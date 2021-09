„Lejno na botě.“ Za zády profesora Fialy se dějí věci. Nervy na pochodu

reklama

S ANO nikdy. Babiš je zlo. Zbavme zemi Babiše a zastavme Okamuru. To zaznívá necelých 14 dní do voleb z koalice SPOLU. Spekulace, že by ODS ,,zradila“ a koalici s ANO by utvořila, jsou vedením strany odmítány. ParlamentníListy.cz v posledních dnech hovořily s obeznámenými lidmi, jejichž tvrzení tuto oficiálně předkládanou verzi nahlodávají.

„Tak zaprvé, pořád se hovoří o ODS, ale může se klidně stát, že ODS předběhne lidovec. Protože lidovec je vždycky všude první,“ sdělil redakci činitel obeznámený zejména s poměry kolem zemědělské politiky. Právě zemědělské dotace by dle něj mohly být důvodem, proč by KDU-ČSL, součást koalice SPOLU, nakonec během ,,opotřebovávací války“, která se očekává po volbách, mohla kývnout na spolupráci s ANO.

„Neustále se hovoří o zemědělských dotacích přidělovaných Evropskou unií. Mluví se o zastropování dotyčných dotací pro Agrofert a další velké podniky. Ale zapomíná se na to, že dotace konkrétním zemědělcům přiděluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který podléhá ministerstvu zemědělství. Tam si lze pohrát s kritérii, díky kterým jdou nebo nejdou dotace středním a menším zemědělským podnikům, ať už jde o kategorie typu ‚bio‘ a další. U toho lidovci budou chtít být,“ pokračoval.

„Jde o více než 2,5 tisíce firem, které vznikly přeměnou z bývalých JZD. Podle definic práva EU jsou to malé a střední podniky zaměstnávající do 250 lidí. Při debatách o platbách na hektar jsou ale označovány nesprávně za ‚velké‘. Příjemce platby na hektar, které splňují obratem nebo počtem pracovníků kritéria po velký podnik, lze přitom v ČR spočítat na prstech. Kromě Agrofertu je to třeba impérium miliardáře Radovan Vítka, kolem nějž mainstream chodí zcela potichu,“ vypočítal informovaný zdroj.

„Mnoho členů lidové strany, kteří v zemědělství působí, chtějí, aby psaní dotyčných kritérií velel znovu lidovec Jurečka, a už ne ‚socan‘ Toman. Hlavně pak chtějí, aby to byl lidovec, kdo má v rozkladové komisi na ministerstvu poslední slovo při odvolání proti případně nepříznivému rozhodnutí řadových úředníků SZIF při výpočtu dotací,“ doplnil.

„Blokační většina“

Zrada? Spíše matematika. Situace, kdy ANO spolu s SPD, případně dále s komunisty, sociálními demokraty a s dalšími, bude v příští Poslanecké sněmovně činit matematickou většinu, je dle průzkumů víc než možná. To nicméně neznamená, že by se premiér Babiš chtěl o takovou většinu opřít. Spíše nechce, jak se shodují dobře informovaní jedinci, s nimiž redakce hovořila.

Je skloňován termín „blokační většina“. Situace, kdy jednotlivé „součástky“ dnes opozičních koalic ustoupí před vidinou vlády ANO podpořené okamurovci či komunisty. Možnost takové většiny v příští Poslanecké sněmovně umocňuje nový volební zákon, který uděluje více mandátů nejmenším stranám, jež se zvládnou „protáhnout“ do sněmovny. Paradoxní je, že předchozí podobu zákona, dle něhož volíme do sněmovny, zrušil Ústavní soud na popud opozičních senátorů.

ODS už s ANO jedná a její první místopředseda Zbyněk Stanjura se už představuje jako budoucí ministr financí Babišovy vlády, hlásá v médiích stávající ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Skloňuje se i představa povolebního „puče“ proti lídrovi SPOLU a předsedovi ODS Petru Fialovi. Nicméně zde se věci zdají být složitější.

Pád Fialy? To nečekejte. Ale...

