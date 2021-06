Diktatura jako v Číně. Češi, už jde o vše. Alarm od předního odborníka

reklama

Vláda nedávno ve Sněmovně narazila s novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, který měla původně předložit kvůli umožnění vzniku evropského covid pasu. Ten má lidem usnadnit cestování do zahraničí poté, co se buď nechají očkovat, otestovat, nebo covid-19 prodělají. Jenže návrh novely šel mnohem dál a výrazně se týkal i omezování společenského života v České republice.

Ústavní právník Zdeněk Koudelka naznačuje, že takové zákonné nástroje by nás posunuly k totalitním režimům, kterým jsou podobné praktiky vyčítány. Ze formulací v návrhu zákona je prý vidět rukopis již bývalého ministra Petra Arenbergera. „Ten návrh novely byl zase o dalších zákazech a omezování a vycházel z Arenbergerova pojetí moci jako jednostranných příkazů a zákazů občanům,“ míní právník.

Anketa Bojíte se klimatické katastrofy? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 896 lidí

„Pokud jde o myšlenku covid pasu, vzhledem k tomu, že některé státy budou zřejmě potvrzení o očkování vyžadovat, je správné, aby Česká republika dobrovolně umožnila občanům získat potvrzení v Evropskou unií standardizované formě o tom, že byli očkováni. Když chce někdo do ciziny, daný stát to požaduje, my můžeme našim občanům vyjít vstříc. Takto pojatý zákon zavádějící covid pas je v pořádku, ale Arenberger za svého fungování do zákona zavedl, že covid pas bude podmínkou k tomu, aby lidé u nás v republice mohli využívat služby nebo dokonce chodit na uzavřené akce jako členové,“ sděluje.

Omezení by prý mohlo dopadnout i na podobu předvolební kampaně. „Týkalo by se to třeba i setkávání členů politických stran. Podle tohoto Arenbergerova návrhu by Ministerstvo zdravotnictví mohlo stanovit, že na politické schůze nebo na volební mítinky mohou pouze lidé, kteří mají covid pas. U nás přece existují politické strany, které programově odmítají tuto covidovou hysterii. Šlo by o popření programu těchto stran,“ uvádí konkrétní příklad.

„Nejdůležitější je, aby z návrhu novely vypadlo všechno, co chce omezovat naše občany na našem území, zakazovat jim vstup na nejrůznější akce či využívat služeb. Zůstat by tam mělo jenom to, že na základě dobrovolné žádosti může náš občan obdržet potvrzení, aby se jím prokázal v cizí zemi, která to vyžaduje pro vstup na své území,“ má jasno docent Koudelka.

Jednoznačně jde podle něho mluvit o tom, že je státem řízené vylučování zdravých občanů z normálního života. „V současné podobě jde o segregační nástroj, protože by tato podoba zákona stanovila, že na některé služby a akce mohou chodit jenom lidé s očkováním, případně lidé, co se neustále nechají testovat. Jde o nástroj, jak lidi donutit k formálně dobrovolnému očkování a znepříjemnit jim běžný život tak, že se dobrovolnosti podrobí. Asi stejně, jako se před rokem 1989 lidé dobrovolně podrobovali chozením do prvomájových průvodů. Ministerstvo zdravotnictví za Arenbergera při psaní tohoto návrhu v zásadě přiznalo, že současná právní situace jim takové právo nedává. Oni to ale přesto v mimořádných opatřeních využívali. I toto ustanovení bylo napadeno u Nejvyššího správního soudu, který zatím nerozhodl. Žádný zákon nedovoluje správnímu úřadu, kterým je i ministerstvo, říci, aby lidé, kteří chtějí chodit třeba do restaurací, se podrobili očkování nebo testování,“ vysvětluje dále právník.

Souhlasí s výkladem, že některé navrhované pasáže zákona dávají vládě i dalším budoucím vládám do rukou bianko šek a bylo by na dané vládní garnituře, o jakých zákazech by rozhodla, a to i v případě, že by možná budoucí epidemie pouze hrozila. Přičemž znaky podle čeho se tato hrozba epidemie posuzuje, už zákon nestanovuje. Podle ústavního právníka jde o perzekuční nástroje vůči občanům.

Fotogalerie: - Neposaďte se, prosím

„Nejvyšší správní soud řekl, že stávající podoba zákona o ochraně veřejného zdraví umožňuje zakázat určité činnosti pro lidi podezřelé z nákazy. Ale tady jsou vyžadovány testy a očkování u lidí, kteří jsou zdraví. Protože si to právníci či spíše neprávníci na Ministerstvu zdravotnictví uvědomili, chtějí tuto možnost dát do zákona. Ministerstvo by mohlo regulovat běžný normální život zdravých lidí. To je něco, co by Parlament neměl připustit. Takovou moc ministerstvo nemá mít,“ varuje Zdeněk Koudelka.

Podle některých komentářů by popisovaná podoba novely zákona o ochraně veřejného zdraví a užívají covid pasu na našem území nesla znaky systému sociálních kreditů v Číně. Tamní komunistický režim totiž zavedl, že každý občan je za své chování hodnocen pomocí tzv. kreditů a za státem vymezené společenské prohřešky mu pak je zakázána účast na veřejném či společenském životě.

Anketa Do Poslanecké sněmovny může být zvolen občan, kterému je alespoň 21 let. Je tato hranice správná? Je správná 3% Je třeba ji snížit 2% Je třeba ji zvýšit 95% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 7379 lidí

Docent Koudelka míní, že by snahu českého resortu zdravotnictví šlo označit jako předkrok k něčemu podobnému. “Je to nakročení k tomu systému, ale bude hodně záviset na tom, jestli to Sněmovna posvětí či nikoliv. Kdyby tomu tak bylo, mohou přijít i další ministerstva, která si řeknou, že pro lepší zítřky našeho státu a společnosti je dobré pro lidi stanovit další regulace a povinnosti. Šlo by o totéž, co je vyčítáno totalitním režimům, že omezují svobodu lidí za účelem dosažení vlastního smyšleného ideálu jak přetvořit člověka. Jde o cestu, která může vést k těmto koncům,” obává se právník.

Zajímalo nás také, do jaké míry si lidé na zahrádkách počínají správně, když během kontrol, zda mají testy či očkování, reagují odkazem na dva paragrafy správního řádu. Konkrétně se jedná o tuto formulaci: “Využívám svého práva podle § 53 a 55 správního řádu a odmítám na jeho základě podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz”.

“Jedná se o přirozenou obranu lidí. Faktem je, že lidé nemusí sami sebe usvědčovat ani z trestného činu ani z přestupku, na to jsou příslušné státní orgány. Znovu zdůrazňuji, že dosud žádný platný zákon neumožňuje, aby zdraví lidé využívali služby a jiné věci jenom na základě dobrovolného očkování nebo testování. Je to vymyšlená povinnost z pera Ministerstva zdravotnictví bez jakéhokoli zákonného základu a je logické, že se lidé proti tomuto zneužívání moci brání,” dodává docent Zdeněk Koudelka pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Marek Benda se rozčiloval ve sněmovně: Ministerstvo prostě není schopno napsat jediný návrh správně Diskriminace občanů. SPD odmítá covid pasy Evropské unie Proč nemůže být ČT objektivní? Markéta Šichtařová vytáhla věc, ke které se televize sama hlásí Covid pasy?! Jít do kina, restaurace nebo na fotbal není bonus! Žít normálně není bonus! V Trikolóře to jiskří vzteky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.