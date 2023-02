„117 šlo bojovat, 15 se vrátilo.“ VIDEO o Ukrajině pokračuje. Další svědectví

reklama

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26915 lidí

Vzkaz Zdechovskému i ukrajinské ambasádě

ParlamentníListy.cz kontaktovaly Ministerstvo obrany, aby se k videu vyjádřilo. Do dnešního dne však neobdržely odpověď. Zato europoslanec Tomáš Zdechovský se vyjádřil rád: „Mám-li být upřímný, to video na mě nepůsobí moc důvěryhodně. Zarazilo mě, že pán si mnohokrát nemůže vzpomenout na místa nebo názvy,“ podivil se lidovecký politik. „Potkal jsem se s lidmi, kteří tam působili nebo působí, a tohle se jim nestává.“

Jan Šafařík skrze ParlamentníListy.cz však Zdechovskému vzkázal, jak se věci mají: „Je to jednoduché. Tak zaprvé, už je to víc než tři měsíce, co jsem tam naposledy byl. Vzpomínky blednou. Za druhé, když se člověk soustředí na to podstatné, stane se, že mu něco, jako je třeba název vesnice, vypadne. To válečné prostředí taky dělá hodně. A další věc je azbuka,“ objasňuje své občasné výpadky ve vzpomínkách Šafařík. „V azbuce si prostě tolik věcí nepamatujete, když nejste zvyklí v tom prostředí žít. Nic divného na tom nevidím. A ještě jeden aspekt hraje roli,“ upozornil: „Ti lidé, za kterými jsem tam byl, často střídají pronajaté domy, logicky, aby pořád nebyli na jednom místě a nebyli snadno odhalitelní. Takže když říkám například severně od Kyjeva, tak je to prostě severně od Kyjeva. Ale zrovna ta vesnice, kde jsem byl, se jmenuje Kozelec,“ dodal Šafařík na vysvětlenou. „Pak bych si jistě vzpomněl i na další názvy, kdybych se hlouběji zamyslel. Snad tohle vysvětlení bude stačit.“

Šafaříkovo video kritizoval také Jan Cemper na svém webu manipulatori.cz. Kontaktoval přímo ukrajinskou ambasádu v České republice, která k celé kauze vydala následující komentář: „Je pravda, že Jan Šafařík asi 6 týdnů pobýval na území Ukrajiny. Je silně nepravděpodobné, že by za tuto dobu stihl projet tolik úseků fronty, jak vypráví ve videu. Zároveň chceme upozornit, že řadový voják nemá žádné informace o obětech na jedné či druhé straně konflktu. Tyto informace má jen generální štáb, kterému jsou informace o ztrátách hlášeny. Také jako instruktor bojující za Ukrajinu nemohl mít přesné informace o vybavení protivníka nebo o původu vojáků Ruské federace.“ Stejný názor pak zastávají i analytici z projektu StopFake.

I na tyto argumenty má však Šafařík vysvětlení: „K vyjádření pana Cempera, že se obouvám do ukrajnské armády, která je údajně nevycvičená a plná korupce, bych chtěl říct, že nevycvičená je. Minimálně dvě jednotky ze tří, se kterými jsem se setkal. O korupci jsem, věřím, nijak zvlášť nemluvil,“ upřesňuje instruktor. „Protože jsem se s ní v tom klasickém smyslu vykážeme spálený benzin a prodáme ho bokem, nesetkal.

A pokud jde o to, že jsem dle ambasády nemohl projet tolik úseků fronty, dovoluji si tvrdit, že je to argument naprosto lichý. Nedovedu si představit, jak bych to projet nestihl,“ oponuje Šafařík. „Ukrajina není tak velká, aby trvalo 6 dnů dostat se z jedné strany na druhou a potkat lidi. Stejně tak se mi jeví jako lichý argument, že nemohu mít informace o padlých. Řadový voják prostě ví, že do ofenzivy šlo 117 vojáků a vrátilo se jich 15.“

Fotogalerie: - Výcvik vojáků na Ukrajině

Šafařík rozcupoval i mínění ukrajinské ambasády o tom, že nemohl mít přesné informace o vybavení protivníka: „Když trávíte celé dny s ukrajinskými vojáky, kteří nemají nic lepšího na práci než sedět a povídat si, jak se právě tohle děje – povídá se, zjišťuje se, debatuje se. A k vyjáření Jana Cempera, že tady rozdmýchávám nějakou sílu Ruska, bych jen upřesnil, že jsem nemluvil o tom, co udělá Rusko vůči NATO. Mluvil jsem o tom, jak jsou lidi v Evropě válkychtiví, soudě podle toho, co jsem viděl na sociálních sítích, jakmile ukrajinská raketa zabila dva Poláky,“ vysvětlil skrze ParlamentníListy.cz Jan Šafařík.

Podpora je veliká, lidé se ale bojí mluvit

Také však dodal, že ohlasy veřejnosti na jeho video jsou veskrze pozitivní. Už několik dní mu prý zvoní telefony víc než kdy dřív. Lidé ale nevolají jen kvůli jeho videu. Mají větší zájem i o jeho kurzy obranné střelby, které provozuje pod názvem Paladin Academy.

„Co se týče reakcí k tomu, co jsem zveřejnil, lidé mi píšou komentáře pod video, ale i na e-mail a do osobních zpráv na sociálních sítích. Jsou rádi, že jsem měl odvahu takhle veřejně vystoupit a jít s kůží na trh,“ míní Šafařík. Potvrdil tak názor bezpečnostního analytika a bývalého šéfa Vojenského zpravodajství Andora Šándora, který v komentáři pro ParlamentníListy.cz řekl, že zkušeností, jako je ta Šafaříkova, bude určitě víc, ale lidé se bojí mluvit: „Ano, lidé se bojí mluvit, nechtějí se příliš exponovat a vyjadřovat nahlas, co zažili. Nestojí jim za to podstupovat riziko, že budou napadáni,“ myslí si střelecký instruktor. „A já se jim nedivím. I já jsem to čekal. Zatím ale musím říct, že je to dobré.“

Výcvik ukrajinských vojáků

Zdroj: Jan Šafařík

Negativní projevy prý opravdu až na několik drobných výjimek téměř nezaznamenal: „Usuzuji, že lidi oceňují, že se tady někdo postavil proti tomu statementu naší vlády. Vlna podpory je silná, a já jsem za ni samozřejmě rád.“

Na tom, že na video dosud nereagovalo Ministerstvo obrany, nevidí nic zvláštního: „Asi toho mají hodně,“ podotkl Šafařík smířlivě. „Dovedu si představit, že tam každý den řeší mnoho jiných věcí než video jednoho výcvikáře. Já to docela chápu.“

Kritika nevadí, ale měla by být fér

Prý také rozumí tomu, že ne každému se jeho názor, který vychází z osobní zkušenosti, musí líbit: „Nevadí mi kritika, ale měla by být fér. Já sám v tom videu říkám, že válka je hrozná věc a lidé si zaslouží pomoc. Nikdy bych nezpochybňoval násilí, vraždy, znásilňování atd., to se tam bohužel děje. Vymezuju se jen proti konkrétním věcem, které jsem na Ukrajině sám zažil a které mi nepřijdou v pořádku. Kdo mě sleduje dlouhodobě, tak ví,“ upřesňuje Šafařík, „že jsem tam jel dobrovolně, s upřímnou snahou být tam co platný. Sám jsem nevěděl, do čeho jdu, a nikdy by mě nenapadlo, že jednou nahraju takové video. Ale chtěl jsem, aby lidé měli informace i jiného druhu, než běžně konzumují v hlavních médiích.“

Všem lidem, kteří ho podporují, Jan Šafařík prostřednictvím ParlamentníchListů.cz děkuje: „Opravdu moc si podpory vážím. Každý mi může napsat osobně nebo se vyjádřit v komentáři k videu. Budu taky rád, když se to bude co nejvíc šířit. Kdo by mě chtěl sledovat, může tak učinit na youtubovém kanálu, na facebooku nebo instagramu.“

Psali jsme: Pekarová chválila Pavla. Fiala vypěnil: Generál! Ještě není inaugurován a už vyhlašuje, kolik poslat stíhaček na Ukrajinu Předražený vojenský materiál. Ukrajina vyšetřuje. Bachmut je prý nedobytný Lidi by se vzbouřili. Drulák rozetnul, jak to skončí s válkou a Ukrajinou Naši vojáci už se cvičí na britských tancích, ohlásil Zelenskyj bojovně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama