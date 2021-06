„To je lidem u p*dele, Fialo.“ Lídr ODS vzdělal národ. A ten se ozval

Petr Fiala si na dobré oblečení potrpí. Předsedu ODS vždy můžete vidět dobře upraveného, ať už ve Sněmovně, na ulici nebo před televizní kamerou. O Fialově pojetí módy se již několikrát diskutovalo i mezi veřejností na sociálních sítích. Důvodem k takové diskusi byla například fotografie, kterou Fiala zveřejnil předloni. Je na ní zobrazen v posedu na židli, oblečen do perfektního obleku s otevřenou knihou o Franzi Kafkovi na klíně. „Malujeme celý dům,“ píše Fiala k fotografii, na které je obklopen ochrannými plachtami, štaflemi a dalším náčiním malíře pokojů. Absurdita celé fotografie, byť zamýšlená, tehdy vyvolala u části veřejnosti posměch a dojem, že je Fiala odtržen od reálného světa.

Anketa Je korektní, jak Andrej Babiš nadává Pirátům kvůli migraci? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4436 lidí

„Můj otec mi kdysi řekl, že gentleman se pozná podle toho, že když je sám doma a chystá si jídlo, tak si pěkně prostře, jako by byl ve společnosti. Bez ohledu na to, jestli se na něj někdo dívá, nebo ne,“ poznamenal na úvod. Zmínil vlastní výchovu, a to, že byl odmala vychováván v „kultivovaném měšťanském“ prostředí, kde se kromě lásky a porozumění dbalo také na zvyky, tradice a formu.

„Proto mě třeba lidi sem tam vidí, že dělám v saku něco, co většina lidí v saku nedělá,“ naráží Fiala na svou starší humornou fotografii a dodává s dávkou humoru: „…ale já to tak prostě mám… Sako je příjemné, drží tvar, má spoustu kapes.“ Čtenáře také ujistil, že to s ním tak extrémní zase není. Sako prý odkládá třeba při sledování televize nebo při hraní tenisu.

Oblečením podle Fialy lidé cosi vyjadřují. Úctu k druhým, respekt k instituci, kterou reprezentují, k úkolu, který mají. „Cítím to tak, a proto mě i nadále často uvidíte v obleku s kravatou. Veřejný prostor musíme kultivovat, posilovat pravidla slušnosti i vzájemného respektu, jinak všechno ztratíme. A i na formě záleží,“ dodal.

Fialův příspěvek o tradicích, slušnosti a kultivovanosti zaujal mnoho lidí, a to i napříč politiky. Předsedu ODS podpořil třeba europoslanec Tomáš Zdechovský. Premiér by podle něj opravdu měl být kultivovaný.

Zdechovskému za reakci poděkoval někdo z týmu asistentů Petra Fialy, což některým lidem neuniklo. Zajímavý je poměr souhlasných reakcí u obou příspěvků, podle kterého se patrně část lidí domnívá, že tým Petra Fialy reaguje rychle na chválu, ale ne na kritiku.

Instruktor profesní sebeobrany a přední český expert na bojová umění Petr Macháček Fialovi připomněl příklad někdejšího uruguayského prezidenta Josého Mujicy. Ten dával 90 procent svého platu na charitu, jezdil starým Volkswagenem Brouk a žil na skromném statku mimo hlavní město. Na luxus si nikdy nepotrpěl. „Nazývají mě nejchudším prezidentem světa, ale necítím se být chudým. Chudí lidé jsou ti, kteří pracují jen pro to, aby si udrželi svůj nákladný životní styl a stále chtějí víc a víc,“ citovala ho tehdy BBC.

Našly se ale i jiné nesouhlasné názory. Fialovi je totiž v souvislosti s podobnými příspěvky vytýkáno i jisté pozérství. „Jsou situace, kdy sebelepší forma nenahradí chybějící obsah. Ten tam buď je, nebo není. Úctu k instituci člověk vyjadřuje hlavně svou kvalitní prací pro ni,“ vzkázala Fialovi jedna z komentujících.

„To, že maluju byt v jeansech a triku místo kostýmku neznamená, že jsem buranka. Malovat v kostýmku by znamenalo, že buď nejsem normální, nebo že jen pózuju pro focení a maká úplně někdo jiný,“ připomněla Fialovi nešťastnou fotku další z komentujících.

