Fuj, Piráti ne. Babiš? ,,Hokej” v ODS: Strana na třetiny. To si Fiala nevystaví, co se říká

Varianty, že by hnutí Andreje Babiše z levé strany spektra zakotvilo víc vpravo a dalo dokupy vládu s ODS, se začíná obávat i ČSSD. Její představitelé před tímto vývojem ve svých vyjádřeních varují stále častěji.

Téma se nevyhýbá ani pirátským politikům, kteří hlavně na sociálních sítích varují před “extremisty” v řadách ODS. Advokát Petr Němec sympatizující s Piráty se na Twitteru pohoršil nad tím, že místopředseda občanských demokratů Alexandr Vondra v rozhovoru pro Novinky.cz nevyloučil spolupráci ODS s hnutím ANO za podmínky, že to bude bez Andreje Babiše.

“ODS půjde klidně do vlády s ANO, potvrzuje Vondra. Postačí, když Babiš odejde. Já tam čtu: svěří ANO do svěřenského fondu a my se budeme tvářit, že neovládá ANO. Garantuji koalici SPOLU, ODS si zjevně říká o koupi už před volbami,” napsal Němec. Koalice SPOLU navíc podle něho dělá “maximum pro střílení do Pirátů” a obává se, že kvůli tomu nakonec nebudou mít obě koalice dostatek hlasů pro společnou vládu. “A ODS bude zachránce, co půjde s ANO, aby nevzniklo ANO s SPD, KSČM a kdo ví kým,” dodal advokát spojovaný s Pirátskou stranou.

Na to reagoval člen Pirátů Pavel Moravec z jižní Moravy. “Já toto slyšel jen od pár “extremistů” v ODS. Typu Vondra, Skopeček (nevím, zda ten říkal toto) či Kuba. Vedení strany i řada členů je výrazně proti. Jaké, jak by si Vondra splnil tento vlhký sen, by byl vnitrostranický převrat v ODS,” uvedl Moravec.

Vondra nemluvil jen o možné spolupráci s ANO, které by dle jeho slov muselo být bez Andreje Babiše, ale též o vládní koalici s Piráty, kde by Piráti měli hlavní slovo. “Sám si neumím představit, že by ODS dělala nějakého přidavače na pirátské stavbě v téhle zemi. To si trochu myslím, že je pro průměrného ódéesáka, minimálně tedy pro mě, obtížně zvládnutelná představa,” řekl Vondra.

Pozitivně se o předvolební spolupráci s hnutím ANO vyjádřil nejen europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra, ale podobně pro ParlamentníListy.cz promluvil i občansko-demokratický senátor Tomáš Jirsa z jižních Čech. Ani jemu se nezamlouvá vláda ODS s Piráty. “Když se dívám pro jaké šílenosti hlasují Piráti v Evropském parlamentu či jak se vyjadřují k politické situaci, obávám se, že koalice ODS s Piráty by fungovala velice obtížně. Politicky s nimi nesouhlasím téměř v ničem,” řekl nám Jirsa.

“Po volbách je možné téměř všechno,” reaguje na senátor ODS na otázku, zda by ODS s hnutím ANO mohla spolupracovat. “Bude potřeba stabilizovat veřejné finance a postavit se proti bláznivinám typu New Green Deal a Šílenství davů, což je název nové knihy Douglase Murraye, kterou si dovoluji čtenářům doporučit. Bude potřeba dostavět Dukovany a Temelín a cenově stabilizovat energetiku a teplárenství. A plno dalších standardních vládních úkolů, pro které se bude hledat koalice. Co si ale opravdu neumím představit, je, že ODS by byla partner ve vládě s Andrejem Babišem. To si myslím lze zcela vyloučit,” dodal Tomáš Jirsa.

A co se na téma vlády ODS s Piráty nebo naopak hnutím ANO dozvěděly ParlamentníListy.cz v kuloárech. Z rozhovorů s několika zdroji důvěrně obeznámenými s náladami ve vyšších patrech strany plyne, že na první místě mezi mnoha představiteli panuje odpor k jakékoli spolupráci s Piráty. Na druhém místě je pak pragmatická varianta vláda s hnutím ANO.

Do toho všeho může ještě před volbami promluvit frakce v ODS, kterou pod názvem Tea Party (inspirováni v USA, pozn. red.) založilo několik občanských demokratů. Řady příznivců tohoto vnitřního názorového hnutí se podle našich informací za poslední týdny značně rozšiřují. Rozhodně tak nepůjde o marginální skupinku. Naopak může do povolební situace ve straně promluvit významným hlasem.

“Názorových křídel je v ODS víc, nejen Tea Party. Pouze ta jediná dostala formální nádech. S blížícím se říjnem (sněmovními volbami, pozn. red.) o sobě dávají vědět členové, kteří se nehodlají smířit s fialovským výkladem, že s Piráty klidně můžeme vládnout, přestože to jsou levičáci, ale lze s nimi spolupracovat. To je naprosto absurdní. Uvnitř strany to bobtná a postupně roste, od členů napříč republikou je slyšet podobný pohled na věc, že Piráti nikdy. Může to být až třetina celé ODS, to není hlas žádné sekty ve sklepě,” řekl ParlamentnímListům.cz zdroj blízký širšímu vedení ODS.

Podle něho existuje i řada těch, kteří pro ODS vidí za současné situace po volbách opět opoziční lavice. “Tohle je pro hodně členů v tuto chvíli jediná možná volba. V minoritní pozici s Piráty je to sebevražda ODS z ideologických důvodů, v případě, že bychom kývli na spolupráci s ANO to je zase sebevražda ve smyslu prospěchářství. ODS je v současné době názorově v pohledu na povolební vývoj rozdělena na třetiny. Je tu zhruba liberální třetina, která by šla s Piráty, konzervativní třetina, co se kloní k ANO a poslední třetina v aktuálním rozložení sil vidí čisté řešení v pokračování v rámci opozice,” dodal redakci dobře obeznámený zdroj.

Některé kruhy v pražské ODS pak podle našich zjištění dlouhodobě kalkulují s variantou přijmout za koaličního partnera “zbytkové” ANO, tedy hnutí ANO bez Andreje Babiše. Zvažují to již dlouhodobě a původní myšlenkou po mnoho let bylo, že silnějším partnerem v takové koalici bude ODS.

Druhá část takového plánu ovšem v tuto chvíli vyjde jen stěží. Podle posledního průzkumu agentury Kantar by občanští demokraté, pokud by kandidovali sami bez koalice SPOLU, ve volbách nyní získali 11,5 procenta hlasů. To je po pouze o 0,18 procenta víc, než měli v posledních sněmovních volbách v roce 2017. Hnutí ANO z tohoto průzkumu vyšlo víc než dvakrát lépe, získalo by 26,5 procenta.

