„Boha jeho. Pomlázka za 160 Kč.“ A pak došlo na kolotoč a trdelník

„Boha jeho! Pomlázka za 160 korun? No a co, že je dvojitá…“ I to jsme slyšeli na jarních trzích, které se konaly na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Zaujal nás i XL langoš za 120, XL klobása za 130, halušky s uzeným za 130, bramborák za 90, česnečka za 70 korun, zelené velikonoční pivo za 50 nebo 2 dcl medoviny za 90 korun. „Kolotoč pro děti za 80 korun jsme si odpustili,“ prozradila nám maminka se třemi dětmi.

Jarní trhy ovládly v minulých dnech českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. A jako tradičně přilákaly spoustu lidí. Ne každého ale nadchly ceny ať u jídla, tak u tradičních velikonočních výrobků. „Ceny jako na Vánoce,“ povzdechl si při pohledu na klobásy a langoše návštěvník.

Boha jeho! Turista se vyděsil nad cenou pomlázky

Velikonoční věnečky, dřevěné řehtačky nebo třeba i bohatý výběr z barevných vajíček. Nejen to nabízely letošní jarní trhy na hlavním českobudějovickém náměstí. Zmíněné velikonoční věnečky jsme objevili za stovku i za dvě. Za stovku pak byly v nabídce dřevěné řehtačky. Ty zdobenější stály ještě o pár korun více. V nabídce byla například dřevěná, ručně zdobená vajíčka, větší za 45, menší za 15 korun. Ta z „levnějšího“ materiálu, ale také krásně zdobená, vyšla v průměru na deset korun za kus.

Na trhu nechyběly samozřejmě ani pomlázky. Staršího turistu vyděsila cena „dvojité“ pomlázky. Vyšla na 160 korun. „Boha jeho! To jsou ceny. 160 korun? Že je dvojitá? No a co? I ta obyčejná za stovku mi přijde dost. Vám ne? To už jste si asi v Budějovicích zvykli na tyhle ceny, co?“ dal se s námi do řeči pán, který prý přijel z Jindřichohradecka se po delší době podívat po Budějovicích a také za dávným kamarádem. Vnukům chtěl na Velikonoce koupit pomlázky. „Abych jim něco přivezl z výletu,“ usmíval se. Nakonec se ale rozhodl, že jim je raději uplete sám. „Když jsem byl malý, také jsem s tátou a dědou pletl pomlázky. Tak snad jsem to nezapomněl,“ krčil rameny a dodal: „No a budeme je mít vlastně zadarmo. Třeba i tu dvojitou nějak zkusím. Jen za tu pentli něco dáme, ale zase to bude mít žena určitě doma něco v šití,“ pokýval spokojeně hlavou a dodal. „A ty ušetřené kačky klukům raději strčím, ať si koupí něco dobrého.“

Podívali jsme se i na ceny „běžných“ pomlázek. Našli jsme za 100 korun, za 80 a pak i úplně maličké za 30.

Fotogalerie: - Velikonoční trhy v Českých Budějovicích

Langoš XL za 120 korun, bramborák za 90. Ceny jako na Vánoce…

Návštěvníky trhu nepřilákaly jen velikonoční výrobky, ale také třeba různé slané a sladké dobroty. Děti lákala cukrová vata, zdobené vafle nebo trdelník. Ceny? Vaflový stromeček vyšel na 60 korun. Za ingredience navíc, jako je třeba čokoláda nebo karamel, se připlatilo vždy deset korun. Cukrová vata na špejli malá vyšla na 50 korun, velká o deset korun více. Trdelník jsme objevili za stovku. V nabídce byl skořicový, vanilkový nebo i kakaový.

Langoš XL i s oblohou byl v nabídce za 120 korun, bramborák za 90, vařená kukuřice za 70. „Ceny jako o Vánocích,“ povzdechl si pán, kterého jsme oslovili nedaleko stánku s těmito pochutinami, a dodal: „Takže už asi nebudeme říkat – jednou za rok se to nezblázní, ani dvakrát za rok se to nezblázní,“ pokýval a nepříliš radostně dodal. „Já mám ale pocit, že se svět už asi zbláznil.“

Nahlédli jsme i do dalších stánků a objevili například XL klobásu s „přílohou“ za 130 korun, čertovskou za 110, jelení za 125, polévku česnečku za 70 nebo bramborové spirály, malý kornout za 70, velký za 100 či halušky s uzeným za 130 korun.

„Ale tak mně to zase tak strašné nepřijde. Navíc to není každý den. A nikdo nikoho nenutí, aby si to kupoval,“ byl k cenám mnohem vstřícnější mladý muž, kterého jsme se také zeptali na názor. Dokonce se nám jako jeden z mála neodmítl představit celým jménem. „A proč ne? Nemám co skrývat. Roman Svoboda se jmenuji. Vy se mi také představíte?“ žertoval.

Maminka tři dětí… Za kolotoč 80 korun? Třikrát trdelník…

„Je to tady opravdu hezké, úplně na mě dýchlo jaro,“ usmívala se mladá žena, která byla obklopena hned třemi dětmi. Každé drželo v ruce, co jiného než dětmi tolik milovaný trdelník. Představila se jako Lenka. A my jsme se jako tradičně zeptali, na kolik ji „procházka“ mezi stánky na českobudějovickém náměstí vyšla. „Třikrát trdelník, to je 300. Já si dala espresso za 50,“ vypočítávala a dodala: „Děti chtěly na jeden ten kolotoč, ale je tam cedule, že jedna jízda je 80, to mi přijde docela dost. Tak jsem dětem dala vybrat. Buď kolotoč, nebo trdelníky. A sami vidíte, co zvítězilo,“ smála se a pokračovala. „Jsem na mateřské a zase tolik si vyskakovat nemůžeme. A také je učím šetřit, že nemůžou mít všechno. Takže mají možnost si vybrat.“ Šli jsme se podívat k jednomu z kolotočů, které na náměstí byly, a u jednoho jsme po delším zkoumání také objevili na dřevěné židli nápis s informací – 1 jízda, 80 korun.