Odtržení od reality průměrného českého pracujícího člověka pak Fialovi vytmavil člověk, skrývající se za profilem již zesnulého legendárního alkoholika a bezdomovce Jiřího Káry. „Gentleman se pozná podle toho, že si pěkně prostře? Jasně, právě jsi shodil každýho druhýho českýho muže, kterej na to přesně nemá čas. A to je ten problém. To je ten důvod, proč Babiše i přes jeho prasárny volí každej třetí volič. On sice neví, jak vypadá život obyčejnýho Čecha, ale dělá, že to ví. Ty se o to ani nepokoušíš,“ vytýká šéfovi ODS. „Nebudou tě volit masy, přesně proto, ty ‚kultivovaný měšťanský prostředí‘. Lidi, co nemají co do huby, prostě budou radši volit někoho, kdo aspoň vypadá, že ty jejich problémy řeší. Obyčejnýmu člověku je u prdele sucho a situace v Evropě, když žije z ruky do huby a na dveře klepou exekutoři,“ vysvětluje Fialovi, že v zemi, kde má každý desátý dospělý na krku exekuci, nemají lidé na tyto věci mnohdy čas, peníze, ani náladu. Nakonec se s Fialou sarkasticky loučí jako „tým Jiřího Káry“ v narážce na styl komunikace, který u Fialových příspěvků na sociálních sítích používají jeho asistenti.



Oslovili jsme komunikačního experta Jiřího Mikeše s otázkou, zda tato strategie Petra Fialy může v dnešní době fungovat. „On je typický seladon. Svým způsobem se chová jako gentleman. Myslím si ale, že doba už je trochu jiná, uvolněnější. Svědčí o tom i jiné způsoby komunikace, nebo to, že se dnes lidé oblékají ležérněji,“ podotkl Mikeš. Kdyby podle něj dříve někdo přišel do Sněmovny bez kravaty, byl by společensky vyřízený, dnes jsme ale v jiné situaci. „On svým způsobem ustrnul. Je to sympatické, že se takto chová, ale pokud si myslí, že tím získá na popularitě, tak bohužel ne, to patřilo do minulého století,“ dodal k Fialovým šancím oslovit voliče tímto stylem.

Psali jsme: Petr Fiala: Jsem vychovaný gentleman, proto nosím sako. Chci tím kultivovat politiku

„Vizuálně to není to, co by asi potřebovali, ale když se podíváte, jak to dělal Václav Klaus... Stejně vychovaní, ve stejné rodině, mají stejné vzdělání. Ta komunikace Klause byla stručnější, byla možná tvrdší, ale mluvil tak, aby to lidé pochopili, nedělal nějaké vytáčky. Pan Fiala opravdu vypadá dobře. Pěkně se obléká, kultivovaně mluví, ale ten obsah je poněkud rozbředlý,“ srovnal Mikeš Fialu s exprezidentem a bývalým předsedou ODS Václavem Klausem, který v polovině devadesátých let stranu dovedl k zisku takřka 30 procent.

Působí Fiala na voliče charismaticky, pokud ho postavíme vedle rivalů, tedy třeba Ivana Bartoše nebo Víta Rakušana? Podle Jiřího Mikeše může Fialův komunikační styl nést ovoce u těch voličů, kteří byli vychováni v podobném prostředí a potrpí si na podobné chování. „Jak řekl klasik: ‚Vymknuta z kloubů doba šílí‘. Proto je ten Ivan Bartoš s dredy populárnější. Proto pan Rakušan, povoláním středoškolský učitel, působí lépe. Ta doba už je prostě jiná,“ říká Mikeš, podle kterého by se Fialův styl mohl prosadit tak ještě ve Velké Británii, ale i tam už se prý šance snižují. Odborník na komunikaci souhlasí s názorem, že Petr Fiala v zásadě vystupování zvládá dobře, ale zaspal dobu.

Psali jsme: Černochová (ODS): Vláda chce měnit diplomaty jako košile Vystrčil: Návštěva Cichanouské? Úspěch. Připojíme se k sankcím Volba do Rady ČT: Buď nám něco dáte, nebo to zablokujeme, vzkazuje KDU-ČSL Skopeček (ODS): Klimatický plán pro Prahu, to zní vznešeně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.