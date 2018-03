Mám strach o rodinu, Tomáši Halíku, ozvalo se po výroku ,,za nenávist k muslimům by Ježíš hnal bičem". Je kolem toho veselo

Nejčastěji se ParlamentníListy.cz logicky obrátily s touto otázkou na představitele KDU-ČSL. První zareagoval poslanec této strany Marek Výborný. „Ano, souhlasím zcela. Jen upozorňuji na slovo MNOZÍ. Nikoliv všichni,“ konstatoval. Podrobněji se rozepsal místopředseda lidovců Ondřej Benešík. „Také se setkávám s lidmi, kteří se účelově zaštiťují křesťanstvím, aniž o něm mají alespoň průměrné znalosti. I ve Sněmovně je jich dost a popis Tomáše Halíka na ně sedí. Ježíš ale také učí – miluj hříšníky, ale nenáviď hřích a zlo. Zlo je třeba pojmenovat a bojovat s ním, a ne ho tiše akceptovat. I když s Halíkem souhlasím, v některých případech představuje druhý extrém,“ domníval se. „Nechci a nemám právo například vámi zmíněné příslušníky skupin, hnutí nebo náboženství soudit jako jednotlivce. Mám ale nárok na odmítání z mého pohledu škodlivých a nebezpečných ideologií a systémů, které tyto skupiny reprezentují a prosazují,“ doplnil. A do třetice názor jihočeského tajemníka KDU-ČSL Šimona Hellera. „Základní problém není v náboženství, etniku, sexuální orientaci nebo barvě pleti, ale v touze po moci vybraných jedinců. Tito lidé pak zneužívají jednotlivé skupiny lidí, které definují jako nepřítele. Například v Nepálu vedle sebe žijí mírumilovně křesťané, muslimové, buddhisté, hinduisté, animisté a další. Před šiřiteli strachu je třeba být obezřetný. Tomáš Halík zjevně na tato rizika upozorňuje,“ uvedl.

„Nevím, v jakém kontextu to pan Halík sdělil a na koho svá slova směřoval. V současné době bych dal důraz na něco jiného, čeho si všímám. Mám pocit, že máme čím dál větší deficit demokratické diskuse, plurality, respekt k jinému názoru. Stále častěji se stává, že člověk, který nemá mainstreamový názor, je nějakým způsobem značkován, stigmatizován, někdy až ostrakizován. Zkratkami typu netolerantní, radikál, xenofob. A když se všechno vyplýtvá, tak nastupuje něco, proti čemu se dá těžko bránit, jako je označení populista,“ řekl poslanec hnutí ANO, ekonom Patrik Nacher. „Je paradoxní, že ti, kteří mluví o respektu k jinakosti, sami respekt k jinému názoru nemají, a končí to nějakým označením. Někdy je to citlivé a někdo je skutečně radikální a netolerantní. Ale tím, že člověk na vlastní kůži zažívá, že do této skupiny jsou zařazeni všichni, kteří nemají názor hlavního proudu, tak do budoucna se stane to, že se smyje skutečný rozdíl mezi xenofobem a radikálem a tím, kdo má jiný názor. To považuji za nebezpečné,“ zdůraznil.

Nesuďte, abyste sami nebyli souzeni

„Je mi líto, že nemám ambici podrobit kritické analýze výroky pana Halíka. Ale křesťanům by mělo být vlastní, že odsuzují hřích, nikoliv však hříšníka. V tuto chvíli nemohu tvrdit, že bych věděla, co by udělal Ježíš. Jisté je, že on by věděl, co má učinit,“ prozradila ParlamentnímListům.cz lékařka a bývalá poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková. Místopředsedou topky býval starosta Čeladné Pavol Lukša, v současnosti je předseda Dobré volby 2016. Ten uvedl: „Nemyslím, že lze mít takto zjednodušený soud, jako má Tomáš Halík. Naopak květnou nedělí jsme vstoupili do pašijového týdne a Ježíš mimo jiné nabádá – Nesuďte, abyste sami nebyli souzeni.“ A pokračuje: „Já jsem proti migrantům (muslimům) například proto, že mám strach o svoji rodinu a nezodpovědní lidé jako Tomáš Halík se nám snaží namluvit, že se nemusíme bát. Tyto věci by mohl jít říkat do Německa rodičům patnáctileté dívky, kterou muslim ubodal a hodil do řeky, kde zemřela. U Ježíše se bude jednou zodpovídat každý jeden z nás. Názor Halíka mu bude ukradený.“ S Tomášem Halíkem nesouhlasí ani kněz Stanislav Přibyl. „Ne, protože mele páté přes deváté. Dává dohromady kategorie, které jsou nesourodé, například muslimové a homosexuálové. A kdyby se nad tím měl zamyslet, ať se podívá, jak se muslimové mají k homosexuálům, a pak teprve ať poučuje,“ upozornil.

MUDr. Jitka Chalánková TOP 09



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pavol Lukša

č. 1, Moravskoslezský kraj

starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Tvrzení pana Halíka je nemístně zjednodušující, a proto demagogické. Nejde přece o spor mezi dvěma světy – křesťanstvím a islámem. Jde o osudový spor uvnitř našeho křesťanského světa. To my sami pácháme civilizační sebevraždu. My sami nevíme, co jsou naše autentické hodnoty, o které se máme prát. A protože už nevíme, kdo jsme a proč tu jsme, co jsme zdědili a co máme bránit, proto nás s takovou snadností překonávají a obsazují vlny migrantů ze zcela odlišných světů. A my dokonce mylně podléháme představě, že to je snad i správné. O to tady jde. A pan Halík k takovému pomatení a fakticky umírání evropské civilizace pouze přispívá,“ okomentoval bývalý europoslanec ODS Ivo Strejček, poradce Václava Klause. „Podle mých zkušeností kritizují islamismus dvě skupiny lidí: ti, kdo o islámu nevědí vůbec nic, a pak ti, kdo o něm vědí absolutně všechno. Moc dobře mám na paměti vraždu kněze J. Hammelna přímo během bohoslužby, jako mučedník islamistického terorismu může být relativně brzy blahořečen. Jako obyčejný katolík si ovšem vůbec nedovolím tvrdit, co by Kristus dělal a koho odkud by bičem vyháněl,“ napsala ParlamentnímListům.cz poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

Psali jsme: Co když ani Západ, ani Rusko s útokem nemají nic společného? Generál Kostelka nabízí zcela jiný pohled na kauzu Skripal Udušení ve výtahu, plán na tajnou laboratoř. V Československu se plánovaly různé způsoby zabití. Včetně jedem Zeman pověřil BIS, aby pátrala po tom, zda se v Česku vyvíjel či skladoval novičok Zavedení elektronické neschopenky se odkládá, projekt ještě není dostatečně připraven, uvedla Němcová

„Rozhodně nesouhlasím. Pan Halík by se měl naučit pravou podstatu islámu dříve, než začne šířit takové bludy. Je to totiž islám, který nenávidí nevěřící. Jak nařídil Mohamed muslimům: dívejte se nevěřícím do očí s úsměvem na tváři a s nenávistí v srdci (překlad Bill Warner),“ zareagoval Jiří Kobza, poslanec SPD. Poslankyní ČSSD byla Pavlína Nytrová, která napsala: „S názorem pana kněze Halíka nemohu souhlasit. Nejde zde totiž o muslimy, uprchlíky, homosexuály či liberály. Jde zde o islám, invazivní migraci, homosexualitu či liberalismus, a to je přece propastný rozdíl! Nepochybuji o upřímnosti mnoha muslimů. Ti jsou prostě podvedeni systémem, ve kterém od narození žijí. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že islám je náboženství nenávisti, zatímco křesťanství je náboženství lásky. Nemůže být pochyb o tom, že právě křesťanství je svým pojetím v náboženském světě jedinečné. A homosexualita? Pán Bůh miluje hříšníka, tedy i homosexuála, ale nenávidí hřích. Boží slovo homosexualitu jako hřích jednoznačně kontinuálně nazývá.“ A invazivní migrace muslimů do Evropy? Zeptala se. „Souhlas s ní znamená kopat hrob naší židovsko-křesťanské civilizaci, které vděčíme za humanitní výdobytky našeho kulturního světa. A liberalismus? Bible jasně hovoří o tom, že poznávacím znakem lásky k Bohu je dodržování jeho přikázání. Takovýto pohled nenabízí místo pro jakýkoliv liberalismus,“ domnívala se. „Odkaz na vyhnání kupců z chrámu nelze v této souvislosti nazvat jinak než demagogií. Zde šlo o znevážení místa, které mělo být ‚domem modlitby‘, a ne místem zneužívání náboženství k osobnímu prospěchu prostřednictvím okrádání lidí. Takovýmto jednáním došlo k pokroucení obrazu Boha v očích židovských poutníků. Ten, kdo má otevřené oči, tak o pravdivosti výše uvedených řádků nemůže pochybovat. Pane profesore Halíku, nechce se mi věřit, že právě vy byste, slovy samotného Ježíše Krista, měl být slepým vůdcem, který vede slepé!“ uzavřela.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nenávidíte muslimy a uprchlíky? Ježíš by vás hnal bičem, říká Tomáš Halík Tomáš Halík: S Dukou jsme přátelé 50 let Mravní kreatura, blbec, darebák. Jsem tím vším opravdu zhnusen a otřesen, vztekal se Halík. Víme, co napsal kardinálu Dukovi… „Nechtějte nás rozesmát. Jsme zhnusené.“ Máme dopis jeptišek, který asi Tomáše Halíka ani lidovce nepotěší



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban