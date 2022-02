,,Horor. Horší než helma.” Po Lipavského cestě se dějí další věci

reklama

Za své krátké působení v čele Černínského paláce stihl ministr zahraničí Jan Lipavský především zaujmout svými výroky o tom, jak musíme vystrašit Rusko, aby nezaútočilo na Ukrajinu nebo že jsme jako Česko připraveni okamžitě v případě potřeby zostřit protiruské sankce a nejnověji návštěvou Ukrajiny.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 5% Ne, je to nehorázné přirovnání 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16399 lidí

Ministr zahraničí svou cestou na Ukrajinu zaujal nejen vlastní podřízené, ale i širokou veřejnost. Snímky šéfa české diplomacie v nepadnoucí helmě a neprůstřelné vestě obletěly takřka celou zemi a na sociálních sítích sklidily spíše posměch. Posměšky odsoudila například šéfka sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž není důležité, jak u toho ministr vypadá, ale co za jeho činností je.

Patrně nejsilnější ohlasy sklidil Jan Lipavský právě v těchto dnech, coby reakci na svou návštěvu Ukrajiny, kam se podle svých slov vypravil kvůli vyjádření solidarity. Část politické scény ministru Lipavskému tleskala, ale zdaleka ne všichni. ParlamentnímListům.cz se ozvaly dva dobře informované zdroje, ze Sněmovny a Ministerstva zahraničních věcí, které promluvily o tom, jak je Lipavského aktivita vnímána z druhé strany mince.

„Premiér zatím mlčí, pracuje si na svém a nijak toho pirátského slona v porcelánu nekomentuje. Jednou ale bude muset říci dost, pokud nechce českou zahraniční politiku zcela rozvrátit. Příchod a počínání Lipavského je vlhký sen všech těch falešných bojovníků za lidská práva a neziskovkářů, kteří by jen jezdili po světě, pronášely na adresu jedněch vzletné slova, jak je musíme podporovat, a na adresu druhých na dálku hrozili pěstí a sankcemi. Výsledkem může být největší rozvrat české zahraniční politiky za její novodobou historii. Bude trvat roky, než to budoucí vlády napraví. Ta jeho ukrajinská anabáze je horor, dosáhl jen toho, že ty jeho kecy zneužila a překroutila ukrajinská propaganda a dělal jim tam maňáska 'na hranici fronty', jak oni říkají s helmou posazenou na špičce hlavy, aby si náhodou nerozhodil účes. Bravo. Už jen chybělo, aby s sebou do delegace vzal ty protiruské štváče z nejmenované neziskovky vedené bývalým pornohercem. To jediné chybělo,” řekl redakci zdroj ze Sněmovny, který se zahraniční politice dlouhé roky věnuje.

Psali jsme: V USA nebudou rádi. Generál sdělil, co probíhá mezi Ruskem a Evropou „Nýmand. Já myslel, že se uválím smíchy!“ Lipavského výhrůžky Rusku položily hokejovou legendu Holíka „Rambo“ Lipavský: Všichni mu šli na pomoc. Ale ukázal se problém „Vy byste sra*i olej už v tom vrtulníku!“ Lipavský se dočkal významného zastání

Počínání svého šéfa netleská ani část jeho vlastního úřadu. Podle vysoce postaveného diplomata z Černínského paláce mohou výstupy ministra Lipavského směrem k Ukrajině být spíš na škodu. „Tohle není diplomacie, je to amatérský politický aktivismus, který nepomůže nikomu, ani Ukrajině, ani nám. Celá ta cesta byla nešťastná, včetně divně zvoleného formátu, kdy s sebou v letadle vezl ministry zahraničí Slovenska a Rakouska. Tu šarádu s helmou komentovat netřeba. Ale celkově, kdo chce kam, pomozme mu tam,” sděluje nám diplomat.

„Jel tam jednat s ukrajinským ministrem zahraničí, který se ve stejné době navezl do prezidenta Zemana za nějaký rozhovor, ve kterém mluvil o tom, že nechceme válku a že lidské životy jsou nejvyšší hodnotou. Místo toho se do prezidenta navážel, že pokusy české hlavy státu poškodit česko-ukrajinské vztahy skončí neúspěchem. Chápete to? Co je to za šéfa diplomacie, který má tu drzost se pustit do prezidenta spřátelené země? Plus ten jejich velvyslanec v Praze, to je ještě větší pitomec, s prominutím. Stěžoval si veřejně, že jeho vyjádření na Twitteru, kam dával ty slavné Lipavského fotky v helmě, se staly terčem masivní operace proruských trollů. Co si to vůbec dovoluje? Nechci hodnotit jestli je v pořádku smát se někomu, že mu dobře nesedí helma na hlavě, ale ty fotky komentoval snad celý český Facebook a Twitter a ukrajinský velvyslanec za to české občany označí za proruské trolly? Za tohle by měl být okamžitě vyhoštěn,” míní dále.

Podle našeho diplomatického zdroje z Lipavského resortu prý lze chápat emoce, ale ty do diplomacie nepatří. „Velvyslanec má hledat cesty k porozumění než rozeštvávat. Bohužel velvyslanec Ukrajiny je známý propagandista, ten má snad Goebbelsovu školu. Jeho vystupování dlouhodobě neodpovídá diplomatickým zvyklostem a zdrženlivosti. Chová se jako by byl součástí politické scény nebo zastupoval nějakou lobbistickou skupinu. Nedovedu si představit, že bych byl velvyslancem v nějaké zemi a útočil tam na politiky i občany za to, že mají jiný názor, než jeho vláda. Panu Perebyinisovi není radno věřit ani pozdrav,” dodal rozhořčeně zdroj redakce z české diplomacie.

Another attempt by President Zeman to harm ???????? relations will end as yet another failure. Looking forward to @JanLipavsky’s visit to Ukraine. He represents a responsible government which realizes the threat of Russian aggression against Ukraine for Czechia and the entire Europe. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.