„H*vada! Hlava to nebere.“ Naštvaný lékař oslovil Česko. Krutou pravdou

Nemocnice je zcela plná a funguje na hraně. Operují se jen akutní stavy a úrazy, už je problém operovat i pacienty s nádory. Tak popisuje situaci v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady lékař chirurgické kliniky Miloš Voleman. Ten, pracující mezi vyčerpanými zdravotníky, nechápe nezodpovědný přístup nemalého počtu lidí k opatřením. „Pro mě je to dost těžko pochopitelné, co k tomu ty lidi vede. Normálnímu člověku to hlava nebere, proč se tak vysoké procento populace chová jako úplná hovada. Možná je to dáno tím, že v posledních letech byli lidé vychováváni k egoismu, že se zajímají jen o sebe a že nějaký ohled na okolí je absolutně nezajímá. Z toho plynou takové důsledky,“ sdělil ParlamentnímListům.cz. A přidal info o přesčasových hodinách zdravotníků.

„Nemocnice je plná a v podstatě funguje už úplně na hraně,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Voleman, který je zároveň místopředsedou Lékařského odborového klubu.

Anketa Jste pro vyřazení ruských a čínských firem z tendru na dostavbu Dukovan? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 18 lidí

Konkrétně to podle něj znamená dvě věci. Velká část běžného provozu se buď odložila, nebo úplně zrušila. Z kliniky ORL vznikla covidová jednotka a oddělení funguje v jiných prostorách v omezeném režimu.

Kromě toho jsou zastaveny veškeré plánované operace a operují se jen akutní stavy a úrazy. V posledních dnech je problém operovat pacienty s nádory, protože pro ně není prostor a jejich operace se musejí odsouvat. Zatím jen v řádu dnů; lékař však upozorňuje, že dlouhodobě to je neudržitelná situace.

Lékař a 170 přesčasových hodin

Zaměstnanci tak čelí obrovské zátěži. Mnohé sestry i lékaři nyní pracují na úsecích, kde běžně nepůsobí – jsou přeloženi z jiných oddělení. Někteří jsou třeba z léčebny dlouhodobě nemocných a nemají zkušenosti s ošetřováním závažnějších pacientů. K tomu všemu je na covidových lůžkách potřeba 2× tolik sester, než na oddělení běžném.

„A tohle pokrýt není možné... – pouze za cenu toho, že si musejí brát směny navíc. U nás jsou například sestry, které mají 20 12hodinových směn za měsíc. Zaznamenal jsem také případ jednoho lékaře, který měl během února 170 přesčasových hodin. To znamená, že byl v průměru 16 hodin denně v práci. Dá se to držet nějakou dobu, ale vydržet dalšího půl roku už bude skutečně na hraně,“ sdělil Voleman.

Na covidových odděleních se za 12hodinovou směnu střídá personál po třech hodinách, proto zde musí fungovat dvě směny. Při vyrovnávání zdravotníků se stresem záleží rovněž na tom, kde předtím pracovali. Z oddělení, kde léčili například nemocné s rakovinou v posledním stadiu, to snášejí lépe: „Je hnusné to slovo říct, že si zvykají, že lidé umírají, ale je to tak. Pro lidi z částí nemocnic, kde je úmrtí výjimečné, to může být velký šok. Někdo ho snáší hůře, někdo lépe, ale když během směny zemřou tři pacienti, zamává to i s otrlejšími sestrami,“ vysvětluje Voleman nelehkou situaci.

Současně dodává, že většina personálu – jak lékařů, tak sester – už je očkována. A ti, kteří nejsou, nebo na očkování čekají, většinou už nemoc covid-19 prodělali. Od té doby podle něj nejsou s nemocností personálu výraznější problémy.

Psali jsme: „Bestiální mrch*!“ Maláčová veřejně sejmula Petříčka. A tohle to vyvolalo Prokop (ANO): Rozpolcenost společnosti ve vztahu k řešení bytové problematiky Ministr Brabec: Česko je na změnu energetiky připravené Petice za jičínskou nemocnici

Voleman: Hlava mi to nebere, proč se tak (někteří) Češi chovají

Může také potvrdit, že jednotky intenzivní péče s covidem plní nejen lidé starší, ale také mladší ročníky: „Ano, přibývá mladších, kteří mají těžký průběh, a jsou to i čtyřicátníci.“ Pracuje na jednom z posledních oddělení – chirurgickém, které ještě poskytuje péči necovidovým pacientům. Obává se však, co se stane, když přijde covid pozitivní pacient, který uzavře celé oddělení do karantény.

Voleman už dříve kritizoval Čechy, kteří vyrazili do horských středisek nebo jinak porušovali nařízení. Nyní připomněl výzkum Světové zdravotnické organizace v Česku, podle nějž téměř polovina lidí se symptomy onemocnění nezůstávala doma.

„Pokud se chovají takovým nedisciplinovaným způsobem, tak jakékoliv opatření nepomůže. Pro mě je to dost těžko pochopitelné, co k tomu ty lidi vede. Normálnímu člověku to hlava nebere, proč se tak vysoké procento populace chová jako úplná hovada. Možná je to dáno tím, že v posledních letech byli lidé vychováváni k egoismu, že se zajímají jen o sebe a že nějaký ohled na okolí je absolutně nezajímá. Z toho plynou takové důsledky,“ řekl rázně k narušování epidemických opatření.

Přání nemocnic: konec pandemie a úbytek pacientů

„Vidím to i kolem sebe mezi vzdělanými lidmi, kteří nejsou ochotni udělat věc, která pro ně znamená drobné a nijak bolestivé omezení. Ale neudělají to, proč by to dělali? Proč by se oni nějakým způsobem omezovali? Asi se musíme smířit, že populace se chová tímto způsobem, což ale znamená, že směřuje ke svému zániku.

Pokud budete mít populaci, kde se každý jedinec snaží urvat si něco na úkor druhých, tak z dlouhodobějšího pohledu taková společnost nemůže přežít,“ varuje Voleman. A přidal příběh o zdravotní sestře z jiné nemocnice, které v jeden den kvůli covidu zemřel otec i tchán, a ke všemu ještě řeší, jak má zařídit pohřeb, když je zbytek rodiny nemocný nebo v karanténě.

Na dotaz redakce, co by zdravotníkům nejvíce pomohlo, doktor Voleman odvětil, že kromě konce pandemie a úbytku pacientů si nikdo nic jiného v nemocnici nepřeje.

Psali jsme: Profesorka Syková: Vakcínu Sputnik nakoupit a počkat na schválení. Bude o ni velký zájem. Ivermektin? Nebezpečný! Pacienty sledovat v nemocnici. Berte denně Aspirin Nymburk: Zpřístupníme věž kostela sv. Jiljí „schůdek za schůdkem“ Pamatujete? Ukrajina, volby během epidemie prasečí chřipky? Bašta nabízí ohromující srovnání s námi. Takto to může dopadnout Dnes končí hlavní hygienička Rážová, dočasně ji nahradí Svrčinová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.