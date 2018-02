Naprostý hnůj, raději nečtěte. Ubohost. A vyjádřil se Robert Šlachta, vážné informace. Po vraždě novináře na Slovensku kolují explozivní fakta

Investigativní novinářka a zakladatelka Českého centra pro investigativní žurnalistiku Pavla Holcová se k celé věci nechtěla vyjadřovat. „Nezlobte se, ale nemůžu se k tomu vyjadřovat,“ podotkla. Slovenská policie ji podle všeho střeží kvůli vyšetřování mafiánské stopy v životě a smrti slovenského novináře. Vyhodnotila totiž, že život Holcové by mohl být ohrožen.

Anketa Odsuzujete vtipy Miloše Zemana o likvidování novinářů? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 2508 lidí

Původní text ZDE

Světem Facebooku se však v souvislosti s vraždou mladého muže šíří také text Ľudové strany Naše slovensko – kotlebovců. Sdílela jej mimo jiné i komentátorka serveru Echo24.cz Lucie Sulovská - s dovětkem, že kotlebovci jsou „hovada”. Redakce ParlamentníchListů.cz cituje tato slova jen s nejhlubším opovržením. „V podstatě byl popraven mezinárodní zločinec, který se naboural do osobních údajů, mailů a osobních bankovních účtů, které jsou chráněny zákonem,“ píše ve vyjádření LSNS, jež nazvala Kuciaka bílým koněm sorosoidních rozvratných fondů. Každý novinář je pak podle LSNS najatý žoldák, jenž slouží zájmům imperialistických chlebodárců.

Hold Kuciakovi naopak vzdal novinář Jaroslav Kmenta. „Na Slovensku prorostla italská mafie do vlády. Policie to nebyla schopna vyšetřit. Novinář, který po tom šel, byl zabit. Podle mě by to měl být konec premiéra Roberta Fica. Fakt skandál,“ řekl jasně Kmenta na svém facebookovém profilu.

Poslední text, který Kuciak nedokončil, zveřejnil server Aktuality.sk i pro ostatní média. Přečíst si jej můžete ZDE.

Své pak napsal také komentátor Martin Hekrdla. „Myslím, že jsem nepotřeboval tajemné prohlášení slovenského policejního prezidenta Tibora Gašpara, že případ tamní dvojnásobné vraždy má ‚přesah do České republiky‘. Když si tak čtu poslední články sedmadvacetiletého investigativce Jána Kuciaka na Aktualne.sk, novináře, který byl se svou partnerkou zavražděn zhruba mezi 22. a 25. únorem, napadá mne jediné: Všechny ty jeho odkazy na ‚divoké devadesátky‘, malé a velké privatizace, gigantické příležitosti, které dělaly malé i velké zloděje – tedy sociální základnu nového režimu, opory ‚občanské společnosti‘, podnikatelský ‚drajf‘ – nečiní ze Slovenska exotickou zemi. V Česku to bylo stejné,“ poznamenal Hekrdla a jen dodal, že v Česku žádného novináře nezastřelili.

„Ale kolik jich umlčeli jaksi metaforicky strachem, ranou do srdce, marností? A co když je mezi námi a Slováky rozdíl jenom v tom, že naší mafii její podnikání celým srdcem a dobře jistí velcí hlavouni, generálové. A že netřeba střílet do hlav a srdcí pěšáků,“ uzavřel.

Komentář přidal i šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Prezident Miloš Zeman se totiž v den oznámení Kuciakovy vraždy k činu nevyjádřil. Až včera jeho mluvčí Jiří Ovčáček zaslal následující prohlášení: „Prezident republiky Miloš Zeman odsoudil vraždu slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové a vyjádřil naději, že bude pachatel dopaden.“

O případu píše také dnešní MF Dnes, která se zabývá právě českou stopou. Poslední text, který Kuciak psal, se totiž týkal zločinecké organizace ’Ndrangheta, která pochází z jihoitalské Kalábrie. V té souvislosti je zmiňováno i jméno podnikatale Antonina Vadaly a asistentky premiéra Roberta Fica Márie Troškové, která s ním měla podnikat. Vadala je údajně souzen v Itálii pro kontaky na zločice z 'Ndranghety. A právě on má i byznys v Česku.

„Podle obchodního rejstříku mu od loňského listopadu patří společnost Vadala Group CZ, která se do té doby jmenovala Redo Water. Firma se v minulosti zabývala například dřevovýrobou. Jejím jednatelem a akcionářem byl podnikatel Filip Dušek, který má byznysové aktivity v Česku i na Slovensku,“ píše MF Dnes s tím, že podle údajů z účetních uzávěrek nemá společnost téměř žádný majetek. Podniká s realitami a její sídlo je v ulici Na Příkopě v Praze.

V souvislosti se zločineckou organizací se rozpomněl také bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta. V zimě roku 2009 totiž detektivové útvaru zatkli jednoho Itala a čtyři Čechy v případu, který se týkal přístavu Gioia Tauro. „Tehdy šlo o vydávání falešných faktur. Zjednodušeně řečeno to byla dodávka textilu z Asie, která byla papírově podhodnocena, a tak docházelo k únikům na daních. Zboží směřovalo do přístavů, které ’Ndrangheta kontrolovala,“ uvedl nyní Šlachta. Ten si však nemyslí, že by se jihoitalským mafiánům podařilo dostat ke stamilionům z evropských fondů směřujícím do Česka.

AKTUALIZACE týkající se facebookového příspěvku uživatele Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko:



S žádostí o reakci na zmíněný status jsme se obrátili na poslance a mluvčího LS NS Milana Uhríka. Ten popřel, že by šlo o oficiální stanovisko strany a dodal, že nad facebookovou skupinou Kotleba Lidová strana Naše Slovensko - Bratislavský kraj nemají stranické orgány žádnou kontrolu.

„Oficiální stanovisko je, že tuto vraždu stejně jako jakékoli jiné vraždy odsuzujeme. Není možné, aby se ve společnosti děly jakékoliv úkladné vraždy, ať novinářů, nebo běžných lidí. Přestože si o morálce některých novinářů neděláme velké iluze a v LS Naše Slovensko sami velmi negativně pociťujeme, jako neobjektivně o nás píší, tak takové úkladné vraždy třeba vždy jednoznačně odsoudit a vrahy tvrdě potrestat. To, že bychom něco takového schvalovali, jsou výmysly“ řekl Uhrík pro PL.



Uhrík připomněl i vyjádření předsedy LS NS Mariána Kotleby, který označil vraždu za popravu a odsoudil tento brutální čin před budovou soudu v Banské Bystrici, kde se tento týden začal proces s Milanem Mazurkem (LS NS). Poslanec Kotlebovej strany čelí obžalobě z trestního činu propagace skupin směřujících k potlačení základních práv a svobod. Jde o starší vyjádření poslance Mazureka na sociální síti Facebook.

(Tomáš Pilz, ParlamentnéListy.sk)

Psali jsme: Poslanci by mohli začít jednat o zdanění náhrad církvím Piráti budou požadovat zrušení výjimek pro ČEZ Luzar (KSČM): Taxi versus Uber Matěj Stropnický vzkazuje pravici: Babiš se tu objevil kvůli vaší vládě. Tak s ním jděte do vlády a zachraňujte demokracii vy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef