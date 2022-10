„To může jít rychle.“ Ukrajina? Ne. Generál Šedivý zmrazil ještě horší věcí

„Okolní menší národy, které jsou stále součástí Ruska, vidí, že je postihla mobilizace, a pokud to Putin nevyřeší a nezastaví tento neférový přístup, začne se Rusko rozpadat a půjde to poměrně rychle,“ tvrdí Jiří Šedivý, generál, bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a pedagog Vysoké školy CEVRO Institut.

reklama

Postup ukrajinské armády pro něj znamená, že Rusové nejsou schopni se bránit proti vcelku sofistikovanému útoku Ukrajinců, kteří disponují zcela určitě lepším velitelským sborem: „Disponují i podporou, kterou jim dává k dispozici celá západní komunita v čele se Spojenými státy americkými. A pokud se bavíme o bojových aktivitách, tak je to vztahováno především ke zpravodajským informacím, hloubkovému průzkumu a zároveň přehledu, co se děje na bojištích – to dostávají Ukrajinci od Američanů k dispozici a s tím potom mohou pracovat při plánování dalších činností,“ řekl redakci.

Rovněž se prý ukazuje, že Rusko disponuje zbraněmi o jednu až dvě generace staršími nebo horšími než zbraně, které má k dispozici Ukrajina. „Pak jsou dodávány dělostřelecké systémy, průzkumné systémy, bezpilotní prostředky a podobně od spojenců v čele s USA. To pro Rusy vytváří velmi složitou situaci, protože na ni nejsou schopni reagovat,“ podotkl. Rusům podle něj docházejí síly, které ovšem mohou, jestliže se Putin odhodlá, nahradit kvantitativním řešením. „Na frontu mohou poslat mnohem více vojáků. To znamená, že ta 300tisícová mobilizace pravděpodobně nebude úplně stačit. Bude stačit tak na postup Ukrajinců, pokud se Rusko rozhodne, že povolané vojáky řádně vycvičí. Jestli je však vyšle nepřipravené na frontu, tak ani 300 tisíc stačit nebude,“ uvedl.

Nespokojenost ruské společnosti narůstá

Jako podstatné vnímá, nakolik se Ruská federace dokáže vypořádat s opatřeními v národním hospodářství, tedy zvýšením produkce výroby pro frontu na Ukrajině, munice, náhradních dílů, výrobu i opravu těžké techniky, letadel a podobně. „Jednoduše, pokud zůstane Rusko ve stavu, v jakém momentálně je, nebude možné, aby si Putin postavil za cíl, že dobude celou Donbaskou oblast, případně udrží jih. Za této situace na to Rusko sílu nemá,“ vysvětlil Šedivý.

I s tím souvisí takzvaná částečná mobilizace, kterou ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil. Generál upozornil, že v současné době narůstá nespokojenost ruské společnosti do té míry, že Rusové začnou zcela otevřeně demonstrovat na náměstích, případně protestovat formou nějakých petic. „Jednoduše řeknou Putinovi, že s tím, co zahájili 24. února na území Ukrajiny, oni nesouhlasí, protože to nevede k cíli, který by měl stabilizovat a prohlubovat vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou, naopak je to ničí. Jak vidíme z reakcí na počátek mobilizace, tak drtivá většina nesouhlasí s tím, aby se válčilo proti Ukrajině. A není to válka Rusů vůči Ukrajině, ale Putina a jeho skupiny v čele Ruska proti Ukrajině. Zkrátka lidé nebudou chtít odcházet na frontu, a jakmile to bude možné, budou se chtít bojům vyhnout a možná dokonce přeběhnout na druhou stranu. Masový útěk mladých mužů z Ruska ukazuje, že takové představy existují,“ řekl generál Šedivý.

V posledních týdnech s postupem ukrajinských vojáků a v Rusku vyhlášenou mobilizací se objevují vyjádření, že by mohlo dojít k rozpadu Ruska. Podle Šedivého už rozpad de facto začal: „Ten problém je velký a vidíme ho právě v Dagestánu, kde se lidé začali otevřeně bouřit proti rozhodnutí mobilizovat část obyvatelstva pro válku na Ukrajině. Myslím, že přijde problém, se kterým musí Rusko počítat a je jedno, zda v jeho čele stojí Putin nebo někdo jiný. Okolní menší národy, které jsou stále součástí Ruska, vidí, že je postihla mobilizace neférově a s Ruskem je velmi složité žít dohromady. A pokud to Putin nevyřeší a nezastaví tento neférový přístup vůči ruským národům, začne se Rusko rozpadat a půjde to poměrně rychle,“ zdůraznil.

Útočící Ukrajinci mají nyní větší ztráty

K masovému odmítání bojovat za Rusko může prý přispět případné rozhodnutí o další vlně mobilizace – o například dalších 300 tisíc vojáků. „Putinovi to umožňuje článek 7 výnosu, který nedávno podepsal. To může přerůst v masové odmítání bojovat za Rusko a snaha se z ruského svazku nějak vymanit,“ podotkl.

Při současném postupu Ukrajinců na bojové frontě by doporučoval dávat pozor na takzvané druhé sledy. Tedy připravené jednotky, které vystřídají jednotky prvosledové, jež jsou po bojích vyčerpány. „Neznáme přesně, jaký je stav jednotek. Vidíme až někdy přehnané a optimistické záběry, jak jsou ruští vojáci ničeni, ale ukrajinští vojáci trpí a mají ztráty jak na technice, tak na životech. Jednotky, které útočí, mají zákonitě větší ztráty než ty, které se bránily ruskému útoku, když to bylo naopak. Rusové měli více ztrát než bránící se Ukrajinci. Teď mají Ukrajinci určitě poměrně velké procento ztrát, i když nevíme jak velké. To je zákonitost. Tyto jednotky musejí být včas vystřídány, a pokud se jednotky v prvním sledu nechají vyčerpat, dojde ke zpomalení tempa. Zásadní pro Ukrajinu je, aby byly připraveny čerstvé síly, které v pravý čas nahradí prvosledové jednotky a budou prohlubovat útok v jednom i druhém směru – na severu v charkovském i na jihu v chersonském směru,“ vysvětlil Šedivý.

To zaručí, aby Ukrajinci pokračovali dál, a součástí toho rovněž je, že musí být funkční a výkonná logistika, aby zajistila přísun materiálu, munice a všeho, co je potřeba pro boj. Zároveň je nutné zajišťovat odsun poškozené techniky, opravy a návrat do bojových sestav. „Pokud tohle Ukrajinci dodrží, budou mít sílu postupovat dále. Zatím ji mají, i když je současná rychlost ukrajinské ofenzivy pomalejší než počátku,“ vysvětlil.

Útok na Nord Stream

Kdo může mít podle Jiřího Šedivého zájem na napadení plynovodů Nord Stream? „Myslím, že bychom našli u všech možných aktérů pro i proti. Samozřejmě byť jde o spekulace, je vhodné, abychom počkali, jaké výsledky Dánové získají, co se zjistí z průzkumu a až získáme nevratné a objektivní informace, co se na dně moře vlastně stalo. Je jasné, že potrubí bylo poškozeno úmyslně a že byly provedeny údery – ničení potrubí trhavinami, ale ani já si dnes nedovolím tvrdit, jestli to byla jedna nebo druhá strana. Každý má vždy nějaké pro i proti,“ shrnul.

Nechce proto zatím tvrdit, zda šlo o útok Rusů, kteří chtěli dále destabilizovat Evropu nedostatkem plynu, jak mnozí tvrdí. „Ale je pravda, že žádný plyn Nord Streamem neproudil a jednání byla zastavena pod záminkou poruchy. Nord Stream II ani nebyl spuštěn. Nevím, proč by destrukcí znemožnili spuštění Nord Streamu. Je dáno, že oprava bude trvat dva měsíce nebo i půl roku a nevíme ani, jak moc je potrubí poškozené. Druhá strana mohla chtít poškodit potrubí, aby plyn náhodou nezačal proudit a Rusko nevydělávalo na předražených energiích. Můžeme vymýšlet spoustu scénářů, ale je potřeba počkat na objektivní informace, které nám dají přesnější obrázek o tom, co se stalo,“ dodal s tím, že by byl nerad, aby se debata o Nord Streamu vedla zbytečně výrazně. Zatím totiž skutečně není jasné, kdo mohl útok provést. Jde o čisté spekulace.

Psali jsme: Středula: Beru 110 tisíc Kč měsíčně Havlíček (ANO): Nejistota je horší než vysoká cena energií Brno: Výstava ukazuje, jak by studenti využili část areálu Tepláren Job Air Technic uzavřel na zimní sezonu dohodu o údržbě letadel se společností Ryanair

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.