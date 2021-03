„Oni na tebe nezapomněli, Markéto, co seš za ultra***!" Vzkaz pro předsedkyni TOPky. Za to, co prý prováděla v roce 2018 v Praze

reklama

Když se v říjnu toho roku konaly volby do zastupitelstev, ODS měla žně. Na zmíněné Praze 8 získala společně se Svobodnými 17,37 procenta, devět mandátů a jasné prvenství. Necelých 16 procent obdrželi Piráti, 15 procent hnutí Osmička žije a ANO 2011. TOPka se STANem? Něco málo přes jedenáct procent. Povolební dohody byly nasnadě. ODS se spojí s TOPkou a nějakou menší partají a bude vládnout.

Tento půdorys dával smysl do chvíle, než se v zákulisí ujala role vyjednávačky Markéta Pekarová Adamová. Ta byla v těch letech 1. místopředsedkyně TOP 09, věrná Jiřímu Pospíšilovi. Sama ovšem do zastupitelstva městské části nekandidovala. Lídrem TOPky a STANu byl Tomáš Tatranský, dvojkou Tomáš Hřebík a trojkou Tomáš Slabihoudek. Oni a další tři politici nakonec získali mandát.

Naše zdroje, s nimiž jsme měli možnost hovořit, si na ty chvíle vzpomínají velmi dobře.

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

„To je ultra*****. Víte co, sprostí vůči ní nebudeme. Charakterově prostě celé špatně," uvedly shodně k první ženě TOP09. Zdůrazněme, že se jedná o pravicové politiky a Pekarovou Adamovou oslovují zkráceně Markét. „Nevíme, kde se v ní vzalo to něco šíleného, ale ona tehdy vyloženě intrikovala a bojovala proti tomu, co ji nyní vynese opět do Sněmovny," doplňují.

Podle citovaných aktérů pražské politiky šlo na začátku vše, jak mělo. Než se prý přiřítila zmíněná politička.

„Její návrh byl jasný. Vítěz voleb ODS půjde ven. Takže totéž, co vlastně udělal za podraz Pospíšil na magistrátu. ODS vypadla, aby se jakýsi Hřib výměnou za správu majetku ocitl na primátorovi. Takže Pekarová dělala, co mohla, aby se stalo totéž na Praze 8. Chtěla zaříznout ODS, dostat TOPku do hry a pak ji spojit s Piráty. Dopadlo to tak, že ji prakticky nikdo nebral, neposlechl. TOPka, STAN, ODS a Patrioti udělali dohodu bez ní, podepsali koaliční smlouvu a bylo to," uzavřely naše zdroje.

Psali jsme: EXKLUZIVNĚ Kalousek chystá masakr na šéfa TOPky Pospíšila

Podstatou jejich informací bylo samozřejmě aktuální postavení Pekarové Adamové na kandidátce do Sněmovny.

Předsedkyni TOP09 jsme ve čtvrtek oslovili s dotazem, zdali v roce 2018 preferovala popsanou koalici.

„Spekulace pravdivá není. TOP 09 Praha 8 po komunálních volbách 2018 v povolebních vyjednáváních vždy dodržovala usnesení regionálního výboru, jehož součástí Markéta Pekarová Adamová není dnes a nebyla jí ani tehdy po volbách," sdělil redakci tiskový mluvčí TOPky Vladan Vaněk.

ParlamentníListy.cz po těchto slovech oslovily náš další, již třetí zdroj. Jeho pohled? „Je pravda, že proti ODS intrikovala, navíc tvrdě, to mohu jednoznačně potvrdit, zažil jsem to," sdělil. Ani on si však nepřál být jmenován.

