50 míst a zmaření schůzky. Když sundají Zemana. Ale s jednou věcí Fiala a Pekarová ostrouhají

reklama

Hrad zveřejnil video, na kterém prezident republiky podepisuje rozhodnutí o svolání ustavující schůze sněmovny. Přesto senátoři mluví o tom, že o odebrání ústavních pravomocí budou hlasovat. Redakce se ptala svých zdrojů z vlády i diplomacie, co všechno mohou dočasní “zástupci” prezidenta udělat a změnit. Panují obavy z revoluce v zahraniční politice. Jedna věc ale nevyjde. Osobně se dotýká šéfa BIS Michala Koudelky.

Anketa Chcete Pekarovou Adamovou za předsedkyni Poslanecké sněmovny? Ano 7% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 15755 lidí

Vzhledem k vážným úvahám o aktivaci článku 66 Ústavy ČR, který dočasně odebírá ústavní pravomoci prezidentu republiky a dává je do rukou dalším ústavním činitelům, začaly v diplomatických i obchodních kruzích panovat obavy, aby nedošlo k překotné a neuvážené revoluci v české zahraniční politice.

Tyto obavy zesílily zvláště poté, co videozáběry přímo z nemocničního pokoje vyvrátily nejrůznější mediální spekulace o tom, že hlava státu není při vědomí, že je napojena na přístroje a není schopna svobodně projevit svou vůli. Všechno toto je pasé. Překvapivě to ovšem nezarazilo úvahy o převedení pravomocí. Co všechno tento krok může způsobit? Není toho málo.

Největší obavy panují nad možnou revolucí v zahraniční politice a některých, již prezidentem a současnou vládou schválených krocích. Aktuálně jde třeba o Visegrádskou skupinu, které v této době předsedá Maďarsko.

“Chystá se prezidentský summit v Maďarsku, bude tam chtít jet Fiala? Nebo tam nepošleme nikoho? Máme vážné obavy, jak by to dopadlo, zvlášť v situaci, kdy by tam měl zastupovat prezidenta. V rámci V4 jsme se zatím prakticky na všem shodli a drželi při sobě. Těžko říct, co bude teď. Nezapomeňte, že na Západě Babišovu prohru slavili jako konec “rebelské” a “EU destabilizující” V4. Obavy o totální zvrat a rozvrat prezidentovy politiky jsou bohužel na místě. Fakt nás zajímá, co bude, pokud tu prasárnu udělají a zbaví prezidenta pravomocí,” svěřil se PL zdroj z vládního kabinetu.

Další obavy jsou v případě budoucích velvyslanců. “Chystá se výměna a jmenování našich velvyslanců na tento a příští rok, jde dokupy o skoro padesát jmen. V mnoha případech je ten proces skoro u konce, shodla se na nich legitimně vláda a prezident podepsal jmenovací dekrety. Oni to může všechno zbořit. Pevně doufám, že se to nestane a některé strany nové pětikoalice projeví rozum a jistou kontinuitu. Jinak hrozí, že budeme ve světě pro smích. Z hlediska spolehlivosti a stability by si nás zařadili mezi nějaké africké země,” sdělil pod přísnou podmínkou anonymity naší redakci dobře obeznámený zdroj z Černínského paláce.

“Současná atmosféra tady místy zcela vážně začíná připomínat padesátá léta. Co vykládala ta šílená osoba, která prý bude řídit sněmovnu, v Senátu, to jsme slyšeli naposled při zinscenovaných procesech po únoru 1948. Vystupovali tam jako popravčí, kteří přišli prezidenta popravit a ještě ho při tom táhnou za nohy, aby měli jistotu, že už nedýchá. Jak se tam všichni museli přihlásit a přistoupit k mikrofonu a říct, že to taky schvalují, no to bylo něco strašidelného. Na videu jsme všichni teď viděli, že prezident zvládá fungovat z hlediska provádění ústavních aktů, ale na to oni kašlou, jim je to jedno a naopak je to naštvalo. Oni by ho rádi viděli mrtvého nebo naprosto neschopného. Uzdravující se prezident jim zkazil náladu. Tak kde to proboha žijeme?” rozmluvil se pro PL vysoce postavený zdroj z politického zákulisí.

Podle něho si však neuvědomují, co dělají. “Prezident dnes už neodvozuje svou legitimitu od parlamentu, ta vychází z lidu. Hlavu státu si národ zvolil ve všelidovém hlasování a nejšílenější paradox je, že stačí 34 poslanců a 14 senátorů, aby se ho zbavili. Nejde tady už jen o Miloše Zemana, ale celý systém ústavního pořádku. Je to obskurní, co se tu děje. Největší problém je, že to, co teď oni dělají Zemanovi, se může jednou stát i jim. Někdo se domluví a sundá je, jako teď oni zuřivě jak hladoví psi sundávají Zemana,” dodává náš zdroj.

Mezi budoucího premiéra Petra Fialu a pravděpodobnou šéfku sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou sice po schválení použití ústavního článku 66 prezidentské pravomoci dočasně přejdou, nicméně ne úplně všechny. Jde zhruba o tři čtvrtiny pravomocí daných prezidentu republiky Ústavou.

Na sociálních sítích již kolovaly pozitivně laděné komentáře, že díky “odstavení” Miloše Zemana budou moci jeho “náhradníci” napravit to, co prezident republiky roku odmítá. Jmenovat šéfa BIS Michala Koudelku generálem. Pro ty, kteří v tento krok doufali, máme špatnou zprávu.

Fotogalerie: - Zeman skutečně podepsal

Na základě článku 66 Ústavy České republiky se prezidentské pravomoci sice dělí mezi dva, respektive tři ústavní činitele. Jenže jmenování generálů mezi ně nepatří. Tato pravomoc je ústavním pořádkem svěřena výlučně právoplatně zvolené hlavě státu. Plukovník Koudelka si tak bude muset počkat minimálně do března roku 2023.

Hrad aktuálně uštědřil políček těm, kdo doufali, že BIS využije hospitalizace prezidenta republiky a jeho spolupracovníky si posvítí. Jan Novák, šéf administrativní sekce KPR, pod kterou spadá bezpečnostní odbor, totiž důrazně vyvrátila spekulace Deníku N a několika dalších médií, že se na Hradě dostaly utajované materiály do nesprávných rukou, a že pracovníci kanceláře prezidentu republiky neukázali utajovaný dokument, který mu byl adresován.

“Všichni pracovníci KPR, u jejichž funkcí je předepsáno seznamování se s utajovanými informacemi, splňují podmínky pro přístup k nim, v rozmezí Vyhrazené až Přísně tajné. Všichni také byli náležitě poučeni o svých povinnostech při ochraně utajovaných informací. V Kanceláři prezidenta republiky byl v oblasti ochrany utajovaných informací opakovaně vykonán státní dozor ze strany Národního bezpečnostního úřadu,” uvedl Novák.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.