Islámský teror? I v Česku se situace zhorší. Nejste v bezpečí, řekl významný host z Izraele na akci v Praze

REPORTÁŽ V posledních letech se linie teroristických útoků rozdělila do dvou směrů. Začaly vzrůstat počty sofistikovaných ataků třeba prostřednictvím dronů, ale primitivní metody, jako pobodání nožem, zůstaly. Situace v Evropě je velice znepokojivá. To řekl na semináři v Praze Nir Regev, zpravodajec izraelské kontrarozvědky Šabak, která mimo jiné honí teroristy Hamasu.

„Před pár lety by tato slova připomínala sci-fi, ale teroristé našli v Evropě dobré zázemí. Máme pro Evropu dost špatnou předpověď, protože postupně i celkem bezpečné země zrudnou,“ ukázal zpravodajec Šabaku – zodpovědného v Izraeli za vnitřní bezpečnost – Nir Regev na zarudlou mapu Evropy. Právě země přímého ohrožení jsou na ní vyznačeny červeně, bezpečnější státy včetně Česka zeleně. Stalo se v rámci semináře pro manžery zabývající se bezpečností ve vodárenství a v energetice, jenž se konal v Institutu enviromentálních služeb v Praze.





Válka o vodu

Akce, na níž byl reportér ParlamentníchListů.cz jedním z mála novinářů, se zúčatnil třeba i zástupce policejního Útvaru rychlého nasazení (URNA). Izraelský bezpečnostní expert David Bohbot, žijící v Česku, však nejdříve zdůraznil, že když si arabské země sousedící s Izraelem uvědomily jeho vojenskou připravenost a sílu, zaměřily se na vodní zdroje. Byl v tom prý zainteresován Mohammed bin Awad bin Laden, otec arciteroristy Usámy bin Ládina. V zemi, jehož velkou část zaujímá poušť, šlo o velmi chytrou strategii. „Česko sice nečelí stejným hrozbám jako Izrael, ale co není, může být,“ podotkl.



„Častěji jsme začali zaznamenávat případy, kdy teroristé chtěli otrávit naše vodní zdroje. Ty je třeba mít pod kontrolou. Je důležité mít i náhradní řešení. Proto jsme postavili u Středozemního moře odsolovací zařízení a čističky na vodu, což zajišťuje rezervní zdroje vody. Teroristé by chtěli zasáhnout celou společnost a mít tolik obětí, kolik jde. Vodní zdroje a celou vodovodní síť je třeba hlídat čtyřiadvacet hodin denně,“ sdělil Nir Regev ze Šabaku.



Tato izraelská kontrarozvědka, známá na západě jako Šin bet, se proslavila třeba získáním kopie Chruščovova projevu o Stalinově kultu osobnosti. Za druhé intifády v letech 2000 až 2005 také zmařila stovky sebevraždených útoků proti civilnímu obyvatelstvu, ale má na kontě i dost neúspěchů.



Trump a Putin



Podle zpravodajce Regeva je dnes celý svět v pohybu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dává důraz na nacionální témata, ruský prezident Vladimir Putin se snaží zase vyvážet národní hodnoty za hranice. Přes sociální sítě se dostává velkého vlivu i zcela neznámým jednotlivcům.



Islamistický teror udeří všude, kde je to možné. Uprchlíci z arabských zemí se prý většinově sice chtějí integrovat, ale jsou mezi nimi lidé, kteří na tom nemají zájem. „Je třeba zamezit vstupu ilegálních migrantů do země,“ dodal.

Linie teroristických útoků se vine přes bombové a sebevražedné útoky, únosy letadel, ale v posledních letech se rozdělila na dva směry. Na sofistikované ataky třeba prostřednictvím dronů či kybernetické útoky, přičemž primitivní metody, jako pobodání nožem či najíždění autem do lidí, zůstaly. Jako příklad prvního směru zmínil hackerské útoky na ukrajinské elektrárny v roce 2015 v Ivano-Frankovské oblasti, kdy byly stovky tisíc lidí ponechány po několik hodin bez elektřiny, anebo možnost ohrožení, kdy se při předvolební kampani v roce 2013 dostal do blízkosti Angely Merkelové kamerový dron.



Evropa v ohrožení



V Evropě míra ohrožení roste a Česko je na virutální hranici mezi východem a západem. Poslední vlně imigrantů v letech 2015 až 2016 se Česko sice dokázalo vyhnout, ale to se příště už nemusí podařit. Ostatně podle Bohbota, jak řekl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz, je zřejmé, že ani země Visegrádské čtyřky nezůstanou teroristy ušetřeny a nějaký útok se dá v blízké budoucnosti očekávat.



Guy Lalush, ředitel marketingu IMI Academy pro vyspělou bezpečnost a antiteroristický výcvik, hovořil hlavně o poslání zmíněné organizace. „V Izraeli nemáme v případě ohrožení moc času, takže pracovníky našich bezpečnostních sborů školíme hlavně v rychlé reakci. Tedy hlavně ve zbraních, sebeobraně krav maga a předpisech,“ sdělil a ukázal, jak by měla krav maga fungovat. Místo normální reakce při ohrožení pistolí, tedy zvednutí rukou nad hlavu, je třeba ihned vychýlit dráhu střely.



Seminář však místy připomínal situaci, kdy vysokoškolští profesoři vykládají učivo žáků základní školy. Řešily se i bezpečnostní rámy či jiné obecnosti v zajištění budov. Experti to vysvětlovali tím, že mnoho jejich znalostí a vědomostí podléhá utajení.



autor: Jan Rychetský