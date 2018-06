Je to pět let po úderu ÚOOZ na Nagyovou a spol. Sabotáž? Ne. Získali jsme dokument, který případ „odpálil“

Třináctého června to bude pět let, co policejní Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vtrhl na Úřad vlády a začalo rozsáhlé zatýkání kvůli politické korupci a údajné sabotáži. Po monstrózní akci zůstala pachuť značně přifouklé a nezvládnuté operace. Soudy dodnes rozplétají několik větví takzvané kauzy Nagyová. Po původní konstrukci případu – sabotáži – řeší podezření z mnohem méně závažnějších trestných činů. Získali jsme jeden z dokumentů, z něhož vyplývá, jak celá akce započala.

Čtrnáctého května 2013 bylo v tiskovém salónu Ministerstva vnitra mimořádně plno. Šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Robert Šlachta a vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan novinářům odprezentovávali monstrózní policejní akci, v jejímž rámci v tenatech detektivů skončilo hned několik politiků, ale i příslušníků tajné služby.

Dokument ZDE

„Policisté při prohlídkách domů a nebytových prostor v souvislosti s razií na Úřadu vlády zajistili 120 až 150 milionů korun a desítky kilogramů zlata.“ To na tiskové konferenci oznámil šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta. Potvrdil, že zadrženo bylo osm lidí, sedm z nich už ve chvíli tiskovky čelilo obvinění.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 5873 lidí

Policie se podle Šlachty kauzou zabývala od počátku roku 2012 na základě informací o organizované zločinecké skupině, která údajně fungovala pomocí klientelistických vazeb a jejímž cílem byl neúměrný zisk a podíl vlivu ve státní či polostátní organizaci. „V žádném případě nebylo naším zájmem zabývat se politikou,“ zdůraznil novinářům Šlachta.

Policisté z ÚOOZ posílení o kolegy z Národní protidrogové centrály a Útvaru rychlého nasazení provedli v onen čtvrtek před pěti lety celkem 31 prohlídek domů i nebytových prostor. „Zabavené materiály budou vyhodnocovat několik měsíců,“ oznámili po rozsáhlé realizaci. Kauzu od samého počátku dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, na Moravu ji delegovalo Nejvyšší státní zastupitelství.

Kdo byl zatčen?

Jana Nagyová – vrchní ředitelka kabinetu premiéra Petra Nečase a jeho tehdejší mimomanželská partnerka (Nečas si ji později po rozvodu s manželkou Radkou vzal – pozn. red.); obviněna z podplácení a organizování trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby; ve vazbě byla od 15. června do 19. července, kdy Krajský soud v Ostravě vyhověl stížnosti proti vazbě; posléze byla vyšetřována na svobodě.

Ivan Fuksa – bývalý ministr zemědělství a poslanec za ODS; v lednu 2013 se stal členem představenstva Českého Aeroholdingu; obviněn byl z úplatkářství v souvislosti se složením poslaneckého mandátu; ve vazbě byl od 15. června do 16. července, kdy Nejvyšší soud rozhodl o jeho vyjmutí z působnosti orgánů činných v trestním řízení na základě poslanecké imunity.

Petr Tluchoř – bývalý poslanec a předseda poslaneckého klubu ODS; média na podzim 2012 spekulovala o jeho možném odchodu do ČEZ, což on sám odmítl; obviněn byl z úplatkářství v souvislosti se složením poslaneckého mandátu; ve vazbě byl od 15. června do 16. července, kdy Nejvyšší soud rozhodl o jeho vyjmutí z působnosti orgánů činných v trestním řízení na základě poslanecké imunity.

Marek Šnajdr – bývalý poslanec za ODS; obviněn byl z úplatkářství v souvislosti se složením poslaneckého mandátu; ve vazbě od 16. června do 16. července, kdy Nejvyšší soud rozhodl o jeho vyjmutí z působnosti orgánů činných v trestním řízení na základě poslanecké imunity.

Ondrej Páleník – válečný hrdina a bývalý ředitel Vojenského zpravodajství a od listopadu 2012 šéf Správy státních hmotných rezerv; obviněn byl ze zneužití pravomocí veřejné osoby; ve vazbě byl od 15. června do 19. července, kdy Krajský soud v Ostravě vyhověl stížnosti proti vazbě; následně byl vyšetřován na svobodě.

Roman Boček – bývalý náměstek Ministerstva dopravy a poté Ministerstva zemědělství; od října 2012 člen představenstva Českých drah; ve vazbě byl od 15. června do 19. července, kdy Krajský soud v Ostravě vyhověl stížnosti proti vazbě; následně byl vyšetřován na svobodě.

