkově do Lotyšska a Litvy posíláme 290 vojáků.

Náčelník generálního štábu Aleš Opata připomněl, že summit NATO v roce 2016 jednomyslně schválil posilování bezpečnosti na severovýchodním křídle Aliance v podobě předsunuté vojenské přítomnosti.

“Je to signál, že jak NATO, tak Česká republika se složitou bezpečnostní situací zabývá a činí všechna opatření k tomu, abychom pořád mohli žít v míru a bezpečí. Za sebe říkám, že je lepší činit předběžná opatření než v pozdější době řešit vnitřní ozbrojený nebo teritoriální konflikt. Jdeme správnou cestou. Není to jen o bezpečnosti našich baltských partnerů, ale jde o posilování transatlantické vazby, a proto jste součástí kanadského praporu. V neposlední řadě je to pro vás zkušenost,” uvedl generál Opata.

Ministryně obrany se spolu s náčelníkem generálního štábu později detailně seznámila s fungováním 7. mechanizované brigády. Prohlédli si těžkou techniku včetně modernizovaného tanku Tank T-72M4 CZ nebo v současnosti dosluhujících bojových vozidel pěchoty (BVP). Hranická brigáda by měla být první, která bude přezbrojena novými pásovými BVP, kterých obrana plánuje za zhruba 53 miliard korun nakoupit víc než 200. Akvizice by měla být rozeběhnuta už během letošního roku.

Vedle “pouhých” ukázek techniky elitní vojáci předvedli i konkrétní situace, na které jsou cvičeni včetně zajišťování bytového domu, slaňování, soubojů tváří v tvář nebo napadení nepřítelem během patroly i záchrany a odvozu raněných.

7. mechanizovaná brigáda “Dukelská” je bojová jednotka, která představuje rozhodující palebnou a údernou sílu těžkého typu pozemních sil české armády. Je předurčena k plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace na národní úrovni v rámci spojeneckých uskupení mimo Českou republiku. Elitní hranická brigáda může vést obrannou i útočnou bojovou činnost, posilovat ochranu naší státní hranice nebo střežit důležité objekty. V mimořádných situacích mohou příslušníci brigády na základě platných zákonů plnit úkoly Policie ČR.

autor: Radim Panenka