70 „soudruhů“ do funkcí. Vláda zařídí. Bublá zlá krev, to Česko nezažilo

Konec odborných nepolitických náměstků, kteří zajišťovali kontinuitu odborného vedení resortů – a naopak zavedení neomezeného počtu politických náměstků, tedy nominantů jednotlivých vládních stran. To je hlavní a nejdiskutovanější změna služebního zákona, kterou vláda Petra Fialy v úterý večer protlačila Poslaneckou sněmovnou poté, co novelu 18. listopadu vetoval prezident republiky.

Funkce politických náměstků, které byly dříve omezeny, prezident Zeman kritizoval dlouhodobě s tím, že jde o trafiky pro členy vládních stran, kteří nemají žádné angažmá ani pracovní uplatnění.

Ve Sněmovně během projednávání novely padala silná slova o hrozící destabilizaci státní správy, na což už před několika měsíci naši redakci upozornil vysoký státní úředník z jednoho z vládních resortů.

„Vše nasvědčuje tomu, že potřebují na resorty nacpat maximum svých lidí. Bude to obří akce, něco takového tu ještě nebylo. Na ministerstva má přijít 60-70 nových náměstků, ale ve výsledku klidně i víc, protože jich každý ministr bude moct mít neomezené množství. Ti zasloužilí straníci, co mají na posty nových náměstků nastoupit, jsou už nervózní, chtějí na ty fleky co nejdřív,“ dozvěděli jsme se už v červnu.

Podstatná obava z toho, co novela služebního zákona udělá s celou státní správou, vyplývá z toho, že zkušení odborní náměstci pro řízení sekcí jednotlivých ministerstev, jejichž posty budou zcela zrušeny, přejdou do nižších pozic vrchních ředitelů a jejich obsazení se bude soutěžit s mnohem nižšími nároky, než byly uplatňovány dříve.

V praxi to může znamenat, že desítky vrcholných státních úředníků přijdou o práci, protože jim nikdo nezaručuje, že budou v následných výběrových řízeních vybráni. Jsou to přitom právě oni, kdo měli být po přijetí původního služebního zákona zárukou depolitizace státní správy a kontinuity odborného řízení vrcholných úřadů státní správy.

Zajímavé je, že obavy a kritika z přijaté novely zaznívá i z vládního tábora, i když nikoli veřejně a nikoli oficiálně. Několik vládních poslanců nám v kuloárech otevřeně přiznalo, že nejde o nic jiného než obsazení státní správy stranickými funkcionáři a „trafikanty“.

„Je to vzájemný ústupek koaličních stran mezi sebou, protože vznikne prostor pro desítky a desítky nových funkcí. Není žádné tajemství, že hlavně Piráti potřebovali od počátku někam upíchnout své bývalé poslance, když po volbách z původních 22 najednou měli pouhé 4, ale nejde pouze o Piráty, abych jim nekřivdil. Bizarní je, že to část kolegů veřejně vysvětlovala jako jakousi ‚deagrofertizaci‘ státní správy, což je totální blbost, protože se stát zbaví náměstků, kteří s Babišem neměli nic společného a ve státní správě byli celou kariéru. Byl tu prostě tlak na to, aby hodně lidí našlo uplatnění – a funkce politických náměstků je bohužel vhodná prakticky pro kohokoli bez ohledu na jeho zkušenosti, protože nemá definované, co je jeho úkolem. Vím, že naši ministři spíš politickým náměstkům z jiných stran záměrně nedávají všechny informace, nebo je praktiky ignorují,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz poslanec vládní koalice.

Přiznává, že funkce politických náměstků jsou tradičně brány jako „trafiky“ a nutné uspokojení touhy dalších koaličních stran pro uplatnění jejích členů a funkcionářů. „Prostě to je úlitba hlavně těm menším koaličním partnerům, kteří sice mají minimální reálnou podporu veřejnosti, ale dost vlastních lidí, kteří nemají, do čeho píchnout. Vzniknou skvěle placené fleky, a přestože se několik ministrů holedbalo, že rozhodně nebudou zneužívat zákona a brát si velké množství těch politických náměstků, očekávám, že na tato svá prohlášení brzy zapomenou. Bohužel, v tomto pointu má opozice pravdu, takže se připravte, brzy začne největší politické obžerství, jaké tu historie nepamatuje. Krizi a výzvám o šetrnosti navzdory,“ dodává představitel vládního tábora.

Podle dalšího z vládních poslanců vládní tábor doufá, že změna projde bez větší pozornosti veřejnosti. „Nedivte se, nebylo by moc dobré, kdyby se hodně mluvilo o tom, jak vláda de facto vynaloží další peníze na chod státu. Tím spíše, že to půjde na lidi, kteří státní správě nerozumějí a budou na těch ministerstvech sedět vlastně jen proto, aby tam seděli. Do budoucna se to může vymstít, protože příští vládní garnitury si bez problému tyhle pozice kompletně vymění svými lidmi a dřívější snahy o částečnou depolitizaci budou v prachu. Nelíbí se mi to, aby byla dohoda, že veto musíme přehlasovat, takže se hlasovalo jednotně, bez ohledu na postoje jednotlivých poslanců,“ dodává další zdroj ze Sněmovny.