Jan Pohůnek – ředitel vnitřního odboru Vojenského zpravodajství; obviněn byl ze zneužití pravomoci veřejné osoby; ve vazbě byl od 15. června do 19. července, kdy byl propuštěn na pokyn Vrchního státního zastupitelství v Olomouci; následně byl vyšetřován na svobodě; od 17. června byl dočasně postaven mimo službu.

Milan Kovanda – ředitel Vojenského zpravodajství od listopadu 2012; obviněn byl ze zneužití pravomocí veřejné osoby; zadržen a od 15. června vyšetřován na svobodě; od 17. června dočasně postaven mimo službu.

Lubomír Poul – vedoucí Úřadu vlády a nadřízený Jany Nagyové; v prosinci 2012 se stal členem dozorčí rady ČEZ; byl původně rovněž zadržen, ne však obviněn.

Fotogalerie: - Nagyová u soudu

Korupce, organizovaná skupina, sabotáž

Případ se začal odvíjet od 6. ledna 2012, kdy Útvar pro odhalování organizovaného zločinu zahájil úkony v trestním řízení; klíčovou osobou byl náměstek Vrchního státního zastupitelství Libor Grygárek. Ten se podle dokumentu, který ParlamentníListy.cz získaly – jde o žádost o povolení odposlechu tehdejší pravé ruky premiéra Petra Nečase Jany Nagyové – „mohl dopustit“ zneužití pravomoci úřední osoby, „společně s dalšími dosud neustanovenými úředními osobami“. Okruh podezření se později rozšířil i na trestné činy sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle detektivů měl Grygárek zneužívat svých pravomocí, možná i s některými kolegy ze státního zastupitelství, aby policie nemohla řádně vyšetřit trestnou činnost, které se měli dopouštět známí pražští političtí podnikatelé a lobbisté Roman Janoušek a Tomáš Hrdlička, napojení především na ODS. Detektivové zmínili například ovlivňování státních zakázek nebo privatizaci letiště Praha-Ruzyně. „V souvislosti se zadáváním státních veřejných zakázek sjednávali pro firmy přednost nebo výhodnější podmínky, kdy za sjednávání těchto státních zakázek požadují vysoké finanční částky v řádech desítek milionů korun, o které jsou následně firmami tyto státní zakázky navýšeny, přičemž takto jednali jako organizovaná zločinecká skupina...“ stojí v policejním dokumentu. Skupina pak podle detektivů měla legalizovat tyto nabyté finanční prostředky „pravděpodobně přes účty v jiných státech, zejména ve Švýcarsku“.

Fotogalerie: - Soud s Nečasovou a Rittigem

V březnu 2012 rozšířili detektivové podezření také na bývalého náměstka ministra vnitra Michala Moroze, kterého na resort nominovaly Věci veřejné. Toho policisté spolu s Grygárkem, se kterým se stýkal, podezřívali ze sabotáže. Grygárek s Morozem a dalšími osobami měli podle detektivů ÚOOZ v úmyslu poškodit ústavní zřízení. „Všichni jednající jako členové organizované skupiny se cíleně snaží o ovládnutí významných pozic ve státě, zejména Ministerstvu spravedlnosti, Ministerstvu vnitra, na vedoucích pozicích v policii, Generální inspekci bezpečnostních sborů i dalších institucích. Přičemž tuto činnost vykonávají se záměrem způsobit v činnosti orgánů moci výkonné, zejména orgánů činných v trestním řízení, poruchu, jejímž důsledkem by bylo nefungování základních principů demokratického státu. Konkrétně to, aby jim podřízené a zavázané osoby, jež v důsledku své činnosti získají vedoucí postavení v chráněných institucích, neplnily své povinnosti v souladu s platnými právními předpisy a řádně, čímž umožní pachatelům závažné finanční kriminality, aby nebyli trestně postiženi. Čímž bude zmařeno plnění důležitého úkolu orgánu veřejné moci a bezpečnostního sboru, spočívající v tom, aby tyto orgány náležitě zjišťovaly trestné činy a aby pachatelé trestných činů byli podle zákona spravedlivě potrestáni,“ stojí v žádosti o povolení odposlechů ze srpna 2012, kterou podepsali tehdejší šéf odboru nelegálních obchodů ÚOOZ Marek Foglar a vedoucí odboru padělání ÚOOZ Vendula Kwasniaková.

Byla v tom politika

Z další práce detektivů vyplývá, že tehdejší šéf ÚOOZ Robert Šlachta nemluvil na tiskové konferenci po zátahu, že s ním politika nesouvisí, úplně pravdu. Celý případ se totiž odvíjel výhradně na politické bázi a ulpěli v něm politici ODS a lidé na ně napojení. Dalším z podezřelých byl a dosud je pražský lobbista Ivo Rittig. Detektivové z odposlechů zjistili, že Rittig používá ke svým konspirativním schůzkám pokoj v hotelu Ventana nedaleko pražského Staroměstského náměstí a prostory své vily na pražských Vinohradech. Rittig se měl scházet se státními úředniky, politiky, advokáty, podnikateli a lobbisty. Měl řešit mimo jiné napojení na Ministerstvo zemědělství, Pozemkový fond nebo státní pivovar Budvar v Českých Budějovicích.

Policisté zadokumentovali především Rittigovy schůzky s advokáty Tomášem Jindrou a Davidem Michalem. Jindra pak měl uplatňovat svůj vliv v roli poradce tehdejšího ministra zemědělství Petra Bendla a ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby (oba členové ODS). „Jindra je s ohledem na své postavení schopen ‚legálně zakotvit‘ činnosti prováděné touto skupinou a dále podpůrnými stanovisky ovlivňovat činnost dalších orgánů a institucí v jejich prospěch. Svojí činností by se tak měl podílet na trestném činu sabotáže...“ stojí dále v žádosti o povolení odposlechů.

MUDr. Martin Kuba ODS



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Petr Bendl ODS



Hospodářský výbor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Advokát David Michal pak měl být podle policejních zjištění v úzkém kontaktu s politiky a dalšími lidmi z veřejného života. Měl docházet do sídla premiéra, Kramářovy vily, kde měl navštěvovat „neztotožněné osoby“, na základě pokynů Ivo Rittiga pak měl s osobami jednat v sídle Úřadu vlády, Hrzánském paláci. Michal měl figurovat ve statutárních orgánech mnoha firem, které sídlily v daňovém ráji na Kypru. „Prostřednictvím těchto firem je zneprůhledňován tok finančních prostředků z veřejných zakázek a z dalších veřejných zdrojů,“ stojí také v policejním dokumentu.

„Stykovou osobou“ všech zmiňovaných pak měla být ředitelka sekce kabinetu předsedy vlády Jana Nagyová. Ta měla být v úzkém kontaktu s dalšími vlivnými členy ODS Patrikem Oulickým z Ústí nad Labem, Alexandrem Novákem z Chomutova, kterým se přezdívalo kmotři, nebo právníkem z Litvínova a opět členem ODS Danielem Volákem. Právě Nagyová měla prostřednictvím svého vlivu na premiéra a partnera Petra Nečase ovlivňovat personální politiku dle požadavků lobbistů, aniž by o tom ministerský předseda dle detektivů věděl. „Tyto kroky činí koordinovaně a v přímé spolupráci s výše popsanou skupinou osob, a to jak k jejich, tak ke svému prospěchu a prosazení vlastních cílů,“ napsali detektivové ÚOOZ do žádosti o povolení odposlechů.

Policie požádala o odposlech telefonu Jany Nagyové na 4 měsíce. Následně byl odposlech prodloužen. Proč odposlechy? Protože „závažnost popsané trestné činnosti není možné zjistit jiným způsobem s přihlédnutím ke skutečnosti, že je podezřelými prováděna konspirativně, čímž je její zadokumentování podstatně ztížené“. Vyšetřování nabylo olbřímích rozměrů, na zásahu se podílely stovky policistů. Padla vláda a do politiky se podařilo prosadit novým subjektům, v čele s hnutím ANO 2011, jehož šéf Andrej Babiš býval v té době i minulosti v úzkém kontaktu s šéfem odboru nelegálních obchodů ÚOOZ Markem Foglarem, který v té době používal krycí jméno Šípek.

Ani jeden z popsaných trestných činů se po pěti letech od zatčení podezřelých nedokázalo policistům u soudů prokázat, respektive dosud nepadla pravomocná rozhodnutí. Jednotlivým větvím celého případu se budeme věnovat v následujícím článku.

Psali jsme: V rozporu s rozumem: Odhaleno pozadí souzení Jany Nagyové a Petra Nečase. Nebude se jim to líbit Šlachty se v rozhovoru zeptali, proč shodil Nečasovu vládu. Reakce byla hodně prudká Soudkyně Nečasové zůstává ve funkci. Ale sníží jí plat Bývalý šéf Úřadu vlády Poul nedostane peníze zabavené z vládního trezoru, rozhodl soud

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jaroslav Šťastný