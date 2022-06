Fiala křičel. Poprvé. Už to prostě bylo moc. Zákulisí aféry STAN

Vláda Petra Fialy to má těžké od prvopočátku. Těžkou ekonomickou situaci, extrémní růst cen energií a inflaci ještě přiživily důsledky ruské agrese na Ukrajinu a do toho každou chvíli přichází vnitřní problémy, většinou z tábora hnutí STAN. To vyvrcholilo minulý týden obří korupční kauzou a organizovanou zločineckou skupinou svázanou s politiky. Minulý týden bylo v politických kuloárech živo jako nikdy. Dokonce prý i jinak klidný Petr Fiala pořádně vypěnil. Na adresu STANu padala velmi ostrá slova. Představitelé dalších stran koalice prý značně litují, že je museli do vlády přibrat.

reklama

Soudě dle našich informací, pětikoalice dostala pořádně na frak, když vyplynulo na povrch spojení mezi vrcholnými představiteli hnutí STAN a lobbistou a kontroverzních podnikatelem Michalem Redlem. Svatouškovskou image vlády přitom Starostové silně kazí už od začátku. Od amerického stipendia Jana Farského, přes podivné dary až po úplatky na Dopravním podniku, mafiánské praktiky a kokain.

Anketa Buď, anebo. Komu věříte? Petr Gazdík 29% Vít Rakušan 71% hlasovalo: 2685 lidí

Atmosféra mezi občanskými demokraty se obecně jeví spíš zdrženlivě. „Já se k tomu radši moc vyjadřovat nebudu,“ řekl nám jeden z poslanců, který zná pražskou politiku velmi dobře a ve Sněmovně sedí už třetí funkční období. „Teď je to čerstvý a všichni se honí za senzací. Jasně, že Staňáci to posrali. Ale vláda se musí udržet. Nemůžeme couvnout a nechat se zahnat do kouta. Před lety s Nečasem bylo taky pozdvižení, a co z toho? Kde jsou ty kila zlata? Akorát to nahrálo Babišovi. Vláda musí vydržet. Ať se vyhážou korupčníci, to je jasné, ale jinak musíme držet kurz.“

Podobný názor má i jeho stranický kolega: „Každá organizace má černý ovce. I my u nás, to nemůžeme popřít. Ale tím, že to ve STANU řeší, že Hlubučka odstavili od funkcí a že Gazdík rezignoval, to je dobrý gesto pro veřejnost, že jsme jiní. Nejsme jako Babiš. My to řešíme.“ Na námitku, jestli už není trochu trapné neustále upozorňovat na minulou vládu, reagoval politik takto: „Není to blbý, je třeba to říkat pořád. Babiš je zlo, ten to tady celý rozesral, jeho jsou ty dluhy a drahota. Choval se jak hovado, měl největší kauzy a nikdy nic nepřiznal. My jsme ukázali změnu. Lidi vidí, že když chybujeme, tak vyvodíme důsledky. V tom je ten rozdíl, v tom jsme lepší!“

Na občanskodemokratickém fóru na Facebooku, kde obyčejně probíhají živé diskuze k aktuálnímu dění, není však o kauze Dozimetr skoro nic.

V osobním kontaktu jsou někteří členové trochu sdílnější. „Tu PirSTAN koalici nám byl čert dlužen,“ posteskl si jeden z regionálních matadorů ODS. „Jedni jenom rýpají a druzí mají každý měsíc nějaký průser.“

„Však ono i TOPka a lidovci jsou celkem často problém,“ doplnil ho stranický kolega. „Takže celá tahle nesourodá skupina je pro nás problém. Ale to je politika. Když tady není většinový systém, vždycky budeme s někým nespokojený. A je zas výhoda, že tohle je problém STANU, ne náš. My se držíme.“

Fotogalerie: - Memorandum o SPOLUpráci

„No jo, ale stejně to jde za námi,“ nesouhlasil s ním poslanec. „Jsme v té koalici nejsilnější a máme premiéra. Lidi to nerozlišují, pro ně je to prostě jen jedna vláda.“

Náš zdroj, který se pohybuje v zákulisí vysoké politiky v Praze a Středočeském kraji, situaci popsal následovně: „V ODS mají lidi staženou prdel. Každá kauza STANu nejenže špiní vládu Petra Fialy jako takovou, ale dává najevo, jak blízko mediální pozornost je. Přece jen, za tu dobu, co vládl Babiš, si někteří zvykli na to, že na ně není tolik vidět. Ale situace se změnila. V ODS si uvědomují, že kostlivec může každou chvíli vypadnout i na někoho z nich. Pamatujete, jaký byl na začátku hon na Blažka? Pak to ustalo, ale to hodně díky tomu, že kauzy se přesunuly na Starosty. To ale neznamená, že ODS nemá co skrývat.“ Zdroj nechtěl být konkrétnější: „Víc říkat nebudu, to se nezlobte. Jen mi ukažte stranu, která ve svých řadách nemá predátory a zneužívače systému. Je to všude.“

Jeho slova potvrzuje i jeden z asistentů, který je denně v kontaktu se špičkami ODS: „Naši stranu to hodně zasáhlo, nezastírám, že jsme na Starosty naštvaní, protože tohle jsme opravdu nečekali. Hází to špatné světlo na celou vládu, na Petra Fialu, který by jako premiér měl samozřejmě mít povědomí o tom, koho si do vlády bere. Uznávám, že je těžký všechny hlídat, ale pokud jsou tu indicie, že šlo o dlouhodobé kontakty a trestnou činnost, a že dokonce na to bylo upozorňováno, ale neřešilo se to, tak je to opravdu těžko obhajitelné.“ Zdroj se nicméně nebojí, že by tato kauza vedla k výrazným změnám ve vládě: „Tohle přežijeme. Ale další kiks si nemůžeme dovolit. Hlavně teď nás čeká předsednictví EU, to je stěžejní. Nesmíme dopadnout jako minule,“ narazil na krizi a pád vlády roku 2009, ke které došlo právě během předsedání České republiky Evropské unii.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Petr Gazdík STAN



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Že je české předsednictví významným tématem potvrdil i další zdroj blízký vládě: „Tenhle skandál přišel v opravdu blbou dobu. Ani bych se nedivil, kdyby to bylo tak načasované naschvál. Vládu to destabilizuje uvnitř a špatný signál to vysílá i navenek, vůči mezinárodní politice. Pokud budeme mít v průběhu předsednictví další podobné kauzy, naše pověst jako České republiky tím utrpí.“ Naznačil také, že obyčejně vždy distingovaný Petr Fiala kvůli kauze Dozimetr pořádně vypěnil… „Na premiéra je toho opravdu moc. Válka na Ukrajině, inflace a nespokojení občané mu dávají pořádně zabrat, a do toho ještě tyhle skandály. Když to vyšlo v médiích, strašně se s Rakušanem pohádal. To bylo poprvé, kdy jsem ho viděl na někoho křičet. Myslím, že až teď zjišťuje, do čeho se to vlastně dostal a co všechno pozice premiéra obnáší. Podle mého názoru se Petr nechal unést mocí a nekoukal na následky. Petr je slušný člověk, ale možná propadl dojmu, že stejně jako on, v rámci ideálů a hodnot, uvažují v politice všichni. Přitom lidi, co se politikou, tou praktickou politikou – ne politologií, zabývají, dobře věděli, že speciálně hnutí Starostů a nezávislých vzniklo v podstatě jako lobbistický spolek. Co od takového čekat? Ideály a hodnoty těžko.“

Názor našeho zdroje podporují slova občanskodemokratického poslance, který se již během povolebních vyjednávání o hnutí STAN vyjádřil jako o „pytli blech.“ Dá se tedy říct, že část nejsilnější vládní strany si byla vědoma nevyzpytatelnosti Starostů, ale protože vidina vlády byla silnější, ostražitost šla stranou.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.