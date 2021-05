Bursík zachvátil Prahu. 231 miliard, horor, slyšeli jsme: Drahota pro lidi. Věci, co radši neřekli

Nula energie z uhlí pro elektřinu a teplo v Praze, deset tisíc dobíjecích míst pro elektromobily, maximální podpora cyklistů, mýtné pro běžná auta v centru města, a to vše za minimálně 230 miliard do několika let. Pražští radní schválili velmi odvážný plán z pera Martina Bursíka. ParlamentníListy.cz se zeptaly člověka, který je s celou problematikou důkladně obeznámen, zda existuje šance na realizaci. Podrobné odpovědi posuďte sami. Mluví o šílenostech, zelené úderce, nesmyslných číslech a rozkopané Praze.

Praha schválila klimatický plán, který předpokládá snížení emisí o 45 procent do roku 2030, tedy za osm a půl roku. ParlamentníListy.cz se na celý dokument podívaly blíž a naše zdroje říkají, že jde o souhrn zcela nereálných plánů, na které Praha nemůže mít peníze.

Návrhy, které pro hlavní město zpracoval exministr životního prostředí Martin Bursík, by stály 231 miliard korun a částečně by ho zaplatili sami Pražané jak přímo ze svých peněženek, tak z rozpočtu města a svých daní.

Dokument schválený pražskou radou nese název „Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030. Praha na cestě k uhlíkové neutralitě“. Mezi hlavní priority do roku 2030 zahrnuje například úplné škrtnutí zdrojů elektřiny a tepla pocházející z uhelné energetiky. Plánuje také osadit až 23 tisíc pražských budov solárními panely, ročně navýšit počet cestujících ve veřejné dopravě o 150 milionů, vybudovat 10 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily a zavést mýtné pro vjezd automobilů se spalovacími motory do centra města a řadu dalších opatření.

Hlavním autorem dokumentu je bývalý šéf Strany zelených a exministr životního prostředí Martin Bursík. Ten v současné době šéfuje před časem zřízené Komisi Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima.

Podívejme se nejprve na to, jak odvážná a nákladná ekologická opatření sám Bursík v úvodním slovu klimatického plánu představil. Bez nadsázky lze říci, že Bursíkovy formulace nepřekypují optimismem o skvělé zelené bezemisní budoucnosti, kde budou všichni progresivně smýšlející lidé šťastni.

„Představme si, že sdílení elektromobilů a autonomní vozidla bez řidiče se stanou standardem a chytrá aplikace na bázi „mobilita jako služba“ vám zkombinuje ekologické dopravní prostředky, abyste se dostal/-a z místa A do místa B rychle a efektivně. Opravy pražských ulic automaticky zahrnují optimalizaci pěších vazeb a zřizování prvků cyklistické infrastruktury. Lodě na Vltavě jezdí na elektrický pohon, a navíc se jejich využití přesunulo z turistické atrakce na standardní součást systému MHD. Vedle nich plují nákladní lodě dovážející stavební materiál a odvážející stavební suť k recyklaci,“ plánuje budoucnost exšéf Zelených.

A pokračuje dále. „Biologicky rozložitelný odpad (který tvoří zhruba polovinu hmotnosti směsného komunálního odpadu) je sbírán od všech domácností a provozoven, aby byl v nové bioplynové stanici přeměněn na pokročilé biopalivo – biometan, který je ekologickým palivem pro novou flotilu nákladních automobilů Pražských služeb. Kruh se uzavírá, učitelé mohou na konkrétním případě vysvětlovat dětem principy cirkulární ekonomiky,“ popisuje Bursík nadšeně.

„Nakonec, vizi klimaticky odpovědné Prahy nenaplňuje jen město Praha samotné, ale formou dobrovolných dohod se zapojují větší i menší korporace a firmy, instituce i progresivně uvažující Pražané. Tak tohle je přesně to, o co nám jde. A pak je ještě mnoho dalších věcí, které si ještě, omezené desetiletími zažitých vzorců chování a uvažování, neumíme ani představit. Podaří-li se nám společně vytvořit a obhájit kreativní prostředí a shodneme-li se na elementární podpoře klimatického úsilí Prahy, nové nápady se neodvratně dostaví,“ zakončuje Martin Bursík oslavně s výhledem k nové a zelené Praze.

Teď se podívejme, co na to všechno říká zdroj naší redakce z prostředí magistrátu, který se danou problematikou dlouhodobě zabývá. Je navíc velmi dobře obeznámen s chodem hlavní metropole. Smělé ekologické plány pro ParlamentníListy.cz vedení Prahy v čele s pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem ostře kritizuje. Jsou podle něho místy až totálně scestné, nerealizovatelné a neufinancovatelné. Magistrát prý Pražanům neřekl celou pravdu.

„Nejprve se podívejme na financování onoho záměru, který v rozsahu 250 stran schválila rada hlavního města. Celé to čítá v souhrnu asi 64 nákladných projektů, na jehož realizaci má město pouhých zhruba osm a půl roku. Celkové náklady v materiálu uvedené počítají s částkou 231 miliard korun. Už to samo o sobě je gigantická suma, která ale není konečná. Podle mých výpočtů a studia celého materiálu se tam totiž nepočítá s částkou na stavbu metra D a prodloužením linky B, což bude stát 60–90 miliard. Přitom ten ekoplán už s existencí těchto projektů počítá, jenže se dosud ani nekoplo do země. A nebude-li metro D, není možné výrazně navýšit počet přepravených cestujících. Nerad se vyjadřuji ostře, ale pokud to zhodnotit jako celek, jsou to z naprosté většiny totální bláboly,“ má jasno.

Pokud jde o dopravu, je podle jeho slov třeba zdůraznit i další návrhy. „Jako totální říše snů působí řeči o říční dopravě zcela bez spalovacích motorů, tedy na elektrický pohon. Neříkám, že k tomu nikdy nedojde, ale nezapomínejme, že ten jejich plán počítá se všemi těmito změnami do roku 2030, to je za rohem. Už vidím ty elektronákladní lodě, co nahradí běžné autonáklaďáky, jak brázdí Vltavu mezi šlapadly s turisty a odváží suť nebo odpad. Tohle jsou totální bláboly. Pro Bursíka je to možná vlhký sen, kterému říká udržitelná mobilita, ale pro většinu normálních lidí je to horor,“ pokračuje důvěrný zdroj ParlamentníchListů.cz.

„Ohledně dalších segmentů dopravy, tak tam čteme o masivním rozšíření cyklostezek a další podpoře tohoto ‚moderního‘ způsobu dopravy. A ještě nám tam říkají, že je to zdravé, tak bychom měli z aut přesednout na kolo a každé ráno dorazit do práce upocení a špinaví. Dál mluví o elektrobusech, autobusech na vodíkový pohon a mýtném pro auta se spalovacími motory do centra města. Miliardy jen lítají, jde o nesmyslná hausnumera. Ale zastavme se ještě u toho mýta pro auta se spalovacími motory. Oni to uvedli do toho plánu, ale už neřekli lidem, kolik je to bude stát. Pouze se tam mezi řádky lze dozvědět, že to zaplatí přímo lidé, a to rozhodně nemalou částkou. Jediná věc, kterou se v materiálu dozvíme, je toto: „Opatření si nevyžaduje žádnou investiční podporu, samo o sobě bude generovat mnohonásobně vyšší výnosy, než jaké budou jeho náklady.“ Nechci nikomu z magistrátu nic vkládat do úst, ale podle mě to znamená jedinou věc. Že částka za vjezd bude tak vysoká, že bude ještě městu vydělávat. Pokud to srovnáme třeba s Londýnem, kde to už zavedli, tam je mýto zhruba dvakrát dražší než cestování MHD. Vyzkoušeli si v praxi, že pokud ceny nastaví jen o trochu vyšší než veřejná doprava, řidiči si klidně připlatí. Takže ta cena musí být podstatně vyšší. Kdyby v Praze byla dvojnásobkem jízdy MHD, znamenalo by to zhruba 8–10 tisíc korun. A to mluvím o Pražanech nebo těch, co mají lítačku. Ostatní by zřejmě platili násobně víc. Ale to už vedení Prahy neřeklo. Asi se bojí, co by na to lidi řekli,“ pokračuje obeznámený zdroj v obšírném kritickém komentáři zveřejněného materiálu.

