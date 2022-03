Nas*aný Zeman. Jak to bylo. Pozadí hodin po ruském útoku

Naši redakci na přelomu týdne kontaktovalo několik našich důvěryhodných zdrojů z nejvyšších pater politiky a diplomacie, kteří se víceméně shodovali v jednom. Nemohou prý už poslouchat hlasy v médiích, které obviňují prezidenta Miloše Zemana z toho, že jeho názor na ruský útok na Ukrajinu prý není upřímný a má být veden pouze snahou si opravit vlastní obraz a údajně účelově otočit v názoru na ruského prezidenta Putina.

Jak se shodly zdroje PL, které prezidenta buď znají osobně v současné době, nebo mají zkušenosti s jeho smýšlením z dřívější doby, Zemanova jednoznačná podpora Ukrajině v obraně před ruskou agresí je upřímná.

“Hrozba odvolání za vlastizradu? Takhle, je zvyklý uvažovat o absolutně všech variantách vývoje a mohlo ho napadnout, že kdyby náhodou vyslovil jiné než odsuzující stanovisko vůči Putinovi, okamžitě se ozvou tradiční političtí trpaslíci a ucítí další příležitost dostat ho k Ústavnímu soudu třeba pro velezradu. Nepochybně by hned začali ječet ti různí Vystrčilové, Fischerové a Němcové a chtěli by ho sundat, což by vzhledem k rozložení sil i ve sněmovně mělo značnou šanci na úspěch. Je tam několik velkých ale. Kdyby byl prezident veden tímto čistě osobním zájmem ve snaze se ochránit, nikdy by nebyl tak výrazně ostrý a neoznačil hned Putina za šílence, které musíme izolovat a za další, v žádném případě by neoznámil udělení státního vyznamenání Zelenskému. Každý, kdo Zemana aspoň trochu dobře zná, si toho je vědom, protože k tak významným gestům Miloše Zemana nikdy ničím nedotlačíte, pokud o tom doopravdy není přesvědčený,” konstatuje významný politický zdroj z Poslanecké sněmovny.

Další z těch, kteří kontaktovali naši redakci z nejvyšších pater české politiky a přál si, patrně kvůli svému stranickému vedení zůstat v anonymitě, míní, že prezident hlavně naštval své dávné kritiky za to, že Putina nehájil, protože měli nabitá děla k jeho tvrdé kritice. “Zaskočil je nepřipravené, tak jednoduché to podle mě je. Potvrdilo se jednoznačně, že Zeman není ničí agent nebo Putinův místodržící v Praze, jak se celé roky jeho kritici snažili vykreslit. Tím je nejvíc naštval. On (Miloš Zeman, pozn. red.) po celou svou kariéru razil určitý směr v zahraniční politice, že máme mít dobré vztahy se všemi, že se máme zaměřovat na ekonomickou diplomacii, protože pokud funguje vzájemné obchodování, přináší to nejen prospěch občanům daných zemí, ale i mírