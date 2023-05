„Dobytčárna. Lágr.“ Dovolená: Rekordní sumy a podvody na Čechy

reklama

Období letních dovolených se kvapem blíží. Jak to zatím dle údajů cestovních kanceláří vypadá, ani letos si Češi neodepřou návštěvy zahraničí. ParlamentníListy.cz u cestovních kanceláří zjistily, že navzdory vysoké inflaci chtějí lidé trávit volno mimo republiku víc než v posledních letech.

Nejlevněji? Bulharsko, Tunisko, Kanáry

„Zájem o letní dovolenou je rekordní, naopak překonává u Čedoku prodeje před pandemií i loňskou rekordní sezónu, která byla u nás nejlepší od roku 1989. Rezervace na léto máme aktuálně dvojnásobné oproti roku 2022. Zájezdy na léto máme vyprodané přibližně ze 70 % a vstupujeme aktuálně do období last minute prodejů,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Kateřina Pavlíková, mluvčí cestovní kanceláře Čedok.

„Podle rekordních prodejů vidíme, že Češi na dovolené nešetří a finanční opatrnost se při výběru zájezdů neukazuje. Opět se vrátili k first minute rezervacím, mají u letní dovolené zájem o čtyřhvězdičkové a pětihvězdičkové hotely s all inclusive, výlety a zážitky, poznávací zájezdy, ale také doplňkové služby. Dovolenou si prostě chtějí dopřát a užít, navíc nedošlo k výraznému zdražení zájezdů. Kratší dovolené volí zejména v České republice nebo v okolních státech, nejčastěji ji však kombinují ještě s jiným zájezdem. Do zahraničí k moři cestují na několik dní také na prodloužené víkendy, ale třeba několikrát v průběhu roku do různých lokalit,“ popsala cestovní chování Čechů mluvčí jedné z největších tuzemských cestovek.

Jak se tedy zdá, ani vysoká inflace Čechy od zahraniční dovolené neodrazuje: „S inflací se vypořádávají téměř po celém světě, ale zájezdy se prodávají nejčastěji včetně dopravy, ubytování i stravování, turisté tak nemusí v zahraničí už téměř za žádné služby platit,“ řekla dále ParlamentnímListům.cz Kateřina Pavlíková. „Pomáhá i silná koruna. Na ceny zájezdů tedy nemá inflace takový vliv a jsou srovnatelné s loňským rokem, v některých lokalitách a hotelech se pak pohybují změny cen v řádek jednotek procent. Smlouvy s hotely a dopravci se uzavírají dlouho dopředu v eurech nebo dolarech,“ upřesnila mluvčí Čedoku.

Pro ty, kdo však mají hlouběji do kapsy nebo chtějí na zájezdu ušetřit, doporučuje Kateřina Pavlíková tyto cestovní tipy: „Nejlevnější dovolená se dá koupit aktuálně například do hotelů v Bulharsku, v Tunisku nebo v Egyptě. I ceny v populárním Chorvatsku před létem klesají, zejména u leteckých zájezdů. Stejně to je i u Kanárských ostrovů nebo u Turecka. Výhodné nabídky last minute, pokud jsou turisté flexibilní, jsou pak u všech destinací.“

Ušetřit s all inclusive

Jan Bezděk, mluvčí cestovní kanceláře DER Touristik, kam spadá třeba CK FISCHER nebo EXIM Tours, ParlamentnímListům.cz taktéž potvrdil, že zájem o zájezdy trhá rekordy: „Zájem o letní zájezdy je v desítkách procent vyšší, než byl loni touto dobou i než byl v porovnání s poslední předcovidovou sezónou 2019. Nevnímáme, že by letos chtěli Češi na dovolené nějak šetřit nebo si ji dokonce odepřít.“

Bezděk také uvedl, že Češi kromě Chorvatska nejčastěji míří do Egypta, Řecka, Turecka či Itálie: „Všechny tyto destinace patří mezi klasické a prověřené cíle českých turistů, a i letos je poptávka po nich velmi silná.“

Hit: Turecko

Co se týče Turecka, očekává se v souvislosti se znovuzvolením prezidenta Erdogana pokles tamní měny: „Turecko tradičně patří mezi nejžádanější destinace. Ekonomové odhadují, že dojde k dalšímu oslabení turecké liry, což by mohlo českým klientům zlevnit nákupy v destinaci, ať už třeba za jídlo v restauracích, suvenýry nebo výlety,“ řekl mluvčí DER Touristik.

Co se týče levnějších destinací, potvrdil tip Kateřiny Pavlíkové: „Zemí, kde dovolená vychází velmi výhodně, je například také Bulharsko.“

Obecně prý ale nelze říct, že by některá země byla vyloženě drahá, nebo naopak výrazně levná. „Záleží vždy na konkrétním letovisku i na konkrétním hotelu. V každé z destinací najdeme luxusní hotely a místa, čemuž odpovídá i cena, a místa, která pro klienta vyjdou na výrazně menší částku. Obecně se ale letos navýšení ceny zájezdů u všech uvedených destinací pohybuje v jednotkách procent a nepřevyšuje 10% hranici.“

Kdo chce náklady v cizině osekat na minimum, měl by proto podle Jana Bezděka zvolit u cestovní kanceláře kompletní servis: „Jednou z možností, jak v zahraniční ušetřit, je možnost zvolit si při nákupu zájezdu hotel s all inclusive stravou, protože pokud klient nechce, tak už nic dalšího v destinaci platit nemusí,“ dodal pro ParlamentníListy.cz mluvčí DER Touristik.

„Dobytčárna.“ „Lágr.“

Zájezdy přes cestovní kancelář jsou v Česku velmi oblíbené. Lidem odpadá plánování a starosti spojené s výběrem místa a s vymýšlením programu. Tisíce lidí ročně proto vkládají důvěru do firem, které jim mají cestování usnadnit a zpříjemnit. Ne vždy se to však povede.

I když si tedy cestovní kanceláře chválí enormní zájem klientů, najde se i dost lidí, kteří uvádějí otřesnou zkušenost.

ParlamentníListy.cz nahlédly do několika internetových fór, kde se právě nekalé praktiky cestovních kanceláří řeší.

A ač sezóna dovolených teprve začíná, paní Jitka F. ji má už nyní zkaženou: „Fischer a Exim nám prodali zájezd do odporného Mirage Bay pod názvem Blue Lake resort a aquapark. Větší dobytčárnu jsme v Egyptě nezažili! A dáma, která sedí v Ústí nad Labem ve Fóru na prdeli, a které říkám, že chlap je nemocný a že poletí i dvouletá holčička, takže nemůžeme mít rozlehlý komplex, tak ta nás tam vyslala. Do restaurace je to od pokoje 1,5 km a k moři 2 km. Jen prase prodá někomu něco, jen aby měl svou provizi!“ napsala nespokojená klientka rozhořčeně do internetové skupiny zaměřené na dovolenou v Egyptě. A pokračovala dál: „Hotel špína, obsluha hrozná, skoro celý komplex zavřený z důvodu rekonstrukce… Ještě se mi nestalo, abych z dovolené už od druhého dne odpočítávala, kdy už poletíme zpátky.“

Příspěvek paní Jitky vyvolal silnou odezvu. Mnozí s ní soucítili, psali své vlastní zkušenosti a dávali rady. „Nikdy si nenechte nic doporučit od člověka, co sedí na pobočce, vždy se snaží prodat zájezdy, co nikdo nechce,“ napsal Petr.

„Než zaplatím dovolenou, projedu nabídky od cestovní kanceláře, pak čtu recenze, a nakonec jdu zaplatit. Nikdy jsme nebyli zklamaní. Nelze spoléhat na prodejce,“ souhlasila paní Jana.

Autorka příspěvku argumentovala dál: „Čekám, že dáma na pobočce mi řekne, že tento hotel není vhodný pro handicapované osoby, když ji jasně říkám, že máme zdravotní omezení. Pokud neví, že hotel je skoro celý v renovaci, a tudíž zavřený, tak je buď chyba v ní nebo v cestovce.“

Špatnou zkušenost měla Radka v Řecku: „Jsem hodně zklamaná. Dovolenou jsme pečlivě vybírali. Vybrali jsme ubytování v Liapades… Problém byl už na letišti. Delegátka nikde. Dostali jsme jen papír o změně ubytování. Tak jsme tu v resortu, v lágru, kde nic není, odkud se nikam nelze dostat. Zájezd máme od cestovní kanceláře Electra tours.“

Pod příspěvkem se opět začaly množit komentáře. „Electra tours nikdy nebrat, špatné recenze,“ napsala Brigita.

„Proč jezdíte přes no name cestovky?“ ptala se Michaela.

Jednoznačně to potom shrnul pan Radek: „A co jste čekali? Byli jste s cestovkou – budete plnit jejich byznys plán a jejich zisky, jak potřebují. Proč si nekoupíte letenku a ubytování přes Booking? Vše máte o třetinu levnější, jste volní, svobodní v rozhodování. Nenažrané cestovky jsme před 19 lety opustili. Zamyslete se a zjistíte, že jste schopni si užít hezkou dovolenou bez cestovky.“

ParlamentníListy.cz pečlivě čtou recenze cestovních kanceláří a osobní zkušenosti jejich klientů. Tomuto tématu se proto budeme věnovat i v dalších článcích.

