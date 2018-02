Konec srandy: K dohadům o Zemanově zdraví se vyjádřila BIS. Že prý je prezident nad hrobem, donášeli i nám...

Výmysly o údajném převozu prezidenta Miloše Zemana do nemocnice patrně někdo zcela záměrně šíří. A to nejen do médií, ale jak jsme zjistili, falešné zprávy se dostaly i mezi členy vlády. Jak už Hrad oznámil, bude podávat trestní oznámení. Přehledně jsme sestavili, jak a kam se dezinformace začala šířit a na jak vysoká místa se dostala. Vyjádřila se také Bezpečnostní informační služba.

ParlamentníListy.cz už v úterý informovaly o dezinformacích ohledně zdravotního stavu prezidenta republiky, které někdo nejspíš záměrně rozšiřuje po pražských redakcích. Nyní se ukázalo, že e-maily s tvrzeními o údajné mozkové mrtvici nebo infarktu měly ještě větší dosah, než se původně zdálo.

Dezinformace, že je Miloš Zeman v nemocnici, ať už s mrtvicí nebo infarktem, se podle našich zjištění dostaly dokonce i k několika členům vlády.

Celé to začalo už v neděli, mezi novináři a některými politiky se začalo mluvit o tom, že byl prezident Zeman převezen do nemocnice. Během pondělí bylo možné zachytit stejné zprávy, ale šířené s násobnější intenzitou. V úterý to pokračovalo. E-mail se „sólokaprem“, že byl prezident „dnes“ převezen do nemocnice, dorazil i do dalších redakcí, včetně rádií spadajících pod největší tuzemské rozhlasové společnosti.

Šíření těchto falešných zpráv probíhalo i dalšími cestami, kdy šíleně znějící sdělení začala chodit od dalších lidí, kterým to řekl „spolehlivý zdroj a ten to získal přímo z nemocnice“.

„Ze které nemocnice?“ zněla přirozená otázka. „To neřekl, ale převezli ho tam dnes,“ byla odpověď s tím, že jednou mělo jít o mrtvici, podruhé to byla jiná diagnóza. Tuto „zaručenou bombu“ sdělilo několik lidí i redakci ParlamentníchListů.cz. Přitom bylo od počátku jasné, že jde o dezinformaci.

Pokud by se totiž tvrzení zakládalo na pravdě a hlava státu by byla už několikátý den hospitalizována, nepochybně by to média vypátrala a hlavně by o tom informovala veřejnost, jako tomu bylo v případě banálního amulantního zákroku v ústech před volbami.

Ve chvíli, kdy by se jednalo o daleko vážnější zdravotní problém, pravděpodobnost prozrazení některým ze zaměstnanců dané nemocnice či z pacientů by byla vysoká. Přítomnost prezidenta v nemocnici lze dlouhodobě těžko utajit, jezdili by tam za ním jeho spolupracovníci, nonstop by bylo zařízení „obšancované“ členy ochranné služby apod. Nemluvě o tom, že by prezident těžko plánoval čtvrteční večeři s premiérem Babišem.

Kdo je původcem oné dezinformace zatím není jasné, ale vzhledem k množství lidí, kteří se to „ze spolehlivého zdroje“ dověděli, jsou na stole minimálně dvě základní otázky. Za prvé, zda je tato falešná informace šířena záměrně, a za druhé, kým je šířena.

Na třetí možnou otázku odpoví reakce jednoho ze členů Babišovy vlády, který nám pod podmínkou zachování anonymity své dojmy sdělil. „Včera mi volal jeden novinář, že je prezident v nemocnici, jestli o tom vím a co na to říkám. Dost mě to šokovalo. Reagoval jsem jen, že o tom nemám tušení a nevím, zda to je pravda a nemám, jak to ověřit, protože přímý kontakt na nikoho od Zemanovy kanceláře nemám. Dnes mi něco podobného říkal jeden z kolegů. Prý na něj přišel podobný dotaz. Nejsem sice žádný fanatický zemanovec, ale šířit lži na toto téma je chucpe. Zdá se, že když nevyhrál pan Drahoš, někdo, kdo ho považoval za svého favorita, hodlá aspoň touto formou prezidenta Zemana ‚likvidovat‘, když už nemůže zvrátit výsledek voleb,“ zaznamenali jsme od nejmenovaného ministra.

