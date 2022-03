Horor. Dělejte něco! Panika za zády Fialy. Nejde o Ukrajinu

Umí vláda vládnout? Takovou otázku si kladnou mnozí už i ve sněmovně. “Jestli se neproberou, zapíšou se do dějin jak éra Fialovy bídy,” padlo. Obavy jsou slyšet hlavně ze strany mnohých občanských demokratů, podle nichž by se jejich strana měla probrat a okamžitě začít řešit brutální ceny pohonných hmot a dalších komodit. “Už týdny analyzují, ale řešení žádné. Sebevražda vlády,” řekl nám člen ODS.

Ceny benzínu a nafty vyšplhaly k 50 korunám za litr a stále rostou, k tomu delší čas rostoucí ceny energií a v důsledku i veškerého zboží a služeb včetně potravin. Pozornost vlády se ale nyní upírá k válce na Ukrajině a řešení uprchlické vlny, kvůli čemuž minulý pátek zavedla v zemi nouzový stav.

Anketa Zvládne Petr Fiala krizi cen energií a pohonných hmot? Zvládne 8% Nezvládne 83% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 13512 lidí

Opozice varuje, že neřeším domácích problémů nás čeká tvrdý náraz a nelze se tvářit, že krize s růstem cen neexistuje. Představitelé vládní koalice ale oficiálně reagují, že přece nemůžeme myslet na sebe, když na Ukrajině umírají lidé. Své rozhořčení neskrývá ani bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, podle něhož vláda nedělá pro české občany vůbec nic.

“Současná vláda nechce Čechům pomoci. My jsme jasně navrhli odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, snížení DPH na elektřinu, plyn a topení na nulu, odpuštění DPH na vodné a stočné a okamžité zastropování nafty a benzínu za 35 Kč/l a zároveň odpustit DPH pro distributory,” řekl v pondělí Babiš na Primě s tím, že nelze řešit jen Ukrajinu. “Musíme myslet na české občany a jejich problémy,” opakoval důrazně expremiér.

Okolní země přitom na krizi reagují. Maďarsko například dokonce zastropovalo ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích na 33 korun za litr. Další státy přijímají podobná opatření, třeba ve vztahu ke snížení cen potravin, elektřiny nebo plynu.

“Ceny letí do vesmíru, je to naprosto bezprecedentní a ze Strakovy akademie už několikátý den slyšíme, že zvažují a analyzují možná řešení. Zvažování ty ceny neusměrní, je potřeba okamžitě zasáhnout a včera už bylo pozdě. Nerozumím tomu, proč někteří koaliční politici a dokonce i z naší ODS hystericky vykřikují, že myslet na domácí problémy a chudnutí občanů je nemorální, když na Ukrajině umírají lidé. Je Petr Fiala český nebo ukrajinský premiér? To si dělají srandu? Řešit Ukrajinu je v pořádku, pomáhat máme a taky pomáháme, ale čekat, až se tady všechno ekonomicky sesype je sebevražda vlády a hlavně ODS. To kašlou na lidi? Stále častěji slyším názory voličů, že začínají litovat hlasu pro koalici SPOLU. Vedení by si mělo uvědomit, že Česko není jen Praha a úkoly premiéra nekončí připíchnutím ukrajinské vlajky na klopu a projevem na Václaváku,” řekl nám pražský člen ODS.

Podle jeho slov hrozí, že to voliči dají současným vládním stranám ošklivě “sežrat”. “Řeči o tom, že máme solidárně s Ukrajinci méně topit a nejezdit autem jsou jak z hororu. Ať to jdou říct někomu do malého města nebo na vesnici. Přešlapováním na místě ceny všeho vystřelí na Měsíc. Jsem pravičák, ale tady je brutální krizová situace a nelze to bohužel nechat na neviditelné ruce trhu, protože ta ruka by mohla ekonomicky uškrtit nejen podniky, ale i statisíce rodin,” dodává občanský demokrat v rozmluvě s PL.

Ze sněmovních kuloárů se naše redakce doslechla ještě méně lichotivá slova. “Vláda je naprosto odtržená od reality, žijí v nějakém paralelním světě. Situace na benzínkách začíná připomínat Německo mezi válkami. Byla tam taková inflace, že lidé každý pracovní den po vyplacení běželi do obchodů rychle nakoupit, protože ráno už ty peníze byly bezcenné. Tady jedete kolem benzínky a ceny tam vyskočí nahoru klidně i dvakrát denně. Ráno neplatí ceny, které u té samé byly vyvěšené večer. Solidární oblepování státních budov vlajkami Ukrajiny je sice pěkné gesto, ale nádrž ani žaludek vám to nenaplní. Vypadá to, že si dnešní vláda za těch osm let v opozici zvykla jenom křičet. Nic moc nenavrhovali a když se teď dostali do vlády, netuší jak reálně vládnout. Nevěřím tomu, že chtějí záměrně decimovat národ, oni jen prostě neví, jak vládnout, jak efektivně rozhodovat,” řekl nám dlouholetý politický stratég, který řadu volebních období pracuje pro mnohé sněmovní strany.

“Důvody neakceschopnosti vlády nejsou jen ve složení ministrů, ale hlavně i ve sněmovně. Poslanecké kluby pětikoalice jsou plné lidí, jejichž zkušenost s velkou politikou je nulová. Maximálně tam jsou lidé, co dělali v komunálu nebo bývalí aktivisté zvyklí jen kritizovat. Ti lidé objektivně neví, co mají dělat, jak se pracuje na parlamentní úrovni. Nemají páru. Smutné je, že důsledky toho si neponesou oni sami, ale občané. Pan premiér by se měl rychle vzpamatovat nebo to špatně skončí a tato vláda se zapíše do učebnic dějepisu jako éra Fialovy bídy,” dodal zkušený matador ze sněmovních kuloárů.

