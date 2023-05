Benzín a cena v létě. ČR a okolí. „Po konci ruské ropy...“

reklama

Do České republiky, na Slovensko i do Maďarska proudí ruská ropa jižní větví ropovodu Družba díky tomu, že byla v loňském roce vyňata z embarga na ruskou ropu. Tyto tři státy by tak měly získávat konkurenční výhodu v regionu střední a východní Evropy. Aktuálně se však nejlevněji prodává litr benzínu v Polsku v přepočtu za 34,20 Kč, a to i proto, že Polsko má problém s odříznutím od ruské ropy kvůli jeho smlouvám se společnostmi Rosněfť a Tatněfť. V Maďarsku je aktuální průměrná cena benzínu 35,90, na Slovensku 36,20, v Česku 36,80, v Rakousku 37,80 a v Německu v přepočtu 43 korun a 70 haléřů.

O cenách pohonných hmot v Česku rozhodují tři hlavní faktory. „Jedním je pochopitelně cena ropy. Zatím nakupujeme ropu ropovodem Družba, protože nejsme přímořský stát a máme vyjednanou výjimku na dva roky. A ropa ropovodem Družba je zastropovaná na 60 dolarech, čili to je určitá výhoda, že cena ropy je nižší. Ale vozíme ropu i transalpským ropovodem TAL. A pak z Ingolstadtu do Kralup, což je ropa z různých destinací: z Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Norska, Spojených států. Na tu je technologicky postavená rafinerie v Kralupech, kterou využíváme na její plnou kapacitu zhruba tří milionů tun,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz odborný mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Václav Loula.

Poptávku po naftě ochabuje vlažná ekonomika

„Zároveň tam máme provozní povolení, že můžeme čerpat tímto ropovodem i více ropy. A ta se částečně využívá i pro Litvínov. Takže Litvínov, který má vyšší zpracovatelskou kapacitu, dělá nějaký mix rop z ropovodů Družba, TAL a IKL,“ podotýká uznávaný odborník v petrolejářském průmyslu. Právě ropovod IKL (podle plánované trasy Ingolstadt–Kralupy nad Vltavou–Litvínov) byl v 90. letech minulého století budován s jasným záměrem ukončit závislost České republiky na jednom jediném zdroji z Ruska, ropovodu Družba.

„Druhým důležitým faktorem pro cenu pohonných hmot je kotace na burzách. Vzhledem k tomu, že ekonomika je spíše chladná, čili přírůstky HDP jsou velice malé, ovlivňuje tento faktor z 80 procent spotřebu nafty, a tak je i nižší poptávka po naftě. Na to reagují kotace na burzách, že cena nafty je nižší,“ upozorňuje Václav Loula. V našem regionu se momentálně nejlevněji prodává nafta za 31,70, následují Polsko 32,40, Slovensko 33,60, Maďarsko 35,30, Rakousko 35,50 a Německo v přepočtu 37 korun a 70 haléřů.

Zvýšení kapacity ropovodu TAL nás zbaví Družby

„Poslední faktor, který je důležité zmínit a který souvisí s tím, že benzín je zhruba o pět šest korun dražší, je daný tím, že spotřební daň na benzín je 12,84 koruny, zatímco u nafty je 8,45 Kč. Čili o 4,39 Kč je spotřební daň na benzínu vyšší. A vzhledem k tomu, že je tam ještě další daňový vliv, to je DPH, kde je stanovená procentická sazba, tak ta ještě zvyšuje cenový rozdíl mezi benzínem a naftou zhruba na 5,30 až 5,50. To jsou hlavní faktory, které ovlivňují konečnou cenu pohonných hmot: daně, cena ropy a kotace na burzách,“ konstatuje mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Využívat výjimku z embarga na ruskou ropu mohou Česko, Slovensko a Maďarsko dva roky. „Zatím máme od akcionářů schválený investiční záměr a provádíme intenzifikaci ropovodu TAL o takový objem, abychom jím dokázali zabezpečit rafinerii Litvínov. To znamená 4,5 milionu tun ropy, která by šla ropovodem TAL. Zvyšování kapacity probíhá a potřebujeme na ni zhruba ty dva roky. Až skončí tato intenzifikace, budeme čerpat ropu pouze ropovodem TAL, tedy z Terstu, a potom do Ingolstadtu a z Ingolstadtu do Litvínova,“ popisuje Václav Loula.

Něco za něco. Za jinou dopravu ropy si připlatíme

Zvýšení kapacity tedy umožní zcela se odříznout od Ruska, i když za vyšší cenu. „Pokud budeme intenzifikovat, TAL to zvládne. Ingolstadt má do Kralup a do Litvínova dostatečnou kapacitu jedenáct milionů tun, Česká republika potřebuje osm, takže tam je to zcela bez problémů. Ale je potřeba si uvědomit, že ropovodem TAL chodí provenience různých rop a bude záviset, jaké jsou kotace. A lze tedy předpokládat, že ropa ropovodem TAL může být dražší, protože je třeba zaplatit pojištění tankerů, a to bude také částečně cenu ropy ovlivňovat. A ropa ropovodem TAL nebude zastropovaná, protože nepůjde o ruskou ropu. Dá se tedy očekávat, že cena takto dopravované ropy bude vyšší, protože do hry vstupují větší náklady plus bude třeba započítat investice do ropovodu TAL na tu intenzifikaci,“ vysvětluje expert.

V rámci unijní sedmadvacítky patříme doprostřed pořadí podle cen benzínu. „Mezi Slovenskem, Českem a Rakouskem jsou rozdíly v cenách benzínu necelé dvě koruny. To není jen podle kupní síly. I Rakousko nebo Slovensko ovlivňuje cena ropy, může to být způsobeno hlavně rozdílným zdaněním. Ovlivňuje to i kotace na burzách, což zasahuje i do ostatních zemí Evropské unie. Ale naftu máme čtvrtou nejlevnější. Lépe je na tom jen Rumunsko, Litva a Bulharsko. Ceny v rámci střední Evropy jsou dané i konkurenčním prostředím. V České republice jsou čtyři tisíce veřejných čerpacích stanic a zhruba 600 poloveřejných. Když si to přepočtete na síť, tak to je každých čtrnáct kilometrů nějaká čerpací stanice. Takže konkurenční prostředí drží ceny na rozumné úrovni,“ říká pro ParlamentníListy.cz odborný mluvčí ČAPPO Václav Loula.

Přes léto se žádné dramatické zvýšení cen nečeká

Blíží se léto a doba dovolených, neklamná známka toho, že si motoristé za pohonné hmoty připlatí. „Stoupne poptávka po benzínu, takže lze jako každý rok předpokládat nějaký mírnější nárůst. Bude to ovlivňovat cena ropy a také kurz koruny vůči dolaru. Pokud bude koruna silná, nárůst nemusí být dramatický. U nafty vzhledem k tomu, že ochlazuje ekonomika, s výraznějším nárůstem nepočítám. Tedy s výjimkou toho, že vláda rozhoduje, že zvýší spotřební daň motorové nafty zpátky o korunu padesát, jako to bylo před červnem roku 2022. Zvýší to cenu nafty, a tím se sníží rozdíl mezi benzínem a naftou. V zahraničí jsme v naftě zatím skoro nejlevnější, až se upraví spotřební daň, což lze očekávat od srpna, dostaneme se na střed, jako jsme u benzínu. Chtěl bych uklidnit, že žádné dramatické zvyšování cen nečekáme,“ dodává odborník v petrolejářském průmyslu.

