Na toto zapomínáte! Babiš pro PL o Petru Fialovi a ODS

ODS vždy pouze slibovala a u vlády pak prosazovala opak a měla samé korupční skandály. ParlamentnímListům.cz to řekl premiér Andrej Babiš. Reagoval na slova šéfa ODS Fialy, podle něhož lidé za záchranná ekonomická opatření vděčí nikoli vládě, ale právě 'modrým ptákům'. „ODS zásadně poškodila naši zemi, to každý ví,“ uvedl Babiš.

Šéf ODS Petr Fiala je přesvědčen, že nebýt opozice, tak vláda Andreje Babiše (ANO) nedokáže lidem v koronavirové krizi pomoct. Jemu, jako předsedovi nejsilnější opoziční strany, prý lidé rozumějí. I proto věří, že po volbách v roce 2021 bude sestavovat vládu.

„My jsme byli ti, kdo se choval odpovědně a konstruktivně a naše návrhy se uskutečnily. Dost jsme pomohli lidem. Kdyby nebylo našich návrhů, lidé nedostanou žádnou pomoc,“ uvedl Fiala pro Deník N.

Podle předsedy vlády Andreje Babiše je to nesmysl. ParlamentnímListům.cz řekl, že ODS vždy něco slibovala a ve chvíli, kdy to ve vládě mohla prosadit, dělala přesný opak.

„Všichni si pamatují hlavně to, že když ODS něco říkala, tak potom ve vládě dělala úplný opak. Navyšovala daně. To DPH, které mi teď snižujeme, ODS během své vlády zvyšovala. ODS, která zavedla daň z nabytí nemovitosti 1. ledna 2013, jsme my teď zrušili. ODS byla ta, která slibovala rovnou daň 15 procent a během své vlády udělali megapodvod na všechny zaměstnance a zavedli superhrubou mzdu, čímž navýšili základ o 34 procent a místo 15 to ve výsledku bylo 20 procent. ODS prostě vždycky něco říká a slibuje, a když má možnost, prosazuje úplně jiné věci,“ má jasno premiér.

Naopak hnutí ANO se podle jeho slov chová jinak. „My, co říkáme, to i děláme. Všichni to vědí od momentu, kdy jsme začali v politice. Od roku 2014 jsme snižovali zadlužení. Tím jsme si vytvořili prostor k tomu, abychom dnes mohli pomáhat podnikatelům, živnostníkům a zaměstnancům a dávat jim v rámci krize peníze,“ sděluje.

„Pokud ve Sněmovně zazněly z opozice nějaké nápady, třeba o nájemném nebo jiné věci, tak samozřejmě jde o kroky, které byly zavedeny i v jiných státech. Netvrdím, že to opozice neříkala, ale je třeba rozdělit to, že když my něco slíbíme, tak to zrealizujeme. Oni jen slibují a pak to nesplní,“ opakuje premiér.

Opozice prý k tomu všemu chtěla vládě překazit, aby se lidé měli lépe i v příštím roce. „Chtěli nám zabránit ve změně dluhové brzdy, takže nechtěli, abychom mohli v příštím roce plnit programové prohlášení vlády a dávat lidem peníze, jak jsme to slíbili. My jsme si před krizí vytvořili naší prací od roku 2014, že máme nejnižší nezaměstnanost, máme jedno z nejnižších zadlužení v Evropě a jedny z nejlepších veřejných rozpočtů. Proto teď můžeme dělat, co děláme. ODS vždycky mluvila o tom, co všechno udělá pro živnostníky, a když měli možnost to realizovat, tak jim brali slevy a další věci,“ vyjmenovává premiér Babiš pro ParlamentníListy.cz.

„Každý ví, že ODS zásadně poškodila naši zemi od revoluce. Kdybych měl vyjmenovat všechny aféry, byli bychom tady spolu asi dva týdny. Pan předseda Fiala měl těžkou roli, protože značka ODS je historicky poškozená a samozřejmě si ho ty struktury zvolily a on deklaruje různé věci. Nemám takové sebevědomí jako on, abych říkal, že po příštích volbách budu nebo nebudu premiér. Uvidíme, co lidi řeknou v říjnu 2021. Lidé rozhodnou a řeknou, zda jsme teď my obstáli. ODS nedokázala zemi řídit ani v dobrých časech a jen měla všechny ty korupční kauzy,“ má jasno premiér Babiš.

Závěrem Babiš připomněl, že šéf ODS se už na řízení státu podílel. „Pan předseda Fiala přece seděl rok a půl ve vládě, kterou řídila milenka premiéra, takže nevím, proč teď takhle vystupuje. A pokud si pamatuji, nevymyslel tehdy nic jiného, než zápisné na vysoké školy, takže zpoplatnění vysokých škol. Říkal, že udělá vysokoškolský zákon, a neudělal. Nechápu, proč na to všechno zapomíná,“ uzavřel Andrej Babiš pro ParlamentníListy.cz.

