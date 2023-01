Babiš by to jen okecával. Lži jeho i Pavla. Plukovník k volbám úplně jinak

Andrej Babiš by v případě vítězství postupoval stejně jako Petr Pavel, jen by to víc „okecával". Jeho slova o míru byla jen divadelní póza pro voliče, a navíc z ní vypadával. To soudí někdejší plukovník Vojenského zpravodajství Jiří Wagner k proběhlým prezidentským volbám. V kampani se dle něj dopustili lží oba kandidáti, tvrdí Wagner v komentáři zaslaném ParlamentnímListům.cz.

reklama

Anketa Chcete, aby Babiš vedl ANO do parlamentních voleb jako lídr a kandidát na premiéra? Chci 92% Nechci 4% Je mi to jedno 4% hlasovalo: 8908 lidí

Babiš se chtěl proti Pavlovi vyhranit, ale zamotával se do svých slov, jelikož pro Babiše byla hra na mír jen divadelní rolí pro voliče, kterou měl hodně špatně připravenou a vypadával z ní (když člověk není upřímný a vymýšlí si, tak je to hodně poznat).

Pavel ve volebních debatách šířil lži o významu článku 5 Severoatlantické smlouvy (blíže viz příspěvek ze dne 26. ledna 2023) a dále lži o tom, že v muničním areálu ve Vrběticích byl spáchán akt státního terorismu ze strany Ruska, přitom policie to dosud jako teroristický čin neřeší (více viz příspěvek ze dne 24. ledna 2023). Babiš se ale vždycky přidal na stranu lží a tvrdil to samé, co Pavel.

Pavel během volební kampaně vykládal, že tyhle volby jsou soubojem dvou světů. Sám sebe veřejnosti představoval jako svět pravdy a důstojnosti. Druhý svět, ten Babišův, pak předkládal jako svět lží a strachu. To je velmi podivné rozdělování společnosti, a to už jenom proto, že během kampaně prokazatelně lhal jak Babiš, tak Pavel. Je to tedy pořád jeden a ten samý svět lží, pouze se jeden lhář snaží kvůli svému prospěchu vymezit vůči druhému lháři.

Fotogalerie: - Generálovo vítězství

Nyní Pavel jako zvolený prezident řeční o tom, že chce sjednotit společnost, ale co to znamená? Chce snad sjednotit ten proklamovaný svět pravdy se světem lží? Sjednocování pravdy se lží je přece nemožné! Jenže ve volební kampani žádná pravda nebyla, takže to bude jenom sjednocení všech lží ve prospěch nastavené politiky, která vychází ze zahraniční politiky USA, jíž se podřizuje jak NATO, tak EU. Připomínáme, že „majitelem“ NATO jsou USA a že EU je plně podřízena Americe, a to i přes NATO, kde většina členských zemí jsou zároveň členy EU.

Babiš by v případě volebního vítězství jednal stejně jako Pavel, jen by všechno více okecával, že to vlastně ani nechtěl, ale že okolnosti si to vynutily (bylo by to stejné jako např. s Vrběticemi, kdy se Babiš plně podřídil BIS a přes BIS i zájmům USA). Pavel na všechno půjde příměji, přičemž se bude snažit veřejnost přesvědčovat, proč je to nutné. Už však neřekne, že je to nutné ve prospěch zahraniční politiky USA a že pro nás je to krajně nevýhodné.

Pavlovu snahu a řeči o sjednocování společnosti musíme též vážně chápat jako zavedení jednotné politické indoktrinace českého obyvatelstva. To nám Pavel naznačil tím, když na otázku ohledně referenda odpověděl, že lidé na referendum nejsou ještě připraveni. Jinými slovy nejsou lidé svým myšlením ještě nastaveni tak, aby v případném referendu odpovídali, jak bude po nich v rámci této indoktrinace požadováno. To je přirozeně spojeno s potlačováním svobody projevu. Lidé se budou moci projevovat, jen pokud budou mít ten „správný“ předepsaný názor. Novodobé politické indoktrinaci napomůže i BIS, o čemž také svědčí aktivní schůzka Pavla s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Podle Pavla se oba shodli na bezpečnostních rizicích pro ČR, kam zcela jistě zařadili nepohodlné informace, jež vydávají za jakési dezinformace.

Fotogalerie: - Volby v Mladých Bucích

Kdyby ve volbách zvítězil Andrej Babiš, pak by voliči Petra Pavla neustále tvrdili, že za Pavla by bylo všechno ze strany prezidenta lepší. Takto se voličům Pavla jejich přání splnilo a Pavel se jim může naplno předvést. A to je potřebné. Čeští voliči, a zvláště pak mladé generace, musí totiž pocítit odpovědnost za svou volbu a musí si projít určitou negativní zkušeností, aby dostatečně dobře porozuměli, jakou podřadnou roli v tom oslavovaném „demokratickém“ světě sehrává Česká republika. Jenomže čas plyne a s tím se rychle přibližujeme i k velké konfrontaci. Na webu Exanpro.cz byl před více lety prezentován zpravodajský výstup s předpovědí, kde rozhodující události v Evropě byly vztahovány k roku 2030, případně k roku 2028.

Nejvážnějším nedostatkem všech voličů je, že svou špatnou volbu pochopí až tehdy, když se jednání jimi zvolených osob začne obracet proti nim samotným a proti jejich blízkým. To už ale bývá obvykle pozdě na nějakou legitimní změnu. Holt voliči, a zvláště pak ti mladší a dobou nezkušení voliči jsou odsouzeni si znovu prožít dobu totality, kterou oni sami nezažili, anebo si ji pro svůj nízký věk nepamatují. Přitom v každé volební kampani je u každého kandidáta tolik znaků o jeho charakteru a úmyslech, ale voliči je pro svou předpojatost nechtějí vidět. A pak je to také otázka nabízených kandidátů, kdy by bylo nejlepší zavrhnout všechny z nich. Jenže volby musí proběhnout a někdo musí vyhrát. Prostě máme takové politiky, jaké si zasloužíme. Tak ať se daří!

Psali jsme: Hlídací pes chcípl. Exredaktor ČT zděšen Pavlem v médiích. Hrozí propast „Pan Babiš straší válkou.“ ČT se ptala dětí. Překvapili i důchodci Nové větry na Hradě. „Koho kdy viděli se Zemanem, půjde.“ Němcová: Nevšímejte si Klause a Zemana. Vadí jim to

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.