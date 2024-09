Dotaz na finance Marka Hilšera skončil útokem jeho manželky

Slyšeli jste už o politickém hnutí „Marek Hilšer do Senátu“? Poslední dobou se veřejně začíná probírat, zda nejde o uskupení vytvořené za jediným účelem: získat od státu další finanční prostředky. Takový názor razí řada Hilšerových politických oponentů i někteří komentátoři.

Jde o to, že pokud by Hilšer kandidoval do Senátu jako nezávislý kandidát, pobíral by během šestiletého senátorského mandátu „pouze“ svůj plat. Ten ve své základní výši činí necelých 110 000 korun měsíčně s tím, že v případě dalších funkcí ve výborech se suma zvyšuje.

Marek Hilšer nebyl nezávislý kandidát, šel jinou cestou. Nezvolil ani variantu usilovat o senátní křeslo v dresu již existující politické strany či hnutí. Vytvořil si proto „svoje“ hnutí s již uvedeným názvem „Marek Hilšer do Senátu“. Hnutí tvoří přesně 7 členů a kromě poslání dostat svého předsedu do Senátu nemá žádnou jinou agendu. Finanční motivaci přiznává i samotný web hnutí, přesněji řečeno internetová stránka senátora Hilšera.

„Hnutí Marek Hilšer do Senátu vzniklo za účelem podpory veřejného působení Marka Hilšera. Po prezidentských volbách v roce 2018, v nichž dostal důvěru téměř 450 000 občanů, vznikla potřeba vytvořit právní a finanční zázemí pro jeho kandidaturu do Senátu a další nezávislé veřejné působení. To bylo možné jen prostřednictvím založení vlastního politického hnutí. Kandidatura bez politické právnické osoby by znamenala jak složité právní postavení pro další veřejnou činnost, tak především zřeknutí se státního příspěvku na mandát, a tím znevýhodnění oproti jiným politickým subjektům. V opačném případě by jeho politická činnost byla pod politickou a finanční kontrolou jiné politické strany nebo hnutí,“ tvrdí web Marka Hilšera.

Tato tvrzení již dříve některá média zpochybnila s odkazem na to, že senátoři mají k dispozici celý aparát Senátu, kde mohou pořádat konference či semináře a jiná setkání a nic za to neplatí. Členy horní komory je i řada nezávislých senátorů, kteří za sebou nemají žádnou politickou stranu či hnutí a dosud si veřejně nestěžovali, že by z toho důvodu nemohli svou funkci vykonávat plnohodnotně. Podle serveru Novinky Hilšerova činnost navíc nijak nevybočuje z práce ostatních senátorů a za celou dobu se podílel na předložení jen pěti zákonů.

Rozdíl mezi Markem Hilšerem a nezávislými senátory se tak může jevit pouze finanční. Za šestileté funkční období v letech 2018–2024 „jeho“ hnutí Marek Hilšer do Senátu inkasovalo z kapes daňových poplatníků 5,4 milionu korun, jde o takzvaný příspěvek na mandát. Nejedná se o senátorský plat, to je něco jiného a na něm si Hilšer přišel za šest let na minimálně 8 milionů korun bez zahrnutí tzv. náhrad, na které má každý člen horní komory rovněž nárok.

Podle aktuálního zjištění ovšem senátor Hilšer vnímá dotazy na peníze pro hnutí Marek Hilšer do Senátu dosti citlivě. Své o tom ví zastupitelka městské části Praha 2 Lenka Mottlová z ODS. Senátor si ji na sociálních sítích zablokoval, psala o penězích, které jeho hnutí od státu inkasuje. Přesněji řečeno Mottlovou zablokovala Hilšerova manželka, která mu spravuje profil na síti X.

„Musím říct, že je mi z Vás fyzicky špatně! Vy sosáte stát, založil jste si z toho důvodu dokonce jakési hnutí o třech lidech a teď vyprávíte o některých nahoře? Kde sedíte Vy? V kotelně? Pokrytec největšího kalibru, který za 6 let neudělal nic a jen parazituje. Vás za senátora ne,“ reagovala Lenka Mottlová na síti X na senátorova vyjádření, za což si vysloužila zablokování.

Následně se tím pochlubila na facebooku: „Děláte to strašně dobře. Inkasujete peníze přes jakési hnutí o pár lidech – vy, kámoš, kámoška a kámoš kámošky. Lidi Vás za to mají určitě rádi a Vy v Senátu nemusíte dělat nic. Mnoho dalších se navíc Vámi inspiruje. Profi kandidát na cokoli, hlavně že to cinká.“ Krátce poté dostala vysvětlení nikoli od Marka Hilšera, ale od jeho manželky Moniky. Ta zastupitelce za ODS prozradila, že ji nezablokoval Hilšer, ale ona sama.

„Vážená paní Hilšerová, jsem naprosto konsternována Vaší reakcí. Opravdu veřejně píšete, že zastupitelku zvolenou ve volebním obvodě Vašeho manžela, který je placen z peněz daňových poplatníků, blokuje na jeho oficiální stránce jeho žena? On je nekompetentní jednat sám? Rozhodujete vždy vy, nikým nevolena, za jeho výstupy, jeho politiku? Koho tedy občané Prahy 2 a 3 volí… vás či vašeho manžela? Vy se chováte jako amorální cenzoři, bez jakéhokoli podkladu urážíte lidi a místo argumentů na závěr přijde ban. Je naprosto ostudné, že někdo, kdo se ohání občanskou společností, umlčuje lidi. O to hůř, že nyní ani není jasné, zda vůbec komunikuje senátor, či je voděn vlastní ženou jako loutka,“ napsala Lenka Mottlová.

Hilšer je od roku 2018 senátorem za volební obvod Praha 2, kde Mottlová působí coby zastupitelka. Nyní změnil působiště a chce se v Senátu udržet pomocí hlasů voličů v sousední Praze 3. Tam proti němu kandiduje světoznámý egyptolog a expert na vývoj civilizací profesor Miroslav Bárta, který je jediným žijícím českým členem Americké akademie umění a věd. V místě dosavadního Hilšerova působení vedle ostatních do Senátu kandiduje úřadující předsedkyně Akademie věd České republiky Eva Zažímalová.

Nově způsobila jistý poprask na sociálních sítích informace, že si Marek Hilšer platí aktivistu a „internetového komentátora“ Lukáše Valentu, kterého mohou dobře znát lidé aktivní na síti X. Tam Valenta s oblibou často a zpravidla velmi sprostě komentuje své názorové odpůrce. Přestože mu Hilšerovo hnutí za poslední srpen a září vyplatilo 100 tisíc korun, na jeho profilu o tom není ani zmínka. Z peněz, které Hilšer získal od státu, je placena též Ivana Miklíková, členka Pirátské strany v Praze 3, která z anonymního účtu na X útočila na Hilšerova protikandidáta profesora Bártu. K posměchu mnohých dalších uživatelů psala, že Bárta nic nedokázal.

Podle politologa Lukáše Jelínka je zřejmé, že Hilšerovo hnutí je účelově založené kvůli čerpání dalších finančních prostředků od státu.

„Účelovost z toho čouhá z daleka a myslím si, že ji vlastně pan Hilšer ani nepopírá. Je pravda, že využívá legislativu tak, jak je nastavená, ale na druhé straně si představme, kdyby si podobně počínalo všech 81 senátorů. Jakým způsobem by to dopadlo na politický život, veřejné finance i pověst politiky. Umím si představit, že existují lidé, kteří jsou ochotni to panu Hilšerovi odpustit a volit ho i přesto půjdou, ale zcela jistě od sebe celou řadu voličů tímto odhání,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Lukáš Jelínek.

PL se pokusily kontaktovat i senátora Marka Hilšera a dát mu možnost k vyjádření. Přestože redakce zaslala dotazy na Hilšerův osobní senátní e-mail, na adresu jeho asistenta i mluvčí politického hnutí Marek Hilšer do Senátu, do vydání tohoto článku nedorazila jakákoli reakce.