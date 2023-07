Květák za 530 Kč na Lipně. A pak dítě chtělo po matce zmrzlinu

Květák za 530 Kč, míchaná vajíčka za 170 Kč. Rekreace v Lipně nad Vltavou rozhodně není zadarmo a čeští turisté z cen nejsou nadšení. „Zítra ti koupím Mrože v Lidlu,“ konejší mladá maminka vyprahlého chlapce dožadujícího se u stánku na pláži kopečku zmrzliny za 50 korun. Voda je ve zdejších restauracích tak drahá, že si ji důchodci chodí potají napouštět do termosek na toalety. Někteří návštěvníci jsou však s poměrem ceny a kvality spokojení. „Levnější než v Itálii,“ pochvaluje si oběd v místní restauraci rodina z Ukrajiny.

Rekreační středisko v Lipně nad Vltavou na jihu Čech každoročně přiláká tisíce turistů z tuzemska i ze zahraničí. Tato původní dřevařská obec nacházející se nedaleko přehradní hráze na levém břehu údolní nádrže Lipno, která je největší přehradní nádrží v Česku, za poslední tři dekády zaznamenala prudký rozvoj a nyní svým návštěvníkům nabízí řadu atrakcí včetně vodních sportů, bobové dráhy, cyklostezky, bikeparku a aquaparku. Pokud vás v letních měsících baví sportovat v přírodě nebo se jen opalovat na pláži a nechce se vám přitom cestovat daleko za hranice naší země, Lipno pro vás může být ideální destinací. Rozhodli jsme se populární letovisko projít a přinést vám aktuální informace o zdejších cenách.

Dorazíte-li do malebné jihočeské obce autobusem, můžete si hned poblíž parkoviště zakoupit občerstvení v místním fastfoodu, kde mimo jiné nabízejí hamburger za 145 Kč, hotdog za 59 Kč a německou specialitu leberkäse za 75 Kč. Osvěžit se zde můžete půllitrem plzně za 55 Kč či kofolou za 49 Kč.

Návštěvníky, kteří právě v úmorné letní výhni dorazili do Lipna nad Vltavou, pochopitelně po dlouhé cestě láká svlažit se v čiré, chladné vodě zdejší přehradní nádrže. Jejich první cesta z parkoviště proto obvykle míří k nedaleké pláži, kam tedy vyrážíme i my. Na břehu Lipna spatřujeme početné rodiny vyhřívající se slastně ve slunečních paprscích, rozjívené děti skotačící ve vodě i skupinky mladistvých hrajících plážový volejbal. Před stánkem s občerstvením vidíme postávat mladou ženu s malým chlapcem. „Mami, já bych chtěl zmrzku,“ žadoní dítě. Matka chvíli nevěřícně hledí na vystavený ceník nabízející jeden kopeček zmrzliny za 50 Kč a následně odpovídá: „Martínku, ještě máme v autě koblížky od tety.“ „Ale mami, já bych chtěl studený!“ naléhá malý hoch sotva školního věku. „Martínku, tady je to strašně drahý. Zítra ti koupím Mrože v Lidlu,“ snaží se matka uklidnit vyprahlé dítě. Martínkovy žíznivé oči neskrývají zklamání.

Dále se vydáváme směrem k restauraci MOLO Restaurant, která je součástí nově vybudovaného resortu MOLO Lipno. V nabídce zde mají steak z hovězí svíčkové za 990 Kč, kuřecí prso za 660 Kč a květákový steak za 530 Kč. Oběd můžete zapít sklenkou prosecca: jedna deci vás vyjde na 190 Kč, 0,75l láhev stojí 1 100 Kč. Restaurace se zdá spíše prázdná. Po chvíli však vidíme odcházet rodinu se třemi dětmi, se kterou se následně dáváme do řeči. Jsou prý původem ze Lvova, loni utekli před válkou. S poměrem kvality a ceny ve zdejší restauraci jsou velmi spokojení. „Je to levnější, než když jsme byli v červnu v Itálii,“ vysvětluje muž. „Je tady krásně. Mají tu šlapadla jako na moři, ale nejsou tady takové vlny. Je to tu moc dobré pro děti,“ pochvaluje si krásy Lipna usměvavá manželka.

Chcete-li se také při návštěvě Lipna projet na šlapadle Martini se skluzavkou, můžete si jej půjčit v půjčovně přímo na pláži kousek od restaurace MOLO. Bez registrace vás jedna hodina bude stát 389 Kč, dvě hodiny pak 761 Kč a tři hodiny 1 038 Kč. Pokud se však zaregistrujete do „věrnostního klubu Lipno.card“, tak vás jedna hodina strávená s tímto plavidlem vyjde na 350 Kč a dvě hodiny na 685 Kč. Tři hodiny na šlapadle po slevě vycházejí na 935 Kč. Půjčovna nabízí rovněž paddleboardy, jejichž vypůjčení je o něco levnější: jedna hodina bez registrace stojí 278 Kč, s registrací 250 Kč.

K resortu MOLO patří vedle restaurace MOLO Restaurant rovněž MOLO Bistro a cukrárna Cafe du Lac. MOLO Bistro nabízí lákavé speciální snídaňové menu od 9 do 11 hodin; můžete si zde dopřát například míchaná vajíčka s cibulkou, máslem a chlebem za 170 Kč či lívanečky za 180 Kč.

A pokud vás náhodou při rekreaci na Lipně opravdu začne honit mlsná, tak v cukrárně Cafe du Lac, místními přezdívané jako „růžová cukrárna“, kousek opodál pro změnu nabízí všelijaké sladké pochutiny, jako je zákusek „potápěč“ za 220 Kč či „citron“ za 180 Kč. Sladkou chuť v ústech pak můžete zapít čerstvým čajem za 120 korun.

Ceny v lipenských restauracích se mnohdy zásadně liší. Zatímco v podniku MOLO Restaurant by vás steak z hovězí svíčkové vyšel na 990 Kč, v restauraci Admirál, vzdálené jen necelých deset minut chůze od pláže, si jej můžete koupit za 489 Kč.

Jedním z turistických center uvnitř Lipna nad Vltavou je nepochybně areál Marina obklopující zdejší přístav. Denně tu prochází mnoho hladových a žíznivých turistů, kteří jsou vystaveni pokušení ve formě místní restaurace Neptunus, jejíž jídelní lístek mimo jiné nabízí smažený vepřový řízek s letním bramborovým salátem za 345 Kč. Rozhodli jsme se zde usednout. Na toaletě jsme zahlédli postaršího pána, jak z batůžku vytahuje termosku, načež ji naplňuje vodou z kohoutku. To nás přimělo se podívat na ceny vody v tomto podniku a zjistili jsme, že restaurace nabízí 0,75 láhev čisté H2O za 89 Kč.

