Češi jsou prý ustrašení a primitivní a Zeman je pohroma. Andrej Babiš se neudržel a takto na PL setřel novináře ze Slovenska

ANKETA Šéfredaktor slovenského týdeníku Týždeň Štefan Hríb v komentáři na Echo24 napsal, že svobodné volby rozhodly, Babiš a Zeman „budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu“. O vítězství Zemana mimo jiné rozhodla „plebejskost mimopražského Česka“. Mýtus o prozápadním a refomním Česku je dle něj v troskách. „Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ napsal. Trojice Zeman, Babiš, Okamura je dle něj pro ČR stejnou pohromou, jako pro SR byli Mečiar, Slota a Fico. Zemanovo vítězství se dle něj zrodilo na šíření lží a strachu. K Hríbovi se pro ParlamenntíListy.cz vyjádřil premiér Andrej Babiš.

Hríb ve svém textu mimo jiné píše, že Česko má moc rád, a i proto mu nepřál duo Babiš–Zeman. „Dvoje svobodné volby však rozhodly, že právě tito dva budou kazit nejen Česko, ale i střední Evropu,“ podotkl Hríb a zanalyzoval, co podle něj o Zemanově vítězství rozhodlo. „Rozhodla též plebejskost mimopražského Česka. Mýtus o prozápadním a reformním Česku, který v prospěch rozdělení Československa živil Václav Klaus, je v troskách. Česko je – a to dlouhodobě – spíš ustrašené, sobecké a uzavřené do sebe. A je i překvapivě primitivní,“ píše Hríb.

Pro Česko považuje za katastrofu trojici Zeman, Babiš a lídr SPD Tomio Okamura. Podle něj je to srovnatelná katastrofa pro Česko, jakými byly vlády Mečiara, Sloty a Ľuptáka či tria Fico, Mečiar, Slota.

Na Hríbův komentář pro ParlamentníListy.cz reagoval předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš.

„Pan Hríb patří do té samé party jako bývalí zaměstnanci Lidových novin, kteří kdysi pracovali pro ODS a jejichž smyslem života je nenávidět a pomlouvat Babiše. Pan Hríb je úplně mimo. Já jsem za pár dní navštívil a potkal půl Evropy. Byl jsem v Davosu, kde byly desítky premiérů a prezidentů. Včera jsem byl v Bruselu. Byl jsem na V4. Měl jsem oficální návštěvu Maďarska, měl jsem návštěvu Slovenska. Byl jsem v Bulharsku k předsednictví. Na bezpečnostní konferenci potkám rakouského premiéra. To, co on říká, jsou nesmysly,“ řekl ParlamentnímListům.cz Babiš.

„My jsme nyní aktivní. Přesně známe naši strategii a víme, co chceme prosazovat v Evropě. Abychom peníze z eurofondů dostávali dle našich přání, a ne dle toho, jak nám to nadiktuje Brusel. O migraci jsem včera mluvil. Mám pozvání do Finska. Pojedu do Portugalska, jsem se domluvil s premiérem. Myslím, že za ten krátký čas, co jsem premiérem, jsem udělal víc než pan Sobotka za minulý mandát. Nevím, o čem pan Hríb mluví. On už takhle psal v minulosti, takže tyto echo-články neberu vážně. Češi nejsou ustrašení. V naší zemi žije plno skvělých a úspěšných lidí, kteří uspěli po celém světě. Panu Hríbovi pošlu asi svou knihu, kde hovořím, že naše země byla za Masaryka na špici Evropy, kam patříme. Abychom tam byli, tak potřebujeme, aby nás zastupovali politici, kteří jsou sebevědomí a kteří se domluví, a ně ti, kteří se živí politikou,“ dodal Babiš.

„Zemanovo vítězství se zrodilo na šíření lži a strachu. A nejde jen o virtuální uprchlíky. Po Babišovi jde o další triumf technologie chladné moci, odstřižené od faktů a zájmů země. Dívat se na manipulace televize Barrandov a zkrocenost babišovských médií znamenalo vrátit se před rok 1989. Stav, kdy se z výsledku víc těší Moskva a Peking než Praha, je blízký vlastizradě. Tu však nespáchali politici, ale národ,“ uzavřel Hríb s tím, že toto je dnes a může začít poctivá léčba. Štefan Hríb byl mimochodem porotcem v soutěži Novinářská cena pořádané Open Society Fund miliardáře Georga Sorose.