Zastavuje se u dalšího bodu, kterým je záměr zbudovat solární panely u 23 tisíc pražských budov. „Tohle je snad nejšílenější. Prosadil si to Bursík, který je soláry posedlý. Z těch asi 23 tisíc domů je, dejme tomu, 5–6 tisíc pod kontrolou města, zbytek jsou buď firemní budovy, nebo klasické činžáky apod. Za prvé je třeba jednoznačně říct, že pro naše podmínky jsou soláry v tak masivní míře blbost, protože počet slunečných dní tady prostě je nízký. Jde o krajně nespolehlivý zdroj. Prostě to jede, jenom když svítí slunce. Celkově by to přitom podle jejich odhadů mělo vyrobit energii cca 170 MWh denně. Praha má spotřebu elektrické energie při nejvyšším vytížení 1 200 MWh. Co se bude dělat, když bude málo svítit slunce? Budou k tomu budovat obří akumulátory, aby se energie mohla ukládat? Slunce tady může dodávat energii pouze zhruba 20 procent z celého roku. Oni to v tom plánu nijak neřeší, jen házejí čísly sem a tam. A za další. Podle dnes platného stavebního zákona je každá instalace solárního panelu stavba. Takže vyžaduje povolení, zábor, lešení, kolaudaci atd. Znamenalo by to 23 tisíc stavebních povolení a muselo by se od příštího měsíce kolaudovat 10 takových staveb měsíčně, aby došlo do roku 2030 ke splnění plánu 23 tisíc. Naprosté sci-fi, nelze to zrealizovat. Z Prahy by se stala jedna velká stavba se stovkami omezení, zábory a tak lze pokračovat dál a dál,“ kroutí náš zdroj nechápavě hlavou.

„Pak tu máme těch 10 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily. Komu to chtějí stavět? Teď je v Praze registrováno 800 takových aut. Plán předpokládá masovou výměnu vozového parku, ale kdo na to bude mít. Dejme tomu, že v současné době běžný člověk kupuje auto za 200–500 tisíc. Elektromobil vyjde na nějakých 700 tisíc až milion. Kdo na to má? Bydlení zdražuje, služby zdražují, jejich plán by zdražil elektřinu a mnoho dalších věcí. Budou lidem shazovat peníze ze vzducholodi, aby na to měli? A nejen to. Zbudování 10 tisíc těchto dobíjecích stanic by znamenalo další rozkopání Prahy, musela by se měnit kabeláž, vyžaduje to vysoké výkony a instalaci nabíjecího hardwaru. Takže Praha bude řešit 23 tisíc stavebních povolení pro soláry, pak ji rozkopou i na zemi pro 10 tisíc dobíjecích stanic, de facto zakážou spalovací motory do centra, a přitom není dostavěný okruh a síť záchytných parkovišť na okrajích metropole fakticky neexistuje. V téhle oblasti je možné tyto plány zrealizovat třeba za 30 let, ale ne za osm. Absolutní blbost,“ vypořádal se s další oblastí pražského „zeleného“ plánu.

Podle jeho slov jde pouze o střípek z celého 250stránkového dokumentu. „Bursík si tady vysnil zelený skanzen, dostal volnou ruku a tohle z toho vyšlo. Mohli bychom se bavit o dodávkách elektřiny a tepla bez uhlí, přitom tady je smlouva s ČEZ až do roku 2037. Budou ji měnit? A kdo to zaplatí? Zase Pražané. Prostě kravina a marketingový blábol. Město na realizaci toho plánu nemá a nebude mít peníze. Oni si to i sami uvědomují. Nabízí se otázka, proč to tedy tak narychlo předložili. Sám na to mám jedinou odpověď. Bursík s primátorem Hřibem chtějí v listopadu 2021 jet na velkou konferenci do Glasgow, kde se bude mluvit o moderních zelených metropolích a uhlíkové neutralitě, a chtějí k tomu Prahu na poslední chvíli připojit. Budou se tam bít v prsa, že Praha je progresivní město a maká na tom. Má to ještě 27. května schvalovat zastupitelstvo a dodatečně k tomu materiálu připojili větu, že pokud na to nebudou peníze, nic se realizovat nebude. No a my víme, že peníze nebudou. Oni to stoprocentně vědí taky. Takže divadlo a plácání, které nemá nic společného s realitou. Přesně takový přístup k problému nejvíc diskredituje myšlenky související s ochranou životního prostředí. Současná pražská politická reprezentace se chová jako zelená úderka, které jde pouze o vlastní PR,“ uzavírá obeznámený zdroj pro ParlamentníListy.cz obšírný komentář k magistrátnímu plánu.

