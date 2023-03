„Nedostatek jídla v Česku. Potvrzuji. Role USA.“ Odhalena budoucnost

Potravinová soběstačnost ČR? Vepřové do 35 procent, drůbeží do 60, vejce do 55, zelenina zhruba 25 procent. I to zaznělo na již tradičním setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově. Bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek zdůraznil problém kolem vepřového masa i ovoce a vysvětlil, proč nepokládá za dobré řešení dovoz potravin z některých zemí. „Za stavu, kdy nedostatkem potravin trpí, celkově sečteno, miliardy lidí – Asie, Afrika a Jižní Amerika, přichází na řadu Evropa!“ obává se Jandejskův předchůdce v Agrární komoře ČR a exsenátor Jan Veleba a dodává, které státy a proč by byly podle něj první na řadě. Připomněl i slova státní hymny.

Vepřové maso do 35 procent, drůbeží do 60, vejce do 55, zelenina zhruba 25 procent, ovoce 30 procent. Takovou potravinovou soběstačnost České republiky popsal na setkání Klubu 2019 bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Uvedl také, jak je na tom v potravinové soběstačnosti sousední Slovensko. Vepřové maso zhruba 25 procent, drůbeží do 55 procent. Lépe jsou na tom prý v zelenině, kdy mají soběstačnost zhruba 40 procent, stejně jako my pak jsou na tom s ovocem.

Katastrofa u ovoce, vážná situace u vepřového. A maso z Brazílie?

„Ovoce, tam je to katastrofa. Tam je a ještě bude obrovský pokles tím, že se letos likviduje 1500 hektarů sadů. Protože tam je dlouhodobě velká ztráta. Poláci teď nesmí vozit do Ruska, tak ty přebytky za pár korun dávají sem. Takže když vidíte akce za 15, 20 korun, tak to je ovoce z Polska,“ vysvětlil Jandejsek a dostal se k vepřovému masu.

„Green Dealem Německo už snížilo o 17 procent základní stádo, to znamená prasnice. Dále Francie o deset procent, Belgie o 17 procent… Ta situace je vážná. Cena prasat roste. Když si přečtete celé hodnocení z burzy, tak burza jasně říká – klesá porážková váha, zpracovatelé nemají prasata. Takže si myslím, že nebude trvat dlouho a v podstatě bude vepřového masa nedostatek. Nějaké druhy budou, nějaké nebudou. My jsme snížili stavy prasnic na 74 tisíc. Není to tak dlouho, co bylo 84 tisíc,“ připomněl.

Vysvětlil, že „velmi složitý stav v zajištění dostatku potravin pro vlastní národ se s uplatňovaným Green Dealem ještě prohloubí“.

Nešetřil ani přímo Brusel.

„Předpokládá se, že současně nastavená politika Bruselu způsobí snížení produkce potravin o přibližně 30 procent,“ uvedl a dodal:

„Bude tady nedostatek potravin, to vám mohu potvrdit. Ceny porostou dál. Bude se vozit obrovský objem z Jižní a Severní Ameriky. Tam je potřeba si říct – antibiotika se používají od prvního dne, jak se narodí selátko. Běžně se používají růstové hormony, další růstové látky… Chemické přípravky dnes třeba ve státech, jako je Brazílie a některých dalších, se používají i ty, které u nás byly už před dvaceti lety zakázané. Takže to si sem chceme navézt,“ varoval.

Zdeněk Jandejsek

Vláda? Ani jeden národohospodář. Sluhové zahraničního kapitálu!

Dostal se i ke Strategickému plánu společné zemědělské politiky pro roky 2023 až 2027, který označil za katastrofální. „Největší podpory na hektar jsou nastaveny pro ty, kteří nic nevyrábí. Takže ti, kteří produkci dělají, budou obrovským způsobem ovlivnění tím, že budou muset redukovat,“ sdělil a pokračoval:

„Ve vládě není ani jeden národohospodář, který by hájil národní zájmy a neožebračoval naše obyvatelstvo. Jde o vládu sluhů zahraničního kapitálu,“ nebral si servítky a stejně tvrdě se opřel i do médií.

„Média dehonestují ty zemědělce a potravináře, kteří dodávají jídlo na stůl při diametrálně nižších podporách na 100 korun výnosů a obhajují pobírače podpor bez zemědělské produkce,“ rozčílil se a vzkázal:

„Potřebujeme vládu odborníků, kteří prokázali své schopnosti úspěšnou celoživotní praxí a respektují hlavně celonárodní zájmy všech obyvatel země. Pokud nebudeme mít vládu, která hájí národní zájmy a nebude vládou odborníků, budeme jen kolonií Německa a Francie.“

Na závěr pak uvedl: „Česká a slovenská půda je schopna uživit oba národy, ale vláda musí zastavit odliv finančních prostředků přes maloobchod, který je v rukou zahraničního kapitálu.“

Ceny potravin? Před výbuchem!

Promluvil i další exprezident Agrární komory ČR a bývalý senátor Jan Veleba. „Do bodu zlomu, rozuměno okamžiku před výbuchem, se dostaly ceny potravin. Ty v těžce potravinově nesoběstačné České republice dále stoupají a je třeba občany pravdivě informovat o příčinách, personifikovat je. Na rovinu řečeno, varovat před názory nekompetentního ministra zemědělství pana Nekuly, kterého nebere třeba ani pan Prouza,“ uvedl na začátek a vysvětlil. „Varovat ne proto, abychom lidi strašili, ale aby, mají-li možnost, se na kolaps připravili. Nastala doba, kdy je třeba české zemědělství a potravinářství podpořit. Mám na mysli podporu ze strany občanů. Ne jednotlivců aktivistů, ne upozornění institucí, ale podporu milionů spotřebitelů, občanů,“ vzkazuje lidem Jan Veleba a mluví dál.

Jan Veleba

„Globální vývoj produkce potravin je nastaven proti Evropě. Nejde jenom o Zelený úděl (Green Deal), který Evropská unie, respektive Evropská komise a Evropský parlament coby ideologii, na kterou slyší mladí, prosadili ji bez dopadových studií, ale odborníci spočítali snížení produkce potravin o více než 10 %. Dopadovou studii pro EU zpracovalo také americké ministerstvo zemědělství a vyšlo jim rovněž snížení produkce potravin a současně zvýšení jejich cen. Závěry jsou následující:

Zemědělská a potravinářská produkce EU se sníží až o 12 %

Ceny zemědělské a potravinářské produkce EU se zvýší až o 16 %

Zisk zemědělců EU se sníží až o 16 %

To určitě mělo vliv na zásadní přeformulování globální světové politiky USA. Až takový, že si toho všiml dokonce i zavilý odpůrce českých zemědělců a spojenec zahraničních obchodních řetězců, zahraničního velkokapitálu pan Prouza!“ říká důrazně exsenátor a pokračuje:

O co USA jde? A jaká je vize ministra zemědělství?

„Nejdříve, o co USA jde. Od ledna ve Spojených státech platí protiinflační zákon, který ukládá nalít pod rouškou zelených technologií a snížení dovozů z ČLR 369 miliard dolarů do průmyslu, což potažmo podpoří i primární sektor, tedy zemědělství. A ejhle, najednou pan Prouza, který ještě před měsícem veřejně útočil na ministra Nekulu, že nerozumí volnému trhu a slovo dotace pro něho bylo jako červený hadr na býka, tak tento pan Prouza pravil, že nezbude nic jiného, než to dorovnat a pravidla onoho dorovnání, dotací, musí být stejná pro všechny! Tedy i pro východní země, které dávno potravinovou soběstačnost ztratily a pan Prouza při každé příležitosti, a že jich měl, opěvoval bezzásahový liberalismus a volný trh, ve kterém prý nemají dotace místo. Z toho je vidět, že i pozice šéfa Svazu obchodu je funkce politická se zadáním lobbovat pro zahraniční obchodní kapitál a připravovat pro ně ve východních zemích hospodářský prostor. Netřeba říkat, že je to politika proti zájmům České republiky, proti spotřebitelům a že je určitě dobře honorována. Kým? Vím, ale nepovím. Nicméně kdo jenom trošku sleduje vystoupení pana viceprezidenta Hospodářské komory a není zatížen lobby dovozců potravin, si snadno odpoví sám,“ míní Jan Veleba a dodává:

„Nechme lobbistu Prouzu a pojďme k ministrovi zemědělství, což je ten, který de facto rozhoduje, de iure vláda. Aby rozhodoval správně, tak musí mít svůj rezort rád, musí pro něj žít a musí mít základní znalosti. Ani jeden předpoklad ministr Nekula nesplňuje. Bohužel nemá žádnou vizi. Pokud onou vizí páně ministra není boj s těmi, kdo ještě vyrábí české potraviny, které tu ještě zbyly. To jsou podle něho ‚agrobaroni‘, které takto veřejně označuje, uráží a rozeštvává zemědělce mezi sebou,“ kroutí nevěřícně hlavou Jan Veleba.

Miliardy lidí na světě trpí nedostatkem potravin. A na řadu přichází Evropa!

„Dnes nezasypávám čísly, ale předkládám úvahy, co z tohoto tristního stavu vzejde, k čemu směřujeme,“ říká dál bývalý prezident Agrární komory a upozorňuje: „Jestliže teď dovážíme třeba cibuli mimo jiných destinací až kdesi z Brazílie, brambory z Egypta, drůbeží maso, které není bezpečné, z Polska – to pro příklad, tak to asi není dlouho možné a nějaké signály, najíst se musíme, tak ty to nezachrání. Je třeba se podívat pravdě do očí. Ta je taková, že za stavu, kdy nedostatkem potravin trpí, celkově sečteno, miliardy lidí – Asie, Afrika a Jižní Amerika, přichází na řadu Evropa! A úplně první budou ty státy, které svoji zemědělskou politiku založily na dovozech a postupně zlikvidovaly soběstačnost u základních potravin, a tím i svoji potravinovou bezpečnost.“

Na závěr upozornil, že agrární soustava musí být vyvážena. „To je pohledem selského rozumu krajina, ve které jsou vedle lánů obilí, řepky a kukuřice také brambory, jetel a vojtěška, ovocné sady, cukrovka a zelenina. Krajina zkrátka musí mít svoji tvář, kterou po staletí vytvářely generace našich předků. A k tomu stáje plné dobytka, drůbeže a všech dalších hospodářských zvířat. Nás učili půl na půl – 50 % rostlinná výroba a 50 % živočišná výroba. Dnešní zemědělská krajina je jiná, je jednoduchá, jednotvárná, a tak mne napadá, že dnes už naše státní hymna Kde domov můj už neodpovídá. Připomeňme si její slova – Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! Jenom zopakuji, že ty kvetoucí sady z české krajiny mizí ve velkém a rozkvétají v cizích zemích, například v Polsku! No a pan premiér žije ve své virtuální realitě, obklopen pochlebovači, ničí tuto zemi a ministr Nekula, řekl bych pan neviditelný, bojuje s, omlouvám se, ale musím znovu citovat, bojuje s ‚agrobarony‘. Nepochybuji o tom, že se čas tohoto stylu vládnutí, této politiky naplňuje, neboť penězi lidi nenakrmíte a vaše amatérské kusy už lidi nebaví,“ ukončuje exsenátor Jan Veleba.

