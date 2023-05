Hrozí nám středověk. Babiš před Orbánem a lidmi z USA. Brusel se otřese

reklama

Babiš v úvodu zdůraznil, že setkání CPAC je globální událostí. „Jsem rád, že tu vidím své staré přátele jako prezidentku Katalin Novak, premiéra Viktora Orbána nebo bývalého premiéra Janeze Janšu, a stejně tak se těším na to, že tu potkám nové přátele,“ uvedl na začátku svého projevu.

„Chtěl bych mluvit o Evropské unii. Proč? Jak mnozí z vás vědí, volby do Evropského parlamentu se budou konat asi za rok. Jejich výsledek rozhodne o budoucnosti EU, budoucnosti našich dětí a generací, které přijdou,“ je přesvědčen.

V dnešní době Evropu podle jeho slov drží jako rukojmí klimatičtí aktivisté, protiuhlíkoví ideologové a jejich Green Deal. „Nikdo nepopírá, že ochrana životního prostředí je naprosto zásadní, ale pokud bude dohoda prosazena ve stávající podobě, Green Deal zničí evropský průmysl, zničí spolehlivé zdroje energie, ožebračí evropské občany a z obyčejných věcí, jako jsou auta, letní dovolené nebo maso se stane luxus, který si budou moci dopřát jen ti nejbohatší,“ varoval v Budapešti.

„Je zřejmé, že Green Deal si vyžádá obrovské sociální, ekonomické, politické a geopolitické náklady. Náklady, kvůli nimž by mohlo vzniknout obrovské napětí ve společnosti, dokonce i mezi spojenci, otevřít dveře radikálům a ohrozit naši demokracii. Úředníci v Bruselu tato nebezpečí zcela ignorují a věří tomu, že EU, která produkuje pouhých 9 % globálních emisí CO 2 , zachrání svět tím, že spáchá takovouto zelenou rituální sebevraždu. Faktem je, že bez spolupráce největších znečišťovatelů Green Deal nedosáhne ničeho ve vztahu ke globálním emisím uhlíku, ale Evropu uvrhne do zeleného středověku,“ konstatoval zostra Babiš.

Ve své stávající podobě by dle jeho slov Green Deal mohl být pouze začátkem mnohem zlověstnějšího útoku na svobodu jednotlivce a svobodu obecně. „Kreditním systémem ESG (environmentální, udržitelnost státní správy, sociální faktory) připomínající čínský systém sociálního kreditu, který již agresivně tlačí progresivní aktivisté a fundamentalističtí bruselští politici, by mohly být zatíženy nejen firmy, ale i občané. Lidé, kteří utrácejí příliš za benzín, jedí příliš masa, příliš létají letadlem, nebo příliš utrácejí za vytápění, by jednoho dne mohli zjistit, že v bance nedostanou úvěr, nebudou si moci koupit letenku nebo dokonce jim bude znemožněno využívat veřejných služeb. Za několik let bychom mohli žít v takovéto orwellovské dystopii,“ řekl Babiš.

„Instituce v Bruselu se snaží ovlivnit politiku, volby a rozhodovací proces v některých členských státech EU prostřednictvím evropských fondů. Peníze jsou přidělovány na projekty na základě ideologie (klimatické, genderové, progresívní atd.) často podobně smýšlejícím médiím a nevládním organizacím, nikoli podle toho, co členské země chtějí nebo potřebují, jako je výstavba silnic, škol a další infrastruktury. Kromě toho staré členské státy EU, které často poukazují na to, že nové členské státy jsou čistými příjemci, a proto by měly být vděčné, zamlčují skutečnost, že rok co rok prostřednictvím dividend plynou ze zemí, jako je Česká republika desítky miliard eur. V případě naší země je to každý rok mezi 10–12 miliardami eur,“ vypočítává.

Podle Andreje Babiše je smutné, že EU již není organizací propagující volný pohyb zboží, lidí a myšlenek. „Už není organizací, která se snaží zlepšovat život občanům. Brusel se zavřel do slonovinové věže a vzdálil se každodennímu životu, je hnízdem lobbistů a bobtnající byrokracií, která nám diktuje, jak žít, co jíst a co si myslet. Národní svrchovanost, svoboda slova, zdravý rozum, neideologické vzdělávání, konzervativní hodnoty, naše tradice, náš způsob života – na to vše Brusel útočí,“ míní expremiér.

„Proto se musíme bránit. Musíme získat kontrolu nad našimi životy a životy našich občanů. Musíme znovu získat Evropu. Musíme zachránit Evropskou unii. Kvůli našim dětem a kvůli příštím generacím. Miluji Evropu, stejně jako miluji Českou republiku. Žiji tady, stejně jako moje rodina a moje děti. Moje společnost, která poskytuje zaměstnání 35 000 lidem, sídlí v Praze a podniká v Evropě. Založil jsem politické hnutí s cílem bojovat proti korupci. Sloužil jsem své zemi čtyři roky jako předseda vlády a před tím tři a půl roku jako ministr financí. Stručně řečeno, můj život je tady – v České republice a v Evropě. A chci, aby Evropa měla budoucnost,“ vyslovil se na konferenci konzervativců šéf hnutí ANO.

