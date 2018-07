Holčičko, s tebou si poradím? Uvnitř ČSSD panuje stále neklid. Přibyl další důvod

Bouřlivou situaci uvnitř sociální demokracie znovu rozvířila nominace Jany Maláčové na ministerský post po rezignaci Petra Krčála kvůli jeho – z velké části opsané – diplomové práci. Členy sociální demokracie, už tak iritované odmítáním Miroslava Pocheho do čela diplomacie, rozlítila nejen nominace ministra, který měl opět nějaký problém, takže musel vzápětí po jmenování zase odstoupit, ale i rychlost, s kterou vytáhl předseda Jan Hamáček novou nominantku do křesla ministra práce a sociálních věcí. „Ve straně to vyvolalo velké rozpaky, protože je to paní Nikdo, navíc patří do toho nepříliš oblíbeného oranžového klubu, což jsou ty gender, LGBT komunity (značka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby – pozn. red.) a feministky,“ prozradil reakce jeden z dobře informovaných členů sociální demokracie, který si nepřeje být jmenován.

Další z konzervativnějších členů sociální demokracie dokonce prohlásil, že paní Maláčová je taková gender feministka, že se ani, když se vdá, neobtěžuje přidat ke svému rodnému jménu příjmení manžela jako jiné, mnohem známější političky, třeba poslankyně TOP 09 Adamová-Pekarová nebo Marksová-Tominová, zůstaneme-li v prostředí sociální demokracie. Ale tento bývalý poslanec sociální demokracie, který chce také zůstat v anonymitě, připouští, že je sám možná trochu staromódní.

Považuje ovšem za zajímavé, že nominaci Maláčové pochválil politolog Lukáš Jelínek. „Politolog řekl, že je to dobrá zpráva pro vládu, a to je podezřelé. A když ji chválí premiér Andrej Babiš, je jasné, že si mne ruce, že tuhle holčičku zmákne levou zadní,“ dodal exposlanec. Premiér totiž prohlásil, že je to dobrá nominace. „Já jsem paní Maláčovou potkal jednou. Z vlastní iniciativy jsem ji kontaktoval, protože mám nějaký koncept rodinné politiky. Měl jsem z ní dobrý pocit,“ prohlásil předseda vlády.

Ale pochvalně se k ní vyjádřil i prezident Miloš Zeman. „Oceňuji, že absolvovala dvě prestižní vysoké školy. Tady bych položil důraz na to slovo prestižní,“ řekl prezident. Řada politiků z různých stran totiž absolvovala neznámé vysoké školy na Slovensku nebo školy s nevelkým kreditem a pochybnou pověstí, jen aby získali nějaký titul před jméno.

Podle lidovců není nová kandidátka způsobilá k výkonu ministra práce a sociálních věcí

Maláčová, která absolvovala magisterský obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a magisterský obor politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole, takže u ní skutečně problém s opsanou diplomovou prací nebo pochybnou školou nehrozí, svými liberálními názory vadí i lidovcům. Například senátorka za KDU-ČSL Šárka Jelínková prohlásila, že nepokládá paní Maláčovou za vhodnou kandidátku na post ministryně práce a sociálních věcí. „Vystupuje proti konzervativnímu pojetí rodiny. To se projevilo v její aktivní snaze stanovit koncepci státní rodinné politiky, která by neuznávala význam manželství či nezastupitelnost výchovy dětí v rodině. Paní Maláčová při tvorbě koncepce opakovaně odmítala věnovat pozornost významu manželství či popírala jedinečnost rodinné výchovy nejmenších dětí,“ uvedla lidovecká senátorka, protože podle ní není paní Maláčová osobou, která by se zasazovala o skutečně prorodinnou politiku, takže není způsobilá k výkonu funkce ministra práce a sociálních věcí.

Hamáček bude sedět na dvou židlích prý ještě několik měsíců

Vzhledem k tomu, že Jana Maláčová je členkou pražské organizace sociální demokracie, nabízí se otázka, jestli její nominace není náhražkou za nejmenování jiného člena pražské ČSSD, Miroslava Pocheho, do křesla ministra zahraničních věcí. Prezident Miloš Zeman znovu potvrdil, že nemá v úmyslu ho jmenovat ani v budoucnu, naopak je spokojený s Janem Hamáčkem, který tento post zastává vedle řízení resortu vnitra

I mnozí sociální demokraté už nad Pochem zlomili hůl a jako první místopředseda strany Jiří Zimola volají po jiném jménu. Nakonec také Janu Hamáčkovi se zřejmě v dvojjediné roli zalíbilo, protože prohlásil, že problém s Ministerstvem zahraničních věcí bude vyřešen nejdéle během několika měsíců.

Je nominace Maláčové do vlády náplastí za Pocheho?

Podle informovaného sociálního demokrata se skutečně uvnitř sociální demokracie povídá, že nominace Maláčové do vlády je náplastí pro pražskou ČSSD za Pocheho.

Místopředseda strany Jaroslav Foldyna nevěří, že by nominace Maláčové vyřešila „problém Poche“. „To si nemyslím. Souvislosti neznám, šlo to velmi rychle, ale očekávám nějaké jednání mezi pražskou sociální demokracií a vedením strany, jak tu situaci řešit,“ konstatoval Jaroslav Foldyna. Není tak neústupný jako jiní, kteří říkají, že si pražská organizace nemůže vyskakovat a trvat na jednom jméně. „Je pravda, že Praha nainvestovala do toho rozhodnutí vstoupit do vlády s hnutím ANO hodně. Jiné regiony nebyly tak vyhraněné jako pražská veřejnost, proto očekávám, že se budou hledat nějaká východiska ze současné patové situace. A teď jsem se dočetl, že to má trvat nejdéle nějaké měsíce,“ dodal Foldyna. Předseda ČSSD Jan Hamáček je podle něj z hlediska erudovanosti ve vztahu k zahraniční politice dostatečně vybavený. Ale v kuloárech sociální demokraté vesměs připouštějí, že Poche jako ministr zahraničních věcí už je ze hry.

Nálada v sociální demokracii je stále napjatá

Foldyna potvrzuje, že nálada v sociální demokracii je stále stejně napjatá. „Nemůžeme chtít, aby se měnila po deseti dnech od vyslovení důvěry vládě. Názory se budou měnit na základě praktických poznání,“ míní místopředseda strany. Potvrdil, že diskuse v poslaneckém klubu ČSSD před hlasováním v Poslanecké sněmovně byla velmi bouřlivá. „Standardně to opravdu nevypadalo, bylo to bouřlivé přesně tak, jak se v médiích popsalo,“ připustil. Byl by rád, kdyby došlo k uklidnění situace. „V této chvíli jsme vlezli na parník, který nás někam veze. Ale nebudeme bezmyšlenkovitě přijímat všechny věci, které z vlády přijdou,“ připomněl Foldyna, že spolu s několika dalšími poslanci připojil ke svému podpisu pod koaliční smlouvu i výhradu, že nebude povinně hlasovat automaticky pro všechny vládní návrhy, ale bude hlasovat v souladu s Ústavou a poslaneckým klubem podle svého vědomí a svědomí.

Foldyna věří, že chyby minulosti nebude opakovat Babiš ani ČSSD

Spolupráci sociální demokracie s hnutím ANO by podle Jaroslava Foldyny mohla pozitivně ovlivnit lepší komunikace mezi předsedy obou politických subjektů, Andrejem Babišem a Janem Hamáčkem. „Je lepší, než byla za Sobotky, takže je naděje, že nebude docházet k takových střetům v koalici jako v minulém volebním období,“ je přesvědčen Foldyna. „Babiš si musí uvědomit, že všechno se dá udělat jednou. Když je to podruhé, už je to problém, který by s hnutím ANO a premiérem šel. Chápal bych to, kdyby šlo o jednorázové použití, ale zdá se, že hnutí ANO chce fungovat déle. Kdo by pak chtěl s ANO a Babišem spolupracovat?“ ptá se řečnicky místopředseda ČSSD. A dodává, že jako poslanec Roman Onderka i on je ochoten věřit a spolupracovat do prvního podrazu a první lži. „Pak už by to nešlo a byl by to rozpad vládní koalice. Ale jsem pozitivní, očekávám, že chyby minulosti nebude opakovat Babiš ani sociální demokracie,“ věří.

Ještě před hlasováním o důvěře vládě přišli sociální demokraté o vysokou ústavní funkci

Ale zatím nejsou sociální demokraté ušetřeni některých nepříjemných překvapení. Místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Valachová vypadala nedávno ve studiu České televize hodně zaskočeně, když se od moderátora dozvěděla, že prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny nebude po Janu Hamáčkovi nový místopředseda dolní komory za sociální demokraty Tomáš Hanzel, ale že už se jím potichu stal předseda KSČM Vojtěch Filip. Takže ještě před hlasováním o důvěře vládě přišli sociální demokraté o post prvního místopředsedy Sněmovny, který zastupuje šéfa dolní komory v jeho nepřítomnosti. O změně nevědělo dopředu ani vedení poslaneckého klubu, ani vedení strany. „Je pravda, nevěděli jsme to. Doufám, že se to nebude opakovat,“ přiznal místopředseda a poslanec Foldyna.

Snad se Hamáčkovi podaří zlepšit komunikaci s Babišem

Místopředseda strany přiznává, že každý další lapsus v rámci koalice může převážit mínění členské základny v neprospěch koalice s hnutím ANO. „To víte, že se toho bojím. Může se to stát, je to velmi citlivá situace. Netroufám si říci, že je všechno vyřešené. Bylo by záhodno, kdyby si i Babiš uvědomil, že je třeba tu situaci zklidnit a postupovat standardněji,“ uvedl Foldyna. Očekává, že se nebudou opakovat konfliktní vztahy z dob Sobotky. „Jak mám informace, Sobotka s Babišem spolu moc nekomunikovali. To byla jedna z věcí, proč jedni šli čehý a druzí hot. Očekávám, že se Hamáčkovi podaří lepší komunikací tohle prorazit a že se už nebudou navzájem překvapovat,“ vysvětlil svůj opatrný optimismus Foldyna. A dodal, že kdyby už dnes řekl, že očekává problémy ve vládní kolaci, tak by vůbec nemělo cenu do toho jít.

autor: Libuše Frantová