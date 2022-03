,,Mag*ři straší. Kravina.” Putin stojí, vláda zavírá topení. Ale je horko

Ceny pohonných hmot se staly novým strašákem českých domácností. Přestože se v posledních dnech nárůst zastavil, ceny se stále pohybují kolem dosud netušených 50 korun za litr.

Lze očekávat, že nezůstane jen u vysokých cen pohonných hmot a na razantně zvýšené náklady budou muset logicky reagovat dopravci a zdraží tak třeba nejen jízdenky, ale hlavně zboží a služby. Na dopravu je navázáno prakticky všechno. Potraviny, základní služby, spotřební zboží, oblečení.

Jak z celé situace vyjde vládní kabinet vedený šéfem občanských demokratů? Zevnitř ODS zaznívá na základě našich zjištění, že negativní stíny na vládní kroky vrhají především výroky některých koaličních partnerů.

“Tady je problém, že jednání vlády ve vztahu k českým občanům působí jako bychom se nacházeli v normálním režimu, jakoby žádná válka na Ukrajině nebyla. Říct, že zvládneme legislativně zařídit navíc jen kosmetickou úpravu cen pohonných hmot nejdříve v řádu týdnů, je úplně nesmyslné. Za dané situace měla vláda reagovat v řádu hodin a vykašlat se na to, jestli zrušení DPH nebo zastropování cen je systémové nebo ne. Ceny nafty a benzínu se zvyšovaly do minulého týdny i dvakrát denně a vláda po týdnu řekla, že situaci analyzuje. Kdyby dnes vládl Babiš a choval se tak, Milion chvilek by hnal lidi do ulic. Ale dejme tomu, to by šlo nechat být, protože je to mimořádná situace a začátek covidu byl také chaotický, všichni se učili reagovat,” popsal PL zdroj dobře obeznámený s náladou v některých koaličních poslaneckých klubech.

Značně nešťastně jsou prý vnímány hlavně výroky a výzvy některých významných koaličních politiků. “Už dva týdny, hlavně ze strany TOP 09, části lidovců a Pirátů slyšíme, že jsme ve válce a musíme obětovat své pohodlí. To opravdu nepřispívá k zachování klidu ve společnosti. Premiér se snaží situaci u klidnit, říká, že jsme v NATO a kdyby došlo k nejhoršímu, máme záruky obrany. To je jasné, ale když se podíváme na realitu, tak Rusové nebyli od zahájení agrese po několika týdnech ani obsadit Kyjev, takže představa, že půjdou až za hranice Ukrajiny dál na Západ je kravina. Pak ale jiní z koalice straší veřejnost, že může za pár týdnů být ruská armáda na našem území, když ji nezastavíme na Ukrajině. Toto je zodpovědné? Kolika lidem způsobil brutální psychické potíže covid a teď je k smrti vystrašit hrozbou války v jejich domovech může jenom magor,” pokračuje náš zdroje z Poslanecké sněmovny.

“Je fajn vznešeně mluvit o západních hodnotách a nutnosti se uskromnit, jak slyšíme od paní Pekarové třeba, ale ať to jde vykládat na venkov, kde lidi musí jezdit autem denně. Že je svoboda cennější než benzín? Pro statisíce lidí svoboda znamená právě ten benzín, protože bez něj jsou uvězněni doma bez možnosti jet do práce nebo nakoupit potraviny. Nebo výzva pirátského šéfa poslanců Michálka, aby si lidi snížili nebo vypnuli topení, aby tak finančně zatopili Putinovi. To jako když vypneme topení, zachráníme mír? Hesla jak ze socialismu. Zbláznil se? Je evidentní, že s tehdejší opoziční vlnou se k vládě dostali lidé, kteří na to ani smykem nejsou připraveni a místo zodpovědného řízení státu jen přilévají olej do ohně a ohrožují už i samotné přežití mnoha lidí. I kdyby situace byla tisíckrát krizovější, nemůžete strašit a šířit poplašné zprávy. Ukazuje se, že vedle ODS, která coby etablovaná politická strana zdatné kapacity má, tu je zbytek složený hlavně z aktivistů, co se třásli na moc, ale reálně spíš ve všem panuje bordel, všude zleva doprava. To je nutno uklidnit, jinak z dlouhodobého hlediska současná koalice předá moc zpět aktuální opozici,” dodává náš zdroj z politických kuloárů.

Připomeňme zmíněnou nedávnou výzvu, kterou občanům adresoval předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. “Zatopme Putinovi - březnová výzva!

Věděli jste, že každý stupeň, o který snížíme nastavení termostatu topení, znamená snížení spotřeby energie o 6-10 %? Nejsnadnější způsob jak může kdokoli snížit příjmy Putinovy vraždící mašinerie je ztlumit topení. Právě z vývozu ropy a plynu má Putinův režim 60 % peněz. Pojďte do toho s námi! Ztlumením topení o dva stupně ruskému režimu sebereme jen za Českou republiku každých 14 dní asi miliardu korun! Pokud vám nevyhovuje svetr, doporučuju termoprádlo. Jak jinak než zelené. Touhle cestou jsem šel já ve své kanceláři ve sněmovně,” uvedl pirátský politik na svých sociálních sítích.

