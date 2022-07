Kauza Hlubuček. Hlubší věc. Červinka, vyhnaný za Romy ze STAN, řekl PL víc

Přepracovat program bez manuálu STAN a připravit se co nejrychleji na volby za jinou stranu. Takový úkol nyní stojí před starostou Poděbrad Jaroslavem Červinkou, který byl přinucen k odchodu kvůli dávným výrokům o Romech. Teď vyráží do komunálních voleb s celou původní kandidátkou, jež ještě nedávno - stejně jako on sám - patřila ke Starostům a nezávislým. Potřebné hlasy sesbírali za pouhé dva dny.

Starosta Jaroslav Červinka se po osmi letech rozhodl odejít od Starostů a nezávislých, a to na základě vyjádření předsedy STAN Víta Rakušana, který hodlal podat návrh na zastavení jeho členství v hnutí. Důvodem měl být výrok Červinky starý dvacet let směrem k Romům, a to po pětihodinovém jednání týkajícím se problémů s romskou rodinou. Výrok později označil za hloupý a šéfem hnutí byl vyzván k odstoupení z kandidátky do podzimních komunálních voleb.

A tak odešel sám. S ním však odešla i kompletně celá kandidátka STAN v Poděbradech. Vyjádřili tak, že za svým starostou stojí. „Děkuji jim za podporu,“ řekl k tomu stručně redakci.

Zároveň připustil, že politické neshody ve STAN pociťoval celý poslední rok: „Měl jsem dlouhodobé neshody trvající přes rok,“ vysvětlil s tím, že podrobnosti zatím sdělovat nechce. K problematické situaci podle jeho slov nepřispěla ani poslední korupční kauza kolem pražského náměstka primátora Petra Hlubučka, zlínského podnikatele Michala Redla, nyní už bývalého ministra školství Petra Gazdíka a dalších členů STAN.

„U Starostů jsem od roku 2014 a mrzelo mě všechno, co se kolem nich děje a mé svědomí to ovlivnilo. Určitě jsem vůči tomu nebyl lhostejný, některé z těch lidí jsem znal, takže jsem byl překvapen – třeba Petrem Gazdíkem, ale jinak to už můžeme opustit, jdeme dál,“ vyzval Červinka k soustředění na budoucnost.

Červinka: Nechtěl jsem přijít o právo být volen

Po výzvě Rakušana k odchodu z kandidátky vnímal, že nechce přijít o možnost být zvolen lidmi. „Nechtěl jsem přijít o své právo - právo být volen a nechtěl jsem se smířit s tím, že mi někdo bude zakazovat kandidovat a nabízet svoji osobu k dispozici lidem,“ popsal starosta Poděbrad pro ParlamentníListy.cz. S celou bývalou kandidátkou STAN proto založili novou stranu Nezávislí kandidáti Poděbrady, během 48 hodin sehnali potřebnou tisícovku podpisů a nechali stranu zaregistrovat. Rychlost, s jakou podpisy sehnali, vnímá jako podporu občanů.

Jaroslav Červinka má s komunální politikou a státní správou bohatou zkušenost. Už od roku 1998 působil jako starosta v nedaleké obci Dymokury, a to dlouhých 12 let. Po zaměstnání na Stavebním úřadě v Poděbradech se v roce 2018 stal starostou města. Ve státní správě tak působí čtvrt století. Momentálně se soustředí na veškeré změny, které s odchodem ze STAN a založením nové strany souvisejí a co nejrychleji se snaží s kolegy připravit na podzimní volby - včetně přepracování volebního programu bez stranických manuálů. Jak sám připustil, je toho opravdu mnoho a pracuje ve dne v noci.

Sám by se v případě znovuzvolení starostou chtěl věnovat bezpečnosti a bydlení. „Pohoda bydlení v zeleném, rozkvetlém lázeňském městě, občanská vybavenost, zázemí pro rodiny, školy, školky, lékaři, služby… A posílit městskou policii a kamerový systém,“ upozornil Červinka.

