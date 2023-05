„Je tu agent BIS.“ Foldyna ale jel, až se sál otřásal. Dal pokyn lidem

reklama

Více než stovku účastníků pozdravila také poslankyně a krajská zastupitelka za SPD Marie Pošarová, která měla úvodní slovo.

Jsme v čele, ale nejde o chválu

„Pan Fiala se stále hádá s Eurostatem, že v elektřině i plynu udělalali nějakou chybu, i když jemu znovu poslali, že je to opravdu tak. Nyní s elektřinou je to tak, že jsme poskočili na čtvrté místo v rámci EU s průměrnou cenou 385 euro za megawatthodinu. Oproti prvnímu pololetí jde o nárůst zhruba o pětinu. S vyššími cenami se potýkaly pouze ještě Dánsko, Belgie a Irsko. Průměr v EU je 284 euro za megawatthodinu, takže jsme více než sto euro nad průměrem. Co se týče cen plynu, tak jsme nyní v tom nejhorší. Ve srovnání s prvním půlrokem 2022 stoupla průměrná cena o necelých padesát procent na 190 euro za megawatthodinu. Celounijní průměr se pohybuje kolem 113 či 114 euro za megawatthodinu,“ konstatovala poslankyně.

„Vláda to napadá, že jde o nějakou chybovost, ale Eurostat si stojí za svým. Vláda Petra Fialy se tedy strefila do vlastní nohy. Musíme si říci, kdo to zaplatí. Udělal se sice vládní strop, ale vše, co je nad ním, platíte stejně vy, jde to z peněz daňových poplatníkům výrobcům elektrické energie. Oni se chvástají, kolik byste ušetřili, ale oni si ty peníze vytáhnou úplně z jiných daní. Takže ve finále byste platili úplně stejnou cenu. V Německu odpojují jaderné elektrárny. Náklady na jejich odstranění a likvidaci se blíží jejich vybudování a instalaci. Takže to opět zaplatí spotřebitel ve vyšších cenách energií.

Fotogalerie: - Pražský Majáles

Máme zálusk na německý atom

„Co se týká ČR, množí se úvahy, že by měla vyjednávat s Německem o odkupu jaderných elektráren. Problémem je ideologie Německa a je to boj s větrnými mlýny,“ pokračovala dále poslankyně za SPD.

„Nyní se vypojilo 4,1 gigawattu, což je pouze zlomek z jejich výkonu 200 gigawattů. Bohužel to bude znamenat nestabilitu energetické sítě ve střední Evropě. Náhrada těchto stabilních zdrojů, ať se jedná o jádro, nebo uhlí, není schopná stability z obnovitelných zdrojů. Množí se informace od předsedy vlády v Bavorsku, že by chtěl dále reaktory provozovat, ale ideologie Německa je neústupná.“

Predikce české energetické soustavy podle Pošarové je, že pokud ČR skončí s uhlím kolem třicátých let, tak jí hrozí nedostatek elektřiny. „Import bude nejen drahý, ale možná i nereálný. Jestli si někdo myslí, že nám odchod od uhlí přinese nějakou stabilitu, tak opak je pravdou. Je to budíček pro vládu. Letošní zpráva ukazuje, že máme problém, neboť hrozí velká závislost na importu elektřiny. Situace je o to horší, že na to nejsme v Evropě sami. V určitých okamžicích to nebude problém jen střední a východní Evropy, ale i Německa. Je tedy třeba zpracovat energetickou koncepci a spoléhat se na spolehlivé zdroje, uhelné a jaderné elektrárny a přístavbu Dukovan. Jinak se energie bude dovážet za vysoké ceny, nebo nebude vůbec. Naše predikce je tedy tristní. Řešením může být komunitní elektřina. Obce i města by v tomto mohla být částečně samostatná. Samozřejmě, musí na to mít dostatečné zdroje.“

Dále se ujal slova Jaroslav Foldyna: „Jde to tady do kopru a má to jeden jediný důvod – máme špatnou vládu,“ začal za potlesku přítomných.

Chytří hlupáci nebo…

„Oni nejsou hloupí. Nemluvíme o lidech, kteří pásli husy. Mluvíme o vzdělaných lidech, u kterých není možné, aby nevěděli, kam tu zemi vedou. Když Fiala říká, že je krize, tak je to krize, kterou oni sami vytvořili a dlouhodobě na ní pracovali. Je energetická krize, protože přijali fantasmagorický plán Green Dealu.

Vytahují lidem peníze z kapsy. Likvidují střední třídu a zotročují si národy. Berou nám národní i biologickou integritu a chtějí z nás mít jen hloupé ovce. Ale udělají jen to, co jim dovolíme. A my jsme jim to bohužel dovolili. Tady jakás takás demokracie existuje. Já jsem nevolil nějakého generála, lampasáka, s bolševickou uniformou, který z ní skočil do americké uniformy,“ pokračoval před zcela zaplněným sálem Foldyna a sklidil velký potlesk. „Já jej nevolil, ale musím to respektovat. V televizi říkali, že máme o 125 procent dražší bydlení, které je dražší než v Bruselu. V Čechách, kde máme třetinové platy, tak máme vyšší nájmy než ve vyspělých zemích, kde berou dělníci 3000 euro. U nás berou tisíc. Oni nemají žádných 30 nebo 35 tisíc. Ani to ne. Němci, Belgičané mají více, a to není náhoda. Bohužel, tento národ si nechal ze sebe udělat blbce. Za 30 let – máme jednu z nejhorších vlád, která tady byla. Já jí říkám koloniální vláda. Oni jenom plní to, co jim někdo říká. Přece nejsou tak hloupí… chtěl jsem říci blbí, ale protože jsem slušný, tak to nechci říct. Prostě nejsou hloupí, ale vy víte, že myslím blbí.“

Kde jste, odboráři? Kde je pan Středula?

Pak se zahleděl do budoucnosti: „Lámu si hlavu, co bude, až to pro ně jednou skončí. Vždyť vládli v rozporu s tím, co nám řekli. Vláda neměla ve svém prohlášení, že bude zvyšovat daně. A všechno co neměla, tak dělá. Černochová teď letěla do Ameriky, tam omdlela, jak uviděla F-35. Když je koupíme, tak zavážeme tuto zemi na deset, patnáct let, že budou naše děti a vnuci pořád jen splácet. Tahle letadla ani nebudou létat, protože když vzlétne, tak se už obrací nad Bratislavou. Takže k čemu ta letadla a další zbraně potřebujeme? K čemu ta krize je? Nu aby lidem vytáhli peníze z kapes a zotročili veřejnost. A my se tomu můžeme postavit jen těmi nástroji, které máme v ruce. Je to demonstrace? Svým způsobem malinko ano. Ale je to k ničemu. To, co by si tady mělo sehrát svoji úlohu, jsou odbory. Dopad na pracujícího člověka je ohromný, tak Středula by měl vládě říci, že jestliže to takto bude pokračovat, tak jako Němci, Italové, Francouzi, tak se vyhlásí generální stávka,“ uvedl za souhlasu přítomných Foldyna.

„Středula se k tomu ještě nedostal a nevím, jestli se k tomu dopracuje. Ale odbory by jej měly k tomu vyzývat. Protože to je legitimní nástroj ve fungování společnosti. Tripartita a vláda. S vládou vyjednávají odbory. Buď si to uvědomí a odboráři budou říkat Středulovi – hele, tak začni, anebo si vymění Středulu. Anebo si nevymění nic, budeme se tady scházet, ale nic se nezmění. Budeme žít z ruky do huby, protože to, co na nás dopadá, ta krize, kdy platíme drahou energii, vysoké nájmy, inflace požírá naše úspory. Co naše děti? Jdete koupit sušenky a ony stojí čtyřicet korun! Když se mě děti zeptají, kolik stála zmrzlina a já jim řeknu, že čtyřicet haléřů, tak si myslí, že jsem spadl z Marsu.

Ano, tehdy jsme se měli špatně, ale jen jsme zapomněli, že se můžeme mít ještě hůř. A to se stalo. Čí plány tedy plní tato vláda? Komu vyhovuje ve světě tato krize? Komu padá inflace a komu roste? V Evropě roste, ale klukům ve Spojených státech tam se snižuje.“

Krvavý byznys

„Dáme dvě procenta na obranu, ale v rámci odborů na ministerstvu to nejsou schopni zpracovat a gramotně zúřadovat. Tedy vypsat výběrová řízení, tendry. Ta dvě procenta, to jsou vaše prachy! Takže my si koupíme ty F-35, abychom podpořili ekonomiku v USA. To je výborné, to se nám právě teď hodí, a to potřebujeme, že?“ uvedl Foldyna ironicky.

A k případnému operativci BIS: „On tady někdo bude, kdo naslouchá, ale ještě se to dá nějak říci. Mne mrzí, že z těch obrovských cen, z DPH, vláda dostává takové ohromné částky, jaké nikdy nedostávala. Mraky peněz. A mně by to nevadilo, kdyby to přerozdělila. Třeba když ve Šluknovském výběžku chybí záchranka, tak tam bude stanice záchranky. Bingo! Ale není. Prachy se pošlou na zbraně, pak na Ukrajinu s tím, že třeba náměstek ministra obrany má plný gauč peněz a všichni se na to dívají. Je to jeden velký bordel!“

„Já jsem proti válce. Vím, když bombardovali Bělehrad, jak to tam vypadalo. A také to nebyla válka. Byla to Operace milosrdný anděl. Takže ty operace jsme všichni zažili a my žádnou válku nechceme. Určitě ji nechce ani obyčejný Ukrajinec nebo Rus. Kdo z té války tedy má ty benefity? Já to říkat nebudu, kdyby tady náhodou byla ta biska. Řekl bych, že se z toho mají dobře Američané, ale já to neřekl. Já si to jen myslím. Říkám, že ta válka je úplně na ho…. Na nic, ale víte, co jsem chtěl říci. Já jsem prostě prostořeký.“

„Je na ho*no!“ zakřičel někdo z davu.

Publikum na besedě s SPD. Foto: Václav Fiala

„Přesně tak! Ale my si rozumíme, a proto si to říkáte. Nás v tuto chvíli nebudou čekat nějaké zásadní volby. Budou tedy evropské, za rok, a krajské. Ale ty parlamentní, to je ještě čas. Teď není klíčové, jestli vystoupit z unie, nebo ne. Ale porazit vládu Petra Fialy. Dostat je od koryt, nebo nás zničí,“ rozohnil se Foldyna za bouřlivého potlesku přítomných.

Cinknuté volby

„Demokratickým způsobem ve volbách vyhrát volby. Mám ale obavu. V rámci agendy, která se připravuje, chtějí prosadit korespondenční hlasování. To má ale hodně problémů. V Rakousku museli opakovat prezidentské volby, v Americe mají toho pana Bidena, který vždy jde tam, kam nemá jít a Trumpa obvinili z nějakých trestných činů, ale to je výsledek korespondenčních voleb. Jsou v tom velké nejasnosti. Mám z nich strach. Že jsme zažili poslední jakés takés volby. Volby se hlavně ovlivňují sdělovacími prostředky. Takže když máte tu Českou televizi, která se tváří jako veřejnoprávní, ale oběma nohama kope za vládní politiku, za tu takzvanou liberální demokracii. Pamatujete si, když nám říkali, že máme lidovou demokracii? A furt nám něco chybělo. Když jste něco řekli dvakrát, tak jste měli problém. Ten se nedá vyřešit tak, že neexistuje. Teď máme tu liberální demokracii a já bych se velmi přimlouval, abychom už konečně někdy měli tu opravdovou demokracii. Ta liberální totiž zpochybňuje všechny tradiční hodnoty. Naši národní identitu, biologickou identitu, kdy někdo přijde a řekne – já jsem ono,“ uvedl za potlesku Foldyna.

„Vy nemůžete nic říct, aby jste se onoho nedotkli. Kde je podpora rodiny? Evropa má porodnost 1,6. Vymírá. Myslím tím tu tradiční Evropu s Němci, Čechy, Francouzi. Takže sem přicházejí kluci a holky z jiných zemí, aby nás doplnili. Ale já si myslím, že je potřeba udržovat ten původní druh. Vymírá-li nosorožec bílý, založíme nadaci a snažíme se, aby nosorožec bílý nevymřel. I Evropa musí dělat něco proto, aby Evropané nevymřeli. Musíme mít porodnost asi tak 2,4. Nikdo pro to nic nedělá. Mluví se o nějakém genderismu. To je zástupný problém.“

Býti onem chtějí honem

„Já jsem byl pomalu čtyřicet let sociální demokrat, od roku 1989 a já jsem odešel když jim jeblo. Když jsem viděl ty výmysly, ty genderismy. To je útok na rodinu, když se říká, že v ní má někdo větší práva než ten druhý. Já jsem přednášel v Parlamentu zprávu EU, kde nám unie vzkazuje, že bude mít větší právní ochranu LGBTQI komunita. Co to je? Oni bude mít jinou občanku? Měli bychom mít snad stejná práva, ono i já. O jeden hlas to neprošlo. Jak se to bude prosazovat, když pro muže je urolog, pro ženy gynekolog…“

„Oni to ale horem dolem perou do našich dětí. Místo, aby podporovali rodinu. Místo toho, aby se řeklo, že každý, kdo má tři děti a vychová je, bude mít takový a takový benefit k důchodu. Dříve, když ženská měla dvě děti, šla dříve do důchodu. Dnes je to každému jedno,“ konstatoval Foldyna.

„Rozdíl mezi levicí a pravicí se pomalu ztratil a je tu souboj mezi tradičními, konzervativními silami a těmi fantasmagoriemi progresivistů. Ale toto není dnes třeba řešit. Naše vláda nedělá nic pro podporu tradičních rodin, aby podpořila výstavbu bytů, aby se novelizoval zákon o družstevnictví, aby obce zase začaly stavět domy. Protože lidé nemají kde bydlet a dnešní mládež nemá na hypotéku. Proto je třeba vytvořit oporu, aby mladé rodiny měly děti, jinak budeme vymírat a budeme závislí na tom, co nám utrousí ti globální hráči. A o to jim jde… Teď je důležité porazit vládu Petra Fialy a je nepodstatné, od koho jste, jestli od Okamury, PRO, Trikolory,“ zakončil svůj proslov poslanec Jaroslav Foldyna.



