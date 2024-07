„Jejich předci aspoň nesomrovali.“ Foldyna seknul Azováky, kteří se chystají do Prahy

Bojovníci ukrajinského praporu Azov, který býval v minulosti obviňován z příklonu k nacistické ideologii a opakovaně byl terčem kritiky, že poškozuje Ukrajinu v očích evropské veřejnosti, dorazí do Prahy. Zájemcům, kteří zaplatí vstupné, budou vyprávět o situaci na Ukrajině. Jde o evropské turné.

Kromě jiných zastávek dorazí i do českého hlavního města, kde v sále v Praze 10 budou debatovat s lidmi. Vstupné na akci činí 500 korun.

Tato vojenská formace vznikla původně jako paramilitární jednotka s názvem „batalion Azov“ a bylo známo, že v jejích řadách slouží příznivci nacismu. Později byla jednotka začleněna do ukrajinské armády.

Podle kritiků nahrává domněnkám o sympatiích k nacismu i logo Azovu, které nápadně připomíná symboly používané německým wehrmachtem a SS během druhé světové války.

Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) míní, že pokud budou mít lidé v Praze možnost debatovat s vojáky brigády Azov, měli by potom z druhé strany mít možnost mluvit také s ruskými vojáky.

„Úvodem, a jen tak na okraj, bych rád poznamenal, že předchůdci Azováků, tedy příslušníci SS, byli zločinci, ale aspoň nebyli somráci. Ta věc má ale i další rovinu. Víte, já, jako člověk, který ctí svobodu slova a demokracii, nemám problém s tím, že v Praze budou mít lidé možnost, diskutovat s nacistickými ozbrojenci. To je v pořádku, protože svobodný souboj názorů je podstatou demokracie. Lidé v Praze by pak ale také měli mít možnost diskutovat i s bojovníky proti nacismu – tedy například s příslušníky ruských ozbrojených složek či s členy donbaských domobran. Protože tuto možnost ale lidé v Praze či kdekoli jinde v ČR, nemají, nezbývá mi než konstatovat, že režim v ČR nejenže není demokratický, ale že je to dokonce režim, který otevřeně propaguje ideály nacismu. Nacismus a bída – to jsou dvě věci, které této zemi přinesla vláda Petra Fialy, a nutno přiznat, že to je Změna skutečně s velkým „Z“. Možná to písmeno brzy uvidíme v našich městech. Myslím samozřejmě, jako symbol té změny,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Foldyna.

Podle europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné je tato akce příkladem „vývozního byznysu Zelenského režimu“. „Nevím, zda se mám smát, nebo zuřit. Za 500 korun si jít poslechnout pluk, o kterém Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) prohlásil, že porušuje pravidla vedení války např. rabováním. A naši horliví angažovaní novináři samozřejmě o nich budou reportovat jako o hrdinech. To už není jen propaganda války, ale vývozní byznys Zelenského režimu!“ uvedla.

Bojovníci z uskupení Azov byli v minulosti pozváni do Evropského parlamentu, a to někdejším českým europoslancem Jaromírem Štětinou z TOP 09. Ten v době svého aktivního politického působení patřil mezi příznivce a aktivní obhájce této dříve paramilitární skupiny. Odmítal zároveň, že by šlo o neonacistické uskupení. „K diskusím o batalionu Azov: S velitelem batalionu Azov Bileckým jsem se setkal dvakrát v Mariupolu. Kreml o něm říká, že je nacista. Není. Natolik mám rozpoznávací schopnost, abych nepřijímal putinské pomluvy,“ napsal Štětina v březnu 2022 na sociálních sítích.

O jakou akci v Praze se bude jednat? Vojáci brigády Azov, kontroverzní brigády, na kterou v minulosti i Američané uvalili sankce, vyjedou na evropské turné a budou mluvit s lidmi. O tom, co se děje na Ukrajině. Na konci července dorazí i do Prahy. Pokud si budete chtít s vojáky promluvit, bude to možné. Stačí dorazit do hlavního města 31. 7. a připravit si 500 korun, protože přesně tolik bude stát lístek.

V Mariupolu s velitelem praporu Azov Bialackým. Statečně bráni Mariupol pred ruskou armádou. pic.twitter.com/wEBuZbwwc9 — Jaromír Štětina (@StetinaEP) April 18, 2022

„Zveme všechny naše členy na setkání s vojáky 3. útočné brigády v 9 evropských městech. Chtěli byste se stát členy, ale nevíte jak? Přijďte se zeptat naživo profesionálních vojáků. Jen pravda o službě v brigádě, historky z první linie a omšelé vojenské vozidlo. Oznamujeme kompletní harmonogram zájezdu – vyhledejte si své město a kupte si vstupenky na setkání,“ propaguje brigáda Azov své turné na sociální síti Instagram.

Navštíví Varšavu, Wroclaw, Berlín, Hamburg, Rotterdam, Brusel, Kolín nad Rýnem, litevský Vilnjus – a také Prahu, kde budou v poslední červencový den. Se známými ukrajinskými bojovníky se budete moct setkat za 500 korun v Petrohradské 3, v Praze 10.