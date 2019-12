Jeden z největších opravců vagónů bojuje s ČD Cargo. Ty informace by vás měly zajímat. Zapomenuté jméno z KDU-ČSL a hodně, hodně peněz do soukromých rukou

Podle našeho zdroje, který se v problematice drážních zakázek orientuje, ale nepřeje si být jmenován, Ostravské opravny a strojírny (OOS) nedodržovaly dohodnuté termíny oprav a porušovaly tak smluvní dohody, což vedlo k tomu, že se státní podnik ČD Cargo rozhodl lukrativní byznys ponížit. Tento krok vedl údajně k tomu, že se společnost OOS dostala do finanční tísně a začíná se zbavovat svého majetku. Jedním z řešení situace by podle tohoto zdroje mělo být napojení majitelů OOS na jistého uprchlého podnikatele. ParlamentníListy.cz se pokusily do celého propletence vztahů přinést světlo.

Jak situace v OOS vypadá, jsme se zeptali přímo ve společnosti. Jednatel a jeden z majitelů OOS ParlamentnímListům.cz poskytl rozsáhlé odpovědi. Z nich vyplynulo, že situace není takzvaně černobílá.

Podle Petera Šuška se totiž OOS s ČD Cargo soudí, ale důvodem prý není pochybení na straně dodavatele, nýbrž opačně: „Je pravdou, že po ČD Cargo soudní cestou vymáháme dluhy, které nám dluží za výkony, které nám neuhradili v termínech splatnosti. Jedná se o desítky miliónů korun. Dále budeme po vedení ČD Cargo vymáhat škody, které nám způsobilo svým protiprávním jednáním," sdělil.

„Není pravdou, že bychom své závazky vůči ČD Cargo plnili pozdě, nebo porušovali smluvní ujednání. Naopak ze strany ČD Carga docházelo k neposkytování součinnosti při opravách nákladních vagónů. Ve smlouvách si ČD Cargo vymínilo právo, že si bude dodávat vlastní náhradní díly, potřebné k opravě vagónů. Realita byla taková, že OOS nebyla ze strany ČD Carga poskytnuta součinnost a díly byly dodávány opožděně, někdy pouze částečně nebo vůbec. Vznikala paradoxní situace, kdy si sám objednatel prodlužoval opravní dobu vagónů, a nám zároveň blokoval výrobní kapacity.

Dnes ovšem víme, že to bylo záměrné a organizované jednání, jak poškodit OOS,“ míní Peter Šuška. Tímto svým jednáním prý ČD Cargo dosáhlo toho, že všechny zakázky zadává bez transparentního výběrového řízení mimo ČR nebo do skupiny Czechoslovak Group svého bývalého zaměstnavatele. „Nabídky OOS , které jsou cenově výhodnější, ignoruje,“ uzavřel.

K vyjádření ČD Carga se samozřejmě dostaneme také.

Pokud ale nyní zabrousíme do historie, pak vrchol spolupráce mezi státem a OOS probíhal v letech 2006 až 2016, kdy OOS získala veřejné zakázky v objemu zhruba 5,6 miliardy korun. Přičemž největším odběratel byly výše zmíněné České dráhy a ČD Cargo. Postupem času se ale vztah mezi OOS a ČD Cargo podstatně zhoršil. V roce 2019 objem všech veřejných zakázek pro OOS smrskl na částku převyšující sto milionů korun. Zřejmě i díky tomu se dříve zisková firma propadá do ztráty. Například v k 31.3.2006 vykazovala firma zisk před zdaněním ve výši 64 miliónů, o rok později téměř 510 miliónů korun, další rok 345 milionů, v březnu 2009 dokonce téměř 2 miliardy korun.

Poté po letech: 107 milionů, téměř 67 milionů, 74 milionů, v roce 2013 již 19 milionů, poté 26 milionů, a v roce 2015 pouze 8,258 milionů, v roce 2016 31,627 milionů. Rok 2017 a 2018 byl pro OSS již zcela ztrátový. Výsledky před zdaněním činily minus 29 milionů korun a minus téměř 89 milionů korun.

Náš zdroj tvrdí, že právě pokles zakázek od ČD Cargo způsobil společnosti velké potíže. To však vyvrací jednatel společnosti OOS Peter Šuška: „Ano, je pravdou, že u společnosti OOS došlo ke snížení zakázek ze strany ČD Cargo. Důvodem je hlavně změna v plánované údržbě nákladních vagónů ze strany státního podniku ČD Cargo, který v přímém rozporu se zákonem o drahách, ve kterém státní podnik nedodržuje údržbový plán výrobců vagónů. Tím šetří obrovské prostředky na údržbě vagónů, ale na druhé straně hazarduje s bezpečností provozu na železnici.“

ČD Cargo podle slov citovaného jednatele v rozporu se schváleným plánem údržby výrobců železničních kolejových vozidel (žkv) pro jednotlivé typy nákladních vagónů vydalo svůj opravárenský předpis, který popírá pravidelné povinné časové periodické opravy (dle druhů podvozků je to co 4 nebo 6 let) a nahradilo ho takzvanou technickou kontrolou až po najetí vagónů určitých kilometrů.

V praxi to znamená, že vagóny u ČD Carga, které mají 40 i více let, se dostávají do velké revizní opravy někdy i po více než 12 letech. Životnost vagónů garantovaná výrobci je ovšem 25 let.

„K dalšímu snížení zakázek ze strany ČD Cargo dochází také tím, že po dosazení nového vedení do čela státního podniku slovenskými občany, přestalo ČD Cargo provádět transparentní výběrová řízení. Vedení začalo tvrdit, že se nemusí řídit zákonem o veřejných zakázkách, i když se jedná o stoprocentní státní podnik a nakládá se státním majetkem. Zakázky tak byly zadávány bez transparentního výběrového řízení společnostem v Polsku, na Slovensku či dokonce mimo EU v Srbsku, všude tam, kde má své závody bývalý zaměstnavatel současného generálního ředitele ČD Carga. Na výkon OOS však toto snížení zakázek ze strany ČD Cargo nemělo de facto žádný dopad,“ doplňuje Šuška.

Jak je uvedeno výše, náš zdroj naproti tomu varuje, že se Ostravské opravny a strojírny připravují na nejhorší a ze své společnosti vyvádí majetek do další společnosti. Tou má být Rail Invest.

Ta byla od roku 2008 jediným společníkem OSS. V září 2019 byly dle obchodního rejstříku opravdu vyvedeny obchodní podíly ve společnostech TSS Cargo, TSS Maintenance a v Traťové strojní společnosti. Společně s tím byly převedeny i nemovitosti – více než 100 parcel a budov a osmnáct honebních pozemků.

„Rozdělení společnosti OOS, s.r.o. a přesun firem TSS a.s. a TSS Maintenance, a.s. pod Rail Invest, a.s. (dále jenom RI) mělo čistě racionální důvod z hlediska zprůhlednění majetkové účasti společnosti kooperujících v holdingu Rail Invest, a.s. Struktura konečných majitelů se ovšem nezměnila! Jde hlavně o to, že v areálu společnosti OOS dnes podniká několik firem ze skupiny RI. Takže prostory areálu jsou v držení mateřské firmy RI, která je poskytuje svým dcerám,” kontruje Šuška.

Podle našeho zdroje je však důležité k pochopení problému návrat na začátek tisíciletí. V roce 2002 podle časopisu Ekonom Rudolf Šuška, ekonomický ředitel a majitel OSS, prohlásil: „Po 155 letech máme poprvé vážné obavy, jestli bude podnik dále existovat.” Podle Ekonomu obrat v podnikání nastal na základě vazeb bratrů Šuškových na tehdejší KDU-ČSL a poté na nově vznikající TOP 09.

„Šuškové měli štěstí, že v kritickém roce 2002 se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Do nové vlády nastoupili i lidovci a jejich zástupce Milan Šimonovský se stal ministrem dopravy. České dráhy (ČD), Šimonovskému podléhající, byly pro ostravské opravny hlavním neuralgickým bodem. Dlužily jim přes 200 milionů korun. Právě kvůli ČD nebyla fabrika schopná řádně platit dodavatelům i zaměstnancům," píše autor článku Jiří Pšenička.

Podle novináře totiž tehdejší lidovecký ministr dopravy Milan Šimonovský prosadil, aby pohledávky Českých drah vůči železničním opravnám, nejen těch z Ostravy, odkoupila česká konsolidační agentura. „V červnu 2004 Šimonovský opravny osobně navštívil. Tři měsíce poté získala firma bratrů Šuškových od Českých drah tři velké zakázky v celkové hodnotě přesahující miliardu korun,” dále uvádí. V článku, který si celý může přečíst ZDE, pak konkrétně vypisuje jednotlivé zakázky, které bratři Šuškové od státu získali.

„Právě v České konsolidační agentuře se zřejmě bratři Šuškové s vlivným podnikatelem, k jehož identitě se teprve dostaneme, seznámili. Tento muž byl totiž podezřelý z toho, že z České konsolidační agentury vyvedl půl miliardy korun. A ačkoli se v minulosti jednalo o velké konkurenty, situace se v dnešní době může být někde jinde,“ uzavírá.

ParlamentníListy.cz, jak už jsme uvedli výše, oslovily také zástupce ČD Carga. Text, v němž budeme akcentovat právě jejich pohled na celou nastalou situaci, přineseme v nejbližších dnech.

