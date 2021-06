„Odpustit to nesmíme.“ 57 tisíc pro ČT. Od zavřeného hotelu. Co majitel zažil, je k nevíře

Řadu měsíců byly hotely a další ubytovací zařízení z nařízení vlády až na výjimky zavřené. I přesto ale musí platit koncesionářské poplatky. Například majitel hotelu Vltava v Českém Krumlově a ředitel jindřichohradecké likérky Josef Nejedlý musel zaplatit téměř 60 tisíc korun. Kdyby nezaplatil, hrozila by mu exekuce. „Přijde mi to nemorální. Uvažuji o žalobě na ČT,“ říká Nejedlý. Podobnou situaci řeší i řada dalších hoteliérů. Pro Parlamentnilisty.cz promluvila například provozovatelka hotelu Kilián u Lipna, Andrea Smith. Problém pomáhá řešit Asociace hotelů a restaurací. Návrh zákona, který měl hoteliérům pomoci, zatím leží v „šuplíku“. Vyjádřila se i ČT.

Josef Nejedlý přišel tím, že musel na řadu měsíců zavřít hotel v Českém Krumlově, o několik milionů korun. „Obrat za rok máme většinou kolem osmi milionů,“ popisuje. Ani ve snu by ho nenapadlo, že za hotel, který byl z nařízení vlády zavřený, tudíž zde žádní hosté nemohli sledovat televizi, bude muset ještě zaplatit koncesionářské poplatky.

„Do datové schránky mi přišel elektronický platební rozkaz. Šlo o soudní příkaz k úhradě koncesionářských poplatků za loňský rok,“ popisuje podnikatel s tím, že platit musel za každý televizní přijímač ve svém hotelu. Podnikatel se tedy obrátil na Českou televizi se žádostí o prominutí těchto poplatků. „Z veřejnoprávního média mi odpověděli, že ČT ze zákona nemůže koncesionářské poplatky odpustit. Tuto pravomoc má pouze vláda. Do poslední chvíle jsem proto věřil, že s tím vláda něco udělá,“ vysvětluje.

Poplatky nakonec zaplatil, jinak by mu prý totiž hrozila exekuce. Za uzavřený hotel s šestatřiceti pokoji a stejným počtem televizních přijímačů zaplatil téměř 57 tisíc korun. „Připočetli mi k tomu také úrok a soudní výlohy ve výši zhruba 16 tisíc korun. Částku jsem nakonec raději zaplatil, protože mi hrozili exekucí,“ sdělil majitel Českokrumlovského hotelu.

„Samozřejmě ta částka pro mne není likvidační, zaplatím ji. Přijde mi to ale nemorální. Bavil jsem se o tom se svým právníkem, uvažuji o žalobě na Českou televizi. Právník se ale obává, že když jsem zaplatil, jen těžko nyní dostanu peníze zpátky. Byl bych ale rád, kdyby se tím politici zabývali. Opravdu mi nepřijde v pořádku, když musíme z nařízení státu zavřít hotel a veřejnoprávní televize pak po nás vyžaduje poplatky za něco, co jsme nemohli využívat,“ vysvětluje Josef Nejedlý.

Stejně jako Josef Nejedlý nechápou postoj veřejnoprávních médií, a především státu, ani provozovatelé dalších hotelů a ubytovacích zařízení, mezi nimi například i manželé Smithovi. Ti provozují hotel Kilián v Loučovicích nedaleko Lipna nad Vltavou. „Koncesionářské poplatky jsme museli zaplatit. Asociace hotelů a restaurací žádala po vládě, aby byly poplatky zpětně odpuštěny a použity třeba jako záloha na další rok,“ říká Andrea Smit s tím, že se situace zřejmě řeší a žádné nové informace zatím nemají.

„Pro ty podnikatele, kteří měli velké ztráty, to je problém. U malých hotelů to nejsou tak velké částky, ale u těch velkých už se to nasčítá. A v současné době je pro podnikatele každý výdaj navíc problém,“ vysvětluje.

Proč platit státu za něco, co stát znemožnil využít? Není vůle…

Asociace hotelů a restaurací řeší situaci už od března loňského roku. „Oslovili jsme jak Českou televizi, tak i Český rozhlas. Snažili jsme se vysvětlit, že nedává smysl, aby ty podniky platily za něco, co nemohou využít, protože jsou zavřené. První reakce byla taková, že nám oba ty subjekty napsaly, že nám to odpustí,“ popisuje prezident asociace Václav Stárek.

Radost hoteliérů ovšem netrvala dlouho. „Asi za týden ČT i ČRO napsali, že se jejich pracovník zmýlil a že to udělat nemohou. Což mají asi pravdu, že jim zákon o koncesionářských poplatcích takovou možnost nedává. Ale určitě šlo udělat nějaké mimořádné opatření vlády nebo něco podobného,“ míní Václav Stárek.

Asociace se snažila jednat dál. „Nakonec se toho ujal pan poslanec Ondřej Babka (ANO) a připravil návrh zákona, který by umožňoval veřejnoprávním médiím, aby ty již přijaté finanční prostředky započítala do budoucího období. Toto řešíme zase několik měsíců, dozvěděli jsme se ale, že by to mělo velký dopad na rozpočet veřejnoprávních médií,“ popisuje Stárek a podotýká:

„Tady evidentně není vůle s tím něco provést. Mám takový dojem, že se každý bojí otevřít ten zákon, aby nevznikla debata o tom, jestli potřebujeme veřejnoprávní média, nebo nepotřebujeme. Ale to, co vymyslel pan poslanec Babka, bylo elegantní řešení. Nic by se otevírat nemuselo, ve zrychleném režimu by se odsouhlasil další zákon, který by byl opravdu jednoduchý. Ale kde není vůle, není cesta a já myslím, že toto je ten případ,“ opakuje a naštvaně dodává:

„Proč bych měl platit za něco, co mi stát znemožnil využít? Jednoduše řečeno, stát říká – my jsme vás zavřeli, ale vy státní firmě budete dál platit za to, co nemůžete použít.“

Návrh zákona v „šuplíku“ a vyjádření ČT

„Vypracovali jsme konkrétní návrh zákona, podle kterého by ty poplatky byly převedené do příštího období. Nicméně se ta jednání zasekla s ČT, kdy už jsme nevěděli, jak dál. Takže já mám návrh zákona připravený, ale bohužel už nedošlo k tomu, že bychom ho podali,“ potvrdil poslanec Babka s tím, že připravený zákon tedy zatím leží v „šuplíku“.

Pro Parlamentnilisty.cz se k tomuto problému kolem koncesionářských poplatků vyjádřili i zástupci České televize.

„Rozumíme složité situaci podnikatelů, kompenzace za újmy způsobené vládními opatřeními jsou však v gesci vlády, nikoli ČT. Česká televize se musí řídit platnou legislativou, v tomto případě zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, který přesně stanovuje podmínky placení televizních poplatků, jinou možnost nemá,“ uvedl Filip Platoš z tiskového oddělení ČT.

