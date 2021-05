„Radši se držte stranou.“ Začal hon na Jiřího Pospíšila. Ani si prý neumíme představit, jakým majetkem disponuje. „A ty jeho dovolené…“

reklama

Abychom se prý přesně zorientovali, musíme se vrátit o mnoho let nazpět. „Celý problém nastal, řekněme, kolem roku 2010. Tehdy v Plzni docházelo k velice zvláštním schůzkám za přítomnosti řady lidí. Není ještě vhodná chvíle odhalovat jejich identitu. Ale je vhodná chvíle k tomu sdělit, že na těch schůzkách byl samozřejmě Jirka Pospíšil, tehdy snad ve funkci ministra spravedlnosti, spolu s ním tam byl jistý Roman Jurečko. Ten zastával funkci člena Výkonné rady ODSky, pokud se nepletu. Na těch schůzkách se řešily věci, které mají vliv i na dnešní fungování. Ačkoli je to deset let, někteří lidé si, představte si to, vzpomněli, co přesně se na těch schůzkách probíralo. A začnou nahlas vzpomínat,“ dodává náš zdroj.

Jeho tajuplně znějící slova sice mohou vyznít takříkajíc do ztracena, ale mají prý jasný smysl.

„Jde o to, že pokud budete plánovat spolupráci, nemůže se stát, že se někdo otočí zády. Pokud si TOPka v Praze dělá, co si dělá, nikomu to nevadí. Už nějak před měsícem dostal Jirka vzkaz, aby se trochu probral. Tím vzkazem byl článek o jeho blízkém spolupracovníkovi Jiřím Fremrovi. Myslím, že nikomu z nich nedošlo, jak přesně je to řízené a načasované,“ uvádí dále.

Psali jsme: Hlas ze zákulisí zlatých časů ODS: Soudruhu, válíš se u nádraží. Levičák z ČSSD vede „pravici“, povedené

Podle jeho dalších slov totiž nastala v metropoli poměrně patová situace. Částečně i vinou TOPky. „Všechno se děje odděleně. Nefungují spolupráce, nefunguje vyřčené slovo, neplatí dříve psaná pravidla. TOPka je izolovaná, Piráti jsou izolovaní. Dokonce i mezi TOPkou a STANem je zvláštní napětí, především v případě Pospíšila a náměstka Hlubučka,“ doplňuje.

Všechno, co se děje v pražské politice, má údajně jediný cíl: ujmout se vládnutí metropoli, jakmile skončí dosavadní volební období. „TOPka je velice inteligentní strana, respektive pár lidí uvnitř. Těm nejde o republikové dění, to je samochod, jde jim zejména o klíčová města, mezi jinými o Prahu. Takže koalice SPOLU je krycí manévr, který hnul žlučí řadě členů ODSky. Pospíšila dodnes berou jako zrádce. Netýká se to jen politiků tady. Týká se to i lidí okolo Kroměříže, Olomouce. Jirka určitě pochopí, co tím je myšleno. Že jsme je vzali na kandidátku, je úsměvné, ale pragmatické,“ doplňuje.

A cíl? „Vytvořit z TOPky umírněnou stranu. Ale především je nutné mít jistotu, že Pospíšil dodrží slovo, neboť v minulosti stokrát zradil. Teď se nás pár dohodlo, že mu kroky připomeneme, aby si je pamatoval,“ doplnil.

Ačkoli může Jiří Pospíšil vadit, rozhodně mu nelze upřít velice úspěšný mediální obraz i politickou minulost. Krom postu ministra spravedlnosti předsedal Legislativní radě vlády a po dva roky byl v čele TOP 09. Od roku 2014 je sice poslancem Evropského parlamentu, ale na dění v Praze i Plzni, odkud pochází, má prý stále velmi patrný vliv.

Jedním z posledních konsenzuálních výstupů koalice SPOLU navíc bylo představení kandidátky pro říjnové sněmovní volby. Jedničkou v české metropoli se stala Markéta Pekarová Adamová, ze čtvrtého místa kandiduje poslanec Dominik Feri (TOP 09). Ani v jednom ze zbylých třinácti krajů ovšem TOP 09 lídra nezískala. Zlínský kraj opanoval lidovec Ondřej Benešík, jih Moravy předseda ODS Fiala, Ústecko Karel Krejza (ODS) a Plzeňský kraj třímá Pospíšilův blízký člověk Martin Baxa.