Každý rozumně myslící člověk podle něho řekne, že Green Deal musí být zrušen a musí být vypracována nová dohoda. „Dohoda, která nebude zaslepená klimatickou ideologií, ale bude založena na racionálních cílech a bude zohledňovat dispozice, kapacity a infrastrukturu jednotlivých členských států. Místo svého poblázněného úsilí zachránit svět před CO 2 a spřádáním nových a nových plánů, by EU měla dotáhnout projekty, které zůstaly nedokončené,“ míní.

„Pokud jde o jednotný evropský trh, v oblasti čtyř svobod, tj. svobody pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob, je stále mnoho práce. Schengenský prostor je děravý, Rumunsko a Bulharsko stále čekají na přijetí. EU by měla přizvat do Schengenu západní Balkán a Srbsko. Vždy jsem si EU představoval jako galskou vesnici Asterixe a Obelixe – s bedlivě chráněnými vnějšími hranicemi (pro Evropu to znamená mít hranice na moři) a s volným pohybem lidí, zboží a služeb uvnitř tohoto prostoru. Kromě toho Evropa stále nedotáhla klíčové obchodní dohody s třetími zeměmi, zejména se Spojenými státy,“ zopakoval svou myšlenku společné obrany hranic Evropy.

Evropská unie by se podle Babišova mínění měla naučit jít vlastní cestou a bránit své vlastní zájmy – ať už jde o zahraniční politiku, bezpečnost nebo obchod. „Evropa by měla usilovat o soběstačnost v klíčových strategických odvětvích, jako je mj. obrana, zemědělství, výzkum a vývoj, farmaceutický průmysl a výroba vakcín, jaderná energie, těžba ropy a plyn či výroba mikročipů. Namísto zaostalého skanzenu, kde se zaníceně sleduje produkce metanu u krav a kde jsou občané nuceni jezdit na kolech do práce a jíst brouky, by měla Evropa usilovat o to, aby z ní byla uznávaná a sebevědomá ekonomická, intelektuální, technologická a kulturní mocnost, která systematicky pracuje na tom, aby se jejím občanům dařilo lépe. Jedině tehdy může EU pokračovat jako projekt, kterému lidé budou důvěřovat a který budou podporovat. Evropa má zdroje. Evropa má know-how. Evropa má lidi. Evropa má potenciál. Jediná věc, která jí chybí, jsou lídři,“ řekl.

„Problém s evropskými institucemi spočívá v tom, že tamní politici nejsou motivováni tím, aby lidem zlepšovali život, ale jsou motivováni svými platy a posty. Také v EU potřebujeme mít politiky, kterým záleží na národních zájmech, a zároveň chtějí Evropskou unii silnou a sebevědomou, jako jsou další supervelmoci jako Spojené státy a Čína,“ popisoval v Budapešti.

Vždy prý tvrdil, že země by se měla řídit jako rodinný podnik založený na vizi, strategii a solidaritě. „V EU nic takového nevidím. Všechno podléhá politice, strategie se mění po každých volbách. Například energetická politika EU je naprosto chaotická. Jak jinak by mohlo během téhož týdne Finsko po 16 letech výstavby otevírat nové jaderné kapacity, zatímco Německo své poslední tři jaderné elektrárny uzavírá? Proč Rakousko investovalo tolik peněz do zbrusu nové jaderné elektrárny, ale nikdy ji neotevřelo kvůli jaderné hysterii, takže nyní kupuje 15 % své elektřiny z českých jaderných elektráren? Takto bych mohl stále pokračovat,“ uvedl příklad.

„Místo toho, aby Evropská rada fungovala jako dozorčí rada, která Evropské komisi zadá úkoly a termíny, jsou to naopak nikým nevolení úředníci Evropské komise, kteří rozhodují. To musíme změnit. Proto se domnívám, že volby do Evropského parlamentu by mohly vyslat důležitý signál a být prvním krokem ke zvrácení tohoto progresivistického šílenství, které zachvátilo Evropu. Pokud v evropských volbách dojde k podstatnému odporu vůči této politice, můžeme začít napravovat škody a, jak se říká, učinit Evropu znovu skvělou,“ vyslovil se Babiš v duchu hesla Donalda Trumpa.

Má-li EU přežít v globální konkurenci s ostatními velmocemi, musí podle Babiše zůstat silná a nezávislá. „Plně podporuji slova svého přítele, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který poukázal na to, že Evropa by měla jít svou vlastní cestou, ne být následovníkem USA nebo Číny. Jsem rád, že si stále více lidí uvědomuje, co opakuji už řadu let. Závěrem chci říct, že je zásadní si uvědomit, že Evropa se ocitla na křižovatce. Její budoucnost a existence jsou v ohrožení. Mohu však veřejně slíbit, že udělám vše pro to, abychom se zbavili těchto aktivistů, přivedl EU zpět k rozumu a zajistil, aby evropský projekt pokračoval i do budoucna,“ uzavřel Andrej Babiš své vystoupení na konferenci CPAC v Budapešti.

