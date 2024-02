„Jak to ten gauner mohl vypustit z d*žky?“ Přijeli to říct Pražákům. A řekli

reklama

„Byrokracie se jako pijavice pomalinku sune zemí. Napadá zemědělství jako rakovina a my neděláme nic jiného, než počítáme, kolik hoven kráva vy*ere na louce,“ postěžoval si Pavel, který má hospodářství v Jižních Čechách nedaleko Orlíku nad Vltavou. S kolegy postával před budovou Ministerstva zemědělství v Praze, kam se sjeli hned nad ránem demonstranti na traktorech a dalších zemědělských strojích.

Byrokracie likviduje zemědělství

„Je to spíše demonstrace protivládních proruských sil, která má s problémy zemědělců málo společného,“ řekl premiér Petr Fiala na konto dnešních demonstrantů po jednání se zástupci Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR a Asociace soukromého zemědělství ČR minulý týden. „Pátá ruská kolona? Hloupost. Kvůli tomu ale přijelo tak o padesát traktorů méně, protože to vzdali. My jsme vydrželi, přijeli a bojujeme proti zlu. Snad to k něčemu povede,“ sdělil Pavel a obrátil očil v sloup tázaje se: „Jak to ten gauner mohl vypustit z držky?“

„Nejsme v žádných svazech, jsme zde sami za sebe. Jsme sedláci, takže nás žádné dohody s vládou, že budeme na hranicích, nezajímají. Chtěli jsme přijet sem, abyste v Praze věděli, že žijeme. Nechceme být někde uklizení. Stávka domluvená s vládou není stávka,“ doplnil jeho kolega David. Hovořil o společném evropském protestu zemědělců, který se bude konat 22. února u hranic republiky. Postupné živoření českého zemědělství začalo podle nich před deseti lety a nyní jsou farmáři zavaleni papíry, kontrolami, a tak dále. „Doháníme to o víkendech, kdy si každý Pražák válí koule na chatě,“ dodali.

„Dnešní byrokracie je řízená likvidace zemědělství. Paní, co dělá poradenství v zemědělství, mi řekla, že už kvůli tomu skončilo několik desítek zemědělců na Budějovicku. Můžou se na to vy*rat. Chtějí nás odradit nesmyslnou prací a pak sem přijdou korporátní sr*či z Ameriky jako BlackRock, kteří skupují akcie všude možně, skupují pozemky. Následně si budou diktovat co, za kolik a v jaké kvalitě. A tady vymře konkurence. K tomu to spěje,“ zmínil také David.

Husity na ně a pomlátit

„Green Deal, Evropská unie a naše vláda nám házejí klacky pod nohy,“ vykřikl a dal se do pláče nachmelený Petr, zemědělec ze Zruče nad Sázavou na Vysočině. Dělá to čtyřicet let a stále více se děsí právě Green Dealu, kvůli kterému zemědělci mohou využívat stále méně hnojiv, což prý ničí jejich živobytí. Podle něj je Fiala zkorumpovaný podvodník a s tím, že je „ruský šváb“ nesouhlasí. „Katastrofa, hanba, husity na ně, pomlátit a hotovo,“ řekne nakonec.

„Nechceme platit za to, že krávy prdí!“ To nesl napsané na transparentu mladík Jenda, který přijel z rodinné farmy z Rokytnice v Orlických horách. „Bohužel se po nás už chce, abychom platili emisní poplatky za chov skotu, což je v této době pro nás asi nejvýdělečnější záležitost. Ceny pšenice jsou čytři stovky za metrák, zatímco náklady činí až dva tisíce korun. S mlékem je to trochu lepší, než bývalo, ale žádný zázrak,“ vysvětlil s tím, že na zemědělství se celá léta zapomínalo a některé roky si museli na farmě vzít půjčku, aby mohli zasít: „A nemáte jistotu, že něco vyroste. Takže hrajeme hazard se životem. Když nevyroste, tak skončíme v insolvenci.“

Také ho štve, že musí stále vyplňovat nějaké papíry místo toho, aby se víc soustředil na hospodářství. A Fialovy odsudky? „Osobně Ukrajinu podporuju. A takových je nás tady více. Je ale pravda, že mě naštvalo, když byla cena obilí na celkem přijatelné výši, ale pak spadla, protože přitáhli obilí z Ukrajiny. Náklady dvakrát vyskočily, cena dvakrát spadla.“ Na jednom z traktorů stojících v řadě na pražské magistrále nedaleko Ministerstva zemědělství visel transparent s nápisem: „Neberte nám radost z práce.“

