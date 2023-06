Brno: Romové šli účtovat s Ukrajinci. Okamura ukázal „další případy“

reklama

Na Ukrajince podezřelého z vraždy třiadvacetiletého Roma byl v pondělí podán návrh na vzetí do vazby. „V sobotu večer krátce před 20. hodinou došlo poblíž tramvajové zastávky Přístaviště v Brně-Bystrci k potyčce mezi několika osobami, při které jeden muž nožem napadl a zranil dvě osoby,“ komentovala incident policie podle serveru iDnes.cz a žádala veřejnost o podrobnosti o potyčce a co jí předcházelo. Policisté svědky žádají, aby se v případě, že vědí, co činu předcházelo, či mají videozáznamy, ozvali na linku 158.

Ukrajinec měl dle serveru Blesk.cz mladíka Nikolase D. zavraždit poblíž Brněnské přehrady, kam skupina Romů mířila na festival ohňostrojů Ignis Brunensis. „Jeden muž nožem napadl a zranil dvě osoby. Ty musely být s bodnořeznými poraněními převezeny do nemocnice. Jeden napadený později v nemocnici zemřel,“ dodala policie pro server. Druhým zraněným měl být bratr zavražděného, jenž utrpěl poranění na lopatce a byl po ošetření propuštěn.

Incidentu údajně předcházelo nevhodné chování skupinky Romů v brněnské hromadné dopravě. Podle některých svědectví Romové obtěžovali další spolucestující a Ukrajinec se proti nim ohradil, což konflikt odstartovalo. „(Do tramvaje) nastoupila skupina mladších lidí, začali si nahlas pouštět hudbu – to tedy zatím nikomu nevadilo. Pak ale v ní začali kouřit cigarety, což už lidem docela vadilo a začali vystupovat. Ukrajinec pak začal křičet a ten napadený mladík mu řekl, ať jde ven, že si to půjdou vyříkat. Vystoupili jsme na Přístavišti, kde již byla lehká potyčka, a na zmíněného pána skočili tři lidé. Jakmile jej povalili na zem, tak jednoho bodl do břicha a druhého do zad, do lopatky,“ popsal údajný průběh incidentu jeden ze svědků pro Primu a mínil, že Romové útok „sami vyprovokovali“.

Fotogalerie: - Ukrajinští Romové na Hlaváku

Po sociálních sítích se šíří i další svědectví, v nichž zaznívá, že měla skupinka Romů v tramvaji obtěžovat i jednu z žen. „Stateční Češi se rozprchli a na místě zůstal Ukrajinec se snědými spoluobčany, kde hádka přerostla v cigánskou férovku. Ukrajinec, na rozdíl od Čechů, jak byli zvyklí, neutekl a začal se účinně bránit,“ šíří se po sociálních sítích verze údajného dění před incidentem.

Zdali jsou tato svědectví pravdivá či nikoliv, nelze potvrdit, příspěvky však na českém internetu budí nemalou pozornost a šíří se mezi mnohými internetovými komentátory.

Romové naopak tvrdí, že konflikt vyvolal Ukrajinec. „My jsme si normálně pouštěli písničky. Prostě Ukrajinec vyběhl. On vystoupil s náma a oni se tam dohadovali. Vytáhl nůž a bylo to,“ popsala pro CNN Prima News kamarádka mrtvého mladíka.



„Co udělal tady ten kluk? Že poslouchal písničky v šalině? Kolik lidí v telefonu poslouchá písničky nahlas?“ dodal další z Romů, podle něhož bylo důvodem pro napadení mladíka Ukrajincem pouze to, že skupina poslouchala hlasitou hudbu v tramvaji.



„Tento mladý chlapec se ničím neprovinil,“ zaznělo pak v příspěvcích, které sdílel předseda opozičního SPD Tomio Okamura. „Ukrajinec zaútočil nožem na skupinu mladých lidí. Až sem dovedla naší republiku zrůdná Fialova vláda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Říkám UŽ DOST!“ komentoval incident politik.



„Bohužel to není jediný případ, který se stal. Ovšem o těch dalších se nemluví. Ukrajinští občané napadají mladé lidi i u nás v Brně na Petrově nebo v parku Lužánky,“ sdílel též text, který měl pocházet od další z údajných svědkyň dění u Brněnské přehrady.

„To máme za tu naši solidaritu, pane premiére Fialo (ODS) a ministře vnitra Rakušane (STAN)? Život mladému člověku nikdo nevrátí! Pozve si prezident Petr Pavel také na Hrad rodiče zavražděného chlapce? Ukrajinec měl být především na Ukrajině a bránit svou zemi a ne v Brně v tramvaji. Kriminalisté vyšetřují vraždu, která se stala v Brně-Bystrci. Občan z UKRAJINY tam nožem zaútočil na skupinku mladých lidí,“ dodal pak předseda SPD a sdílel reportáž CNN Prima News, v níž zaznívá popis události od skupiny Romů.

Sobotní ubodání mladého muže v Brně vyvolává nemalé pnutí mezi romskou a ukrajinskou komunitou a podle serveru Romea.cz se mají v romské komunitě šířit nenávistné protiukrajinské projevy.

Na sobotu Romové chystají demonstraci za zavražděného u Janáčkova divadla v Brně. „Chceme, aby byl řádně potrestaný viník, který tuhle ohavnost spáchal, a aby byli vyhoštěni problémoví – ještě jednou zdůrazňuji problémoví – Ukrajinci,“ apelovala jedna z iniciátorek akce Žaneta Plachetková podle Seznam Zpráv.



Jeden z pochodů Romové zahájili již v pondělí a vše přerostlo v konflikt, během něhož měli Romové zaútočit před brněnskou radnicí na Ukrajince, a na místo muselo dorazit několik policistů. Brněnský zastupitel Adam Zemek (Piráti) uvedl, že skupina měla též „demolovat vybavení přilehlé zahrádky“. „Přítomno asi pět policejních aut s posádkami,“ informoval.

„Byli jsme přivolání ke konfliktu více osob. Ve velmi krátké době jsme situaci měli pod kontrolou. Zajistili jsem tři osoby, které čekají na výslech, abychom zjistili, co se stalo. S ohledem na vyšetřování nemůžeme v tuto chvíli poskytovat více informací,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek pro server Brněnská drbna k potyčce, jež se odehrála kolem osmé hodiny večer na Dominikánském náměstí u obchodního centra Velký Špalíček a mělo být do ní zapojeno dvacet osob.

„V minulosti byli Romové právem dotčeni, že po nějakém kriminálním činu spáchaném Romem byli všichni paušálně házeni do jednoho pytle. A teď se paradoxně velká část z nich na sociálních sítích vyjadřuje velmi obdobně,“ komentoval toto pnutí expert na extremismus Miroslav Mareš pro iDnes.cz a jmenoval, že dle něj se řada Romů cítí vůči Ukrajincům znevýhodněna.



Lidskoprávní aktivista Jaroslav Miko pak ve svém komentáři na serveru Romea.cz odsoudil romské paušalizování Ukrajinců a mínil, že za nenávistí vůči Ukrajincům od Romů stojí zejména to, že Romové mají strach, že pro ně bude „méně práce“ nebo „méně sociální pomoci“.

