„Vím, kdy skončí Fialova vláda.“ Babiš lidem odhalil budoucnost. A své kroky

Stovky lidí přišly na setkání s kandidátem na prezidenta Andrejem Babišem do brněnského hotelu Cosmopolitan. „Ale já jsem outsider, všichni říkají, že prohraju s každým. Takže pohoda. Pokud neuspěju, určitě nebudu kandidovat do Senátu, jako možná většina jiných kandidátů. Zůstanu do příštího sněmu předsedou hnutí ANO a nic se neděje,“ ujistil předseda hnutí ANO. Vypočítával, v čem jeho vláda občanům pomohla a nastavil i řešení snížení cen energií. Ujistil, že „asociální vládu“ budeme mít až do roku 2025, takže právě proto republika potřebuje na Hradě Andreje Babiše.

„Seděl jsem se zástupci brněnského sportu,“ předeslal na setkání s občany v hotelu Cosmopolitan v Brně bývalý premiér Andrej Babiš. Upozornil na to, kolik peněz šlo do brněnského sportu v době, kdy byl on premiérem. Na setkání přišel také první náměstek primátorky Brna René Černý, který pak upozorňoval na rozdíly v tom, kolik má k dispozici peněz teď a kolik měl za Babišovy vlády.

Andrej Babiš upozornil, že hovořil s televizí Prima, kde ho konfrontovali s otázkou, že ho paní Nerudová předbíhá v sázkových kancelářích. „Tak ona říkala, že se nedostanu do druhého kola, tak má pravdu, ne? Pak se mě ptali, co bych dělal jako prezident? Tak toto bych dělal. Kdybych byl prezident, přijel bych. Paní Vaňková je fajn, já ji mám rád. Měla odvahu, že udělala koalici s hnutím ANO, i když pan předseda říká, že hnutí ANO je toxické,“ uvedl Babiš.

Setkání s kandidátem na prezidenta Andrejem Babišem v Brně. Foto: Daniela Černá

Babiš připomenul kvalitu zdravotnické péče v Brně, za kterou stálo také hnutí ANO, připomenul katastrofální podmínky v zubním lékařství. I v této oblasti se chce angažovat. „Ale já jsem outsider, všichni říkají, že prohraju s každým. Takže pohoda. Pokud neuspěju, určitě nebudu kandidovat do Senátu, jako možná většina jiných kandidátů. Zůstanu do příštího sněmu předsedou hnutí ANO a nic se neděje,“ ujistil Babiš.

S opozicí nekomunikuje nikdo. Asociální vláda vydrží do roku 2025

„Asociální vláda bude až do roku 2025,“ konstatoval Babiš s tím, že s opozicí vůbec nikdo nekomunikuje, proto považuje hnutí ANO za důležité, aby na Hradě byl někdo, s kým by musel premiér hovořit. „My to máme rozdělené, paní Schillerová miluje Sněmovnu, Havlíček je stále v televizi a já chodím na debaty mezi lidi,“ doplnil Babiš.

Podle bývalého premiéra jde o podobný princip jako v minulých volbách. Všichni proti Babišovi. „Já se z toho nehroutím,“ konstatoval.

Propagační předměty. Foto: Daniela Černá

Zmínil, že jako ministr financí měl přebytkový rozpočet, snížil zadlužení země, v čemž pokračovala paní Schillerová do doby, než přišel covid. „Zprivatizované laboratoře, hygiena v rozkladu. Tak jsme začínali. Nakonec jsme to zvládli. Dali jsme tomu maximální nasazení. Někteří nám očkování vyčítají. Ale očkoval celý svět,“ připomínal Babiš. „Vyčítají nám, že jsme dávali podnikatelům málo peněz, když byl covid. Ale co dává vláda podnikatelům teď, když jsou tak drahé energie?“

Vysvětloval i další témata. „Navyšovali jsme platy hasičům, sestřičkám, zaměstnancům, vojákům, každý zaměstnanec dostal o 7 procent navíc. Teď říká koalice, že jsme s tím spustili inflaci. Od roku 2019 do roku 2021 se zvýšily úspory obyvatelstva o 970 mld. To je jasný důkaz, že lidé byli rozumní, peníze odložili. Proti inflaci můžete bojovat dvěma způsoby. Buď zastropujete cenu elektřiny, jak to udělal Macron na 46 eur, a proto má Francie nejnižší inflaci v Evropě,“ upozornil Babiš. Pak dal další příklad z Polska, kde snížili DPH u potravin na nulu. „Proč vláda nepomohla? Když kvůli inflaci vybrali o 114 mld. navíc z daní do konce října? To je vlastně inflační daň. Kdyby chtěli, mohli zastropovat ČEZ…“ vypočítal dál neschopnost vlády Babiš.

Máme nejvyšší ceny elektřiny v Evropě a ČEZ se topí v zisku. „A toto všechno zaplatíme my všichni a já tomu nerozumím,“ konstatoval Babiš. Ujistil, že od vstupu do vlády hnutí ANO nic ze státního majetku neprodalo.

Slyšíte o nás dnes, když máme předsednictví?

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová poukázala na to, jak jsou v naší zemi rozdané karty. Všechno, kromě Hradu, má pětikoalice. „Už jen to, že prezident pojmenuje věci pravým jménem, má obrovskou sílu. Musí být někdo, kdo bude protiváhou, nebude se bát a půjde do světa, za koho se nebudeme muset stydět, koho bude slyšet. Slyšíte o nás dnes, když máme předsednictví? Proč neboucháme do stolu? Proč se na něco pořád vymlouváme? Jako opozice se snažíme, aby nás bylo slyšet, ale překážky jsou obrovské. Ze slov o outsiderovi, kterými nás masírují v médiích, si nic nedělám. Jsme moudrý národ, konzervativní, nechceme někoho, kdo spadl z nebe nebo z Kuřimi. Naši prezidenti byli politici, věděli jsme, co od nich máme čekat a jakou politiku prosazovali. Jsme moudrý národ a věřím tomu, že zvolíme zase premiéra,“ uvedla Schillerová.

Noviny vydané k prezidentským volbám. Foto: Daniela Černá

Lidé při diskusi kladli někdy nepříjemné otázky: „Jaké zájmy hájí vaši europoslanci v Evropském parlamentu? Mně tedy nepřijde moc, že by hájili zájmy České republiky. Ta vaše hlavní inkvizitorka, paní Jourová, to je síla! Teď jsem se dočetla, že Česká republika bude platit miliardu za výcvik ukrajinských vojáků. Čí jeto rozhodnutí? Kdo o tom rozhoduje?“

„Tohle schvaluje vláda,“ reagoval Babiš. Co se týká Věry Jourové upozornil, že všichni evropští komisaři hájí zájmy Evropské komise. Sám má vůči ní velké výhrady. „Občas se stane, že naši poslanci hlasují více s frakcí, než za nás. Pro nás je to poučení pro příští volby. Vyhodnotíme to,“ ujistil.