„Nečekejte, že se týden po volbách sejde Výkonná rada ODS a Fialu sejme, tak jednoduché to nebude,“ sdělil ParlamentnímListům.cz vysoký představitel občanských demokratů ze středních Čech. „Vždyť vidíte ty blbce, co tam máme. Miloš Vystrčil, ten udělá cokoliv, co mu přinese Pavel Fischer. Řekne mu, ať jede na Tchaj-wan, no tak jede na Tchaj-wan,“ ulevil si dotyčný politik na adresu předsedy Senátu, se zmínkou předsedy zahraničního výboru horní komory Parlamentu ČR.

„Je také iluzorní čekat, že by se iniciativy ve straně ujal Martin Kuba. Bez účasti v poslaneckém klubu to prostě nejde,“ zmínil středočeský občanský demokrat hejtmana jižních Čech.

„Podívejte, nakonec to bude tak, že se trhne určitá část poslaneckého klubu a Babiše podpoří. Vy nevíte, co to je, být osm let v opozici. To jsou chudé roky, hodně chudé roky. A někteří nakonec nebudou chtít čekat na stranický kongres, který bude začátkem příštího roku. Vedení strany je jedna věc, a podpora vládě věc druhá,“ sdělil informovaný činitel.

Představitel ODS si neodpustil i historický exkurs týkající se předsedy-profesora Fialy. „Víte, kdo ho udělal předsedou ODS? No, byl to Martin Kuba, po roce 2013, kdy se to posralo s Nečasem. Kuba věděl, že on sám je jakožto volební lídr nepoužitelný, tak nejdřív nastrčil Mirku Němcovou. Ta moc chtěla být premiérkou, už kvůli zápisu v historii a kvůli dětem a vnoučatům. No a potom, co posloužila jako volební lídryně, se Kuba zasadil o to, aby se na kongresu 2014 předsedou strany stal Fiala. A ano, nejdřív to fungovalo, jak mělo, a Fiala se s Kubou radil, ale pak jaksi přestal,“ poučil ParlamentníListy.cz zdroj.

„Jo a Mirka Němcová... Cokoliv, co ona v politice dělá, je determinováno právě rokem 2013, kdy ji Miloš nejmenoval premiérkou po pádu Nečase. Všechno, co ona dělá, je dáno nenávistí k němu,“ utrousil středočeský představitel ODS, tedy i koalice SPOLU, na konto vztahů dnešní senátorky a prezidenta Zemana.

Právě SPOLU, potažmo ODS, se potýká s tím, co zažila už sociální demokracie během posledních voleb v roce 2013. Tehdy stranu nevolili nejen příbuzní členů, ale ani členové samotní. ParlamentníListy.cz na tento fakt narážejí opakovaně.

„Lidi jsou naštvaní, protože loni si Fiala, Stanjura a Blažek (Pavel, hybatel stranické politiky na jižní Moravě, pozn. red.) vymysleli, že půjdeme s KDU-ČSL a s TOP 09. Což o to, ty lidovce bychom ještě vydýchali, ale ta TOPka, to je naše hovno na botě. To prostě nejde. A oni nám to neřekli, upekli si to sami,“ sdělil ParlamentnímListům.cz občanský demokrat, tentokrát z Pardubického kraje.

Situace je tedy pestrá. Možné je cokoliv.

Přicházejí na řadu i poměrně divoké konstrukce. Při hovorech s dobře informovanými jedinci ParlamentníListy.cz zachytily i následující: Veřejně proklamovaná nechuť vůči Tomio Okamurovi by mohla v případě částí ODS a KDU-ČSL ustoupit, kdyby hrozilo, že Babišovu vládu by měli podpořit komunisté. A tentokrát ne za bagatelní programové ústupky, jak tomu bylo teď, ale s větším vlivem.

„Komunista, to je zlo. To nejde. Kdyby hrozilo, že to Vojta Filip zase s Babišem upeče, tak by některým ODSákům a lidovcům nemusela vadit ani podpora vlády od Okamury. Protože, pamatuje si někdo vůbec, proč ten Okamura vadí? Nepamatuje. Jenom kecy z Deníku N,“ padlo.

