„Dvě křesla a máte klid.“ Zostřený boj o ČT: Utajený vývoj

Sněmovna se už na několikátý pokus chystá volit nové členy Rady České televize. Minulý týden se uvolnila hned čtyři místa z celkem patnáctičlenného kontrolního orgánu. Původní předpoklad hnutí ANO, části klubu ČSSD, KSČM a SPD, že mají pohodlnou většinu, už nějaký čas nevychází.

Některé opoziční strany totiž volbu blokují obstrukcemi. Stačí, aby si několik poslaneckých klubů po sobě vzalo formálně dvouhodinovou pauzu na poradu klubu a je „vymalováno“.

Redakce se proto ptala ve sněmovních kuloárech, jak to s dnešní volbou vypadá. „Z demobloku nedávno padlo, že jsou připraveni obstruovat tu volbu až do konce volebního období. Myslí si, že v říjnu získají většinu a upraví si Radu ČT ke svému obrazu. To je absolutní výsměch demokratickým principům. Tady nejde o nějaký návrh zákona, který můžou považovat za špatný a obstruovat. Tady jde o volby, kdy volení zástupci lidu mají v tuhle chvíli vybírat zástupce do voleného orgánu ČT. Oni fakticky brání demokratické volbě, protože by mohla dopadnout jinak, než jim vyhovuje. O tom je ale demokracie snad,“ řekl nám důvěryhodný zdroj ze Sněmovny.

„Samozřejmě už nabídli, že to zobchodují. Nadiktovali si, že z těch čtyř chtějí mít dva radní svoje a když jim to dáme, okamžitě s obstrukcemi přestanou. Pokud vím, tak zatím žádná dohoda nepadla. Nelze vyloučit, že k tomuto scénáři dojde, ale nechci nic předjímat. Vím, že kolem volby radních probíhaly hádky v úterý v klubech, ale nic určitého se nepřijalo. Demoblok ale plně jednotný není, už jsem slyšel hlasy z jejich tábora, že by toho měli nechat, protože část jejich voličů začnou brzy ty věčné obstrukce otravovat. V každém případě platí, že vinou demobloku teď není Rada ČT kompletní,“ dodává náš sněmovní zdroj.

Stranám z tzv. Demokratického bloku se totiž nelíbí velká část z 12 kandidátů vybraných sněmovním volebním výborem, ze kterých by plénum Sněmovny mělo vybrat čtyři nové radní. Někteří opoziční politici de facto argumentují tak, že kandidáti mají špatné či nevhodné názory, a proto by v Radě neměli usednout. Docházelo též ke zpochybňování organizací a spolků, které některé kandidáty Poslanecké sněmovny navrhovaly.

Mezi těmi, kdo vadí nejvíce, je publicista Pavel Černocký, který se netají svými kritickými názory na práci některých veřejně známých zaměstnanců České televize. Mediálně připomínám byl například Černockého výrok z rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, ve kterém vyslovil přání, že se ČT některých podle něho nekvalitních pracovníků zbaví.

Fotogalerie: - A zase ta sněmovna

„Já mám ČT rád a hodně ji sleduji. Přináší kvalitní programy a filmy (tedy ty nové české moc nemusím). Vadí mi ‚rozežranost‘ jejího vedení, vadí mi Dvořák a hlavně pak vedení a velká většina redakce zpravodajství. I když i tady najdeme redaktory kvalitní, nepředpojaté, objektivní, jako třeba David Borek. Těším se na dobu, kdy nové vedení televize vyrazí lidi jako Fridrichová, Šámal, Wolner a Rosí,“ zní kompletní citace odpovědi Pavla Černockého, z níž například zmiňovaní zaměstnanci ČT na svých sociálních sítích sdíleli jen druhou půlku a vynechali pasáž o tom, že má Českou televizi rád, protože přináší kvalitní programy.

Zajímavé je, že do volby čtyř nových členů Rady ČT by nyní mohla zasáhnout i žena, která před časem kritizovala celý proces s tím, že je nepřípustné, aby televizi kontrolovali lidé s nevhodnými názory. V rozhovoru pro Prostor X na webu Reflexu to před pár měsíci prohlásila Olga Sommerová, která v úterý ve Sněmovně nahradila Dominika Feriho poté, co rezignoval po podezření, že sexuálně zneužíval ženy.

„Ty volby jsou nebezpečný nástroj, protože volit může každý a volí i lidé, kteří nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, všechny ty souvislosti, ale skočí na ty populistické nabídky, a to je to nebezpečí teďka po celé Evropě i v Americe. Ti lidé, kteří se nemají příliš dobře, ti chudí, ať už vlastní, nebo nevlastní vinou, tak skáčou na špek populistům, jako je Babiš, kteří slibujou, ale nikdy nic nesplní. Čím víc lidí přijde k volbám, tím je to horší. Ta většinová společnost skutečně není vzdělaná, nemá promyšlené ty společenské děje, jak to půjde dál a co se stane,“ stěžovala si též Sommerová na to, že všichni občané mohou volit.