Pražský hrad se po několika dnech rozhodl učinit šíření těchto pomluv přítrž a podle úterního sdělení prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka bude podávat trestní oznámení.

„Vzhledem k neustálému účelovému šíření dezinformací o zdraví pana prezidenta bude podáno trestní oznámení na neznámého pachatele,“ napsal na twitteru Ovčáček.

Své vyjádření mluvčí pro ParlamentníListy.cz rozšířil a rozvedl svá další slova ze sociálních sítí. „Pan prezident je terčem neuvěřitelného množství dezinformací týkajících se jeho zdraví. Podle mého názoru situace došla tak daleko, že by se záležitostí měly zabývat bezpečnostní složky. V každém případě chci zdůraznit: Pan prezident po vítězství ve volbách zaslouženě odpočívá na dovolené v Lánech. V pondělí dokonce navštívil bazén. Zdůrazňuji bazén, nikoliv nemocnici,“ uvedl Ovčáček.

Kromě toho ve čtvrtek Miloš Zeman opět právě v Lánech bude natáčet rozhovor pro TV Barrandov a poté povečeří s premiérem Andrejem Babišem, o čemž jako první informovaly ParlamentníListy.cz.

Vzhledem k tomu, že jsou rozšířovány lživé zprávy o zdravotním stavu prezidenta republiky, tedy vrchního velitele ozbrojených sil, padly spekulace, jestli by se do případu neměla vložit Bezpečnostní informační služba.

Mluvčí BIS Ladislav Šticha ParlamentnímListům.cz sdělil, že tato oblast falešných zpráv do působnosti civilní kontrarozvědky nepatří. Muselo by se jednat o oblast, do které by byly zapojené zahraniční tajné služby. Běžné dezinformace podle Štichy bohužel patří k demokracii a lidé je běžně odhalí.

„Dezinformace v tomto slova smyslu nepatří do působnosti BIS. Něco jiného by bylo, kdybychom měli indicie o věcech, které před volbami říkal pan kandidát Drahoš, že se v tom angažují zahraniční zpravodajské služby. V tu chvíli by to bylo téma pro kontrarozvědku. Bohudík žijeme v zemi, kde je svoboda slova a součástí této svobody jsou bohužel i dezinformace a svobodný stát a lidé se s tím musí vypořádt a nenaskakovat na všechno, co jim kdo řekne. Pokud jde o váš dotaz, skutečně v tuto chvíli nemáme žádné informace, které bychom jako zpravodajská služba vyhodnocovali,“ uvedl mluvčí BIS pro PL. Nicméně na základě trestního oznámení se tím budou zabývat kriminalisté.

Připomeňme, že nejde o první případ, kdy jsou šířeny lživé zprávy o hlavě státu. Loni začátkem listopadu brněnský radní Svatopluk Bártík (Žít Brno) na svém facebookovém profilu napsal, že má prezident rakovinu, metastázy na více místech a zbývá mu tři až sedm měsíců života.

Hrad promptně reagoval žalobou na Bártíka a za šíření lží po něm hodlá vysoudit omluvu a pět milionů korun, které věnuje na charitativní účely. Bártík krátce potom příspěvek ze svého facebooku stáhl. Rychle reagoval i Zemanův osobní lékař Miloslav Kalaš, který to kategoricky odmítl a označil zprávu za vymyšlenou a nepodloženou. Později se k němu na základě prostudování veškeré zdravotní dokumentace přidal i onkolog profesor Luboš Petruželka, který to rovněž odmítl. „Jsou to odporné lži a ten, kdo je šíří, je lidský odpad,“ neudržel se tehdy v reakci na Bártíka hradní mluvčí Ovčáček.

autor: Radim Panenka