Z USA: „Krvavý ruský útok.“ Vše jinak. Moře důkazů, že Ukrajinci si zabili 17 lidí sami

reklama

Anketa Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 111 lidí „krvavém ruském útoku“, případně že „Rusko udeřilo na tržiště v Kosťantynivce“ a hovořilo se o ruských raketách. A samozřejmě o šestnácti obětech, z nichž jednou měl být i záchranář.

Ovšem podle včerejšího článku deníku New York Times se nejednalo ani o ruské rakety, ani o ruský útok. Tržiště si Ukrajinci trefili sami, tvrdí prestižní list. A opírá se o úlomky rakety, satelitní snímky, výpovědi svědků a příspěvky na sociálních sítích. A dochází k závěru, že tržiště zasáhla „zbloudilá“ protivzdušná střela ze systému Buk. Dle tvrzení expertů se tyto střely mohou porouchat z mnoha důvodů, od selhání elektroniky po poškození křidélek při startu.

K dopadu střely došlo v rámci bojů, které jsou v místě už běžné. Rusové Kosťantynivku dle New York Times ostřelovali noc předtím. A na síti Telegram byl hlášen útok ukrajinského dělostřelectva z města pouhé minuty předtím, než došlo k explozi na tržišti.

Od ukrajinské armády přišlo vyjádření, že incident se vyšetřuje a podle zákona nemohou komentovat. NYT uvádí, že je nejdříve nechtěli ke zbytkům rakety a na místo exploze pustit, ale nakonec se na místo dostali, vyslechli svědky a sesbírali zbytky použité zbraně.

Záběry z bezpečnostních kamer potvrzují, že raketa přiletěla z ukrajinského území, nikoliv ze směru frontové linie a Ruskem kontrolovaného území. Zvuk rakety přiměl čtyři lidi, aby se otočili za zdrojem. Na kamerách je opět vidět, že hledí směrem k ukrajinskému území. A z kamer je také vidět odraz rakety na sklech aut. I ten potvrzuje, z jakého směru raketa přiletěla.

Systém Buk M2

Dle NYT raketa vybuchla pár metrů nad zemí a zasypala okolí šrapnelem. Kráter a způsobené škody jsou dle experta osloveného deníkem konzistentní se střelou, která přiletěla ze severozápadu.

Kromě toho deník zjistil, že pár minut před tragédií na tržišti došlo k odpalu dvou raket země-vzduch z blízké Družkivky. V té době se tam nacházeli i reportéři deníku a slyšeli okolo druhé odpal těchto střel. Odpal jedné z nich je dokonce zaznamenán, protože dotyčný zrovna nahrával hlasovou zprávu. A zprávy o odpalu se objevily i na sociální síti Telegram. Místní popsali odpaly jako mimořádně hlasité, což naznačuje použití systému Buk. Ve dvě hodiny byly rakety odpáleny, ve dvě hodiny a čtyři minuty jedna z nich zřejmě zasáhla sousední město. Jeden ze svědků dokonce přímo vypověděl, že viděl, jak rakety letěly směrem ke Kosťantynivce. Odpaly potvrdil také ukrajinský voják, který si ovšem nepřál být jmenován. Odpal raket potvrzuje také stav místa, kde k nim mělo dojít, totiž zem sežehnutá po zážehu motoru.

Fotogalerie: - PRO proti vládě

Ukrajinská tvrzení o zasaženém tržišti se různí. Volodymyr Zelenskyj nejdříve prohlásil, že se jednalo o zásah od ruského dělostřelectva a nechyběla již častá slova o ruských teroristech, kteří útočí na civilisty. Po deváté hodině se pak ozvalo ukrajinské ministerstvo obrany. I to mluvilo o ruských teroristech, kteří naplánovali útok na dobu, kdy bylo tržiště nejvíce zaplněné. Ale hlavně, uvedlo, že k útoku byla použita raketa S-300.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.



Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 6, 2023

The rescue efforts in Kostyantynivka, Donetsk region, have been concluded after a russian S-300 ballistic missile hit an outdoor market. The russian terrorists planned the attack to take place while the market was at its busiest. 17 civilians were killed (including a child) and… pic.twitter.com/mvVB3VbDpB — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 6, 2023

Podle zjištění NYT se ovšem o S-300 nejednalo. Úlomky a díry po šrapnelu naznačují, že explodovala raketa 9M38, která se používá v systému Buk a obsahuje krychlové střepiny dvou velikostí, osm a třináct milimetrů. Reportér deníku také zkoumal další fragmenty ze střel S-300, S-400 i amerických střel. A došel k závěru, že tržiště nejpravděpodobněji zasáhla střela 9M38. Stejný závěr vyvodili dva oslovení experti na zneškodňování bomb.

Co NYT neuvádí, je důvod, proč střela změnila kurz. Nicméně, dostřel této rakety je přibližně 27 kilometrů. Tudíž měla zřejmě ještě nějaké zásoby paliva, když explodovala, což by vysvětlovalo, proč na tržišti hořelo.

Nebylo by to poprvé, co ukrajinské protivzdušné střely minuly cíl. I proukrajinské zdroje potvrzují, že v Oděse střela „minula a zasáhla zem“. Jen pár dní poté došlo k vážnému poškození Chrámu proměnění Páně. Podle českých médií ruskými raketami. Rusko však útok na katedrálu popřelo a poškození bylo ve srovnání s jinými zasaženými cíli mírné. Rozporovaných je i mnoho dalších útoků na civilní cíle.

Footage showing what is claimed to be a Ukrainian Air Defense Missile over the City of Odesa appearing to Fail and Strike the Ground while it was attempting to Intercept a number of Russian Shahed-136 Attack Drones that were over the City. pic.twitter.com/NH3pMghHot — OSINTdefender (@sentdefender) July 17, 2023

Psali jsme: „Arogance moci!“ Pekarová ve studiu tepala demonstranty. Fiala z SPD to nevydržel Saša Uhlová: Že na Václaváku bylo pár tisíc lidí? Neříkejte to, lidé nebudou věřit médiím Ofenziva: Ukrajina má splněno na 10 procent. Cíl se nedaří, píše BBC Nelze připustit úspěch ruské agrese, hodlá Pavel zopakovat v OSN

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.