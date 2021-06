Nad ODS se smráká. Legendární schůzce bossů podsvětí se měla účastnit elitní zástupkyně Petra Fialy

reklama

„Akce dostala název Centrála a tým specialistů vedl tajné vyšetřování z vysunutého pracoviště protikorupční policie v Kladně. Tito detektivové si mrázkovce „osahali“ už při mapování záhadných aktivit Mrázka a Provoda v oblasti kolem Orlické přehrady, kde měl Provod v pronájmu luxusní areál chat a hotelů na Vystrkově. Detašované pracoviště v Kladně požádalo o odposlechy a sledování všech důležitých lidí z Mrázkova okolí. Vedle daňových podvodů však zmapovali detektivové i něco, co jim do té doby připadalo jako nějaké sci-fi nebo co znali jen z amerických filmů. Ten, který se před nimi v září 1995 odehrával v naprostém reálu, by mohl dostat název Jak český organizovaný zločin prorůstá do státní správy."

Sami policisté se následně nestačili divit. V pátek 8. září 1995 se ocitli v jihomoravské metropoli, v Brně, přímo před tamní Biskupskou vinárnou. Mělo jít o monitorování akce spojené s Nadací Interpo. O ní se pro ParlamentníListy.cz opakovaně vyjádřil taky Miroslav Provod.

Jak následně operativa na místě zjistila, do dané vinárny se kromě Františka Mrázka přijeli podívat taky Boris Štefl, někdejší ředitel Inspekce ministra vnitra a jeho následovník Mikuláš Tomin. Kmenta uvádí, že další postava připomínala exministra financí Iva Svobodu nebo kohosi, kdo vypadal jako advokát Kříženecký. Dalšími hosty měli být i lidé z tajných služeb, zejména z BIS. Ve svodce byla rovněž poznamenána SPZ AES 73-69. U tohoto auta stála zajímavá poznámka: jen na písemnou žádost. Vůz evidentně používala takzvaně chráněná osoba. Jednat se mohlo o příslušníka tajné služby, policie nebo resortu vnitra. Konkrétní totožnost nebyla nikdy odhalena.

Psali jsme: V den vraždy nechala Mrázka sledovat BIS. Elita se sjela do luxusního hotelu. Potom tajná služba zavelela: „Konec, stáhnout se, ihned!“ Za pár hodin přišla poprava

Kromě těchto jmen měl být na akci přítomen již uvedený Miroslav Provod, dále pak Mrázkův obchodní partner Jiří Shrbený, toho času za mřížemi nebo podnikatel Petr Šebesta. Jeho život vyhasnul v areálu Vystrkov na Orlické přehradě dne 24. září 2003. Mrtvý Šebesta měl totiž v ruce prázdnou nábojnici jako symbol vyřizování účtů. Byl to mimochodem on, kdo figuroval jako svědek s utajenou identitou v kauzách Radovana Krejčíře.

V roce 1995 ani Šebesta a ani mnozí další netušili, co je čeká. Byli na vrcholu sil a moci, o čemž si detektivové vypráví dodnes.

Jenže to není vše. Na místě se měla objevit rovněž pozdější senátorka a tehdy brněnská primátorka za ODS Dagmar Lastovecká. Co tam dělala, je dosud záhadou.

ParlamentníListy.cz se obrátily na své dva zdroje z jižní Moravy. Jeden se točí kolem politiky, druhý kolem podsvětí. „Ta schůzka se řešila, ale to je tak strašně dávno. Lastovecká, to byla primátorka Brna, jestli tam byla, nevím, ale vím, že ODS se podílela na stovkách věcí, na stovkách se podílí i dneska," řekl s úsměvem. „Po telefonu víc neřeknu,“ dodal.

Jiří Kolář, bývalý policejní prezident

Náš zdroj sice sdílný nebyl, ale takto netradiční sestavě v režii Františka Mrázka se nedivil. O ústřední postavě podsvětí toho prý slyšel hodně. „Byl schopnej, měl prachy, uměl dělat podvody za desítky milionů už v 90. letech, to se cení, měl pod palcem bordely, musel mít i hodně festovní videa," uzavřel.

Nyní pokročme z roku 1995 do roku 2000, kdy tehdejší novinář Týdne Jan Hrbáček publikoval materiál s názvem Riziko přichází zevnitř.

„Policie má důkazy o tom, že se ředitel bezpečnostního odboru Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Martin Hejl stýkal s podnikatelem Františkem Mrázkem, který byl obchodním partnerem Izraelce Baraka Alona. Ten připravil o zhruba osm miliard korun Komerční banku. Hejlovy styky s Mrázkem zdokumentovala letos v březnu Služba pro odhalování korupce (SPOK)," uvedl novinář. V další části svého textu pak naráží na námi popisovanou schůzku.

„O Hejlových podivných stycích hovoří i zpráva o práci tajných služeb a neuniformovaných složkách policie, kterou na vyžádání premiéra Miloše Zemana zpracoval bývalý příslušník předlistopadových bezpečnostních složek." Hrbáček nedodal, a my to napravíme, že onu zprávu vypracoval Jiří Klesl, manžel bývalé místopředsedkyně ANO Radmily Kleslové. V této zprávě jsou explicitně zmíněna jména Jiřího Koláře, Miroslava Provoda, Borise Štefla a exsenátorky ODS Dagmar Lastovecké.

Psali jsme: Mrázkův archiv. Smrtící kompro. Nikdy ho nenašli. „Nahrávky musí být v archivu BIS!“ řekl ten, který ví… a pokračoval. Místa, technika, mikrokamera v hodinkách

Za schůzkou však neměl podle některých hlasů stát František Mrázek, ale bývalý příslušník tajných služeb Martin Hejl, Mrázkův letitý kontakt. Existuje prý dokonce zvukový záznam, kde se k organizaci prazvláštního setkání přiznává. Abychom byli konkrétní, má se jednat o zvukový záznam rozhovoru mezi Hejlem a dalším příslušníkem BIS. Tím neznámým je Jaroslav Pacák. Jeho jméno je důležité pro jiný příběh. Jde o souvislost s takzvanou deblokací ruského dluhu a společnost FALKON CAPITAL, kde byl Pacák v letech 2001-2007 členem dozorčí rady. Spolu s ním zde seděli právník Tomáš Chňoupek, izraelský občan Zeev Ofer, Švýcar Beat Urs Moser a Hans Peter Moser nebo David a Ekaterina Mamaladze. Stejně tak je zajímavé Pacákovo spojení s Karlem Randákem (ÚZSI). K tomu se dostaneme.

Již z tohoto je patrné, že tajné služby Mrázka dlouhodobě rozpracovávaly. Pro jaké účely a kdo z těchto informací těžil, není možné dovodit.

Pokračujme.

Časopis EURO na sklonku tisíciletí vyzpovídal exdůstojníka NBÚ s BIS Hejla. Položil mu otázku týkající se brněnské schůzky. Zmínil policejního prezidenta Koláře, zmínil senátorku ODS Lastoveckou.

Zbytek je prokazatelná lež. Hejl o schůzce věděl a řešil ji stejně důsledně, jako o nějaký čas před ním i Miroslav Šlouf, Zemanův letitý poradce.

ParlamentníListy.cz totiž mají k dispozici slovní interpretaci rozhovoru mezi Františkem Mrázkem a Martinem Hejlem, která dosud zjevně nebyla publikována. Pochází z počátku roku 2000 a Hejla k telefonátu s největší pravděpodobností vyprovokoval mediální zájem o barvité setkání zástupců policie, ODS a ryzího podsvětí.

Hejl se měl Mrázka vyptávat, zdali na schůzce byl, kdo další se jí účastnil a jak to tam tehdy dopadlo. Rozhovor samozřejmě nelze považovat za zcela autentický, ale nebudeme daleko od pravdy, pokud načrtneme jeho průběh následovně:

Hejl: Franto, pamatuješ tehdy na to Brno, to bylo někdy v letech 1995, 1996?

Mrázek: To jo, to vím, to je už ale dávno.

Hejl: Nevíš, jestli tam byl ten cyklista, ten přes ty kola? (míněn byl policejní prezident Jiří Kolář, pozn. red.)

Mrázek: Jo, ten tam byl.

Hejl: A Vlaštovka? Ta z ODS, ta tam byla taky? (řeč byla o Dagmar Lastovecké, pozn. red.)

Mrázek: Tak to ti nepovím, bych musel volat dál, jestli tam byla, to bych musel ověřit.

Hejl: Šeba? (později zavražděný podnikatel Šebesta, pozn. red.)

Mrázek: Nebyl tam.

Hejl: Mluvil s tebou o tom, Franto, někdo?

Mrázek: Mluvil. Panděro. (Miroslav Šlouf, pozn. red.)

Hejl: Tak to je možný, že za tím vším stojí on, že to celý zintrikoval on.

Mrázek: To je možný.

.Ochranná ruka kolem Františka Mrázka byla v tu dobu ohromná.

Nechme proto závěrečná slova Jaroslavu Kmentovi a již jednou citované knize Kmotr Mrázek.

„Přestože se jim tehdy daňové podvody podařilo dotáhnout do konce a obvinit z podvodů alespoň Tikovského a Šebestu a také největší rybu Františka Mrázka za poškozování cizích práv, zvítězily nakonec skleničky vína z Biskupské vinárny. Mrázek se totiž opět záhadně z případu vykroutil a před soudem nikdy za tento trestný čin nestanul."

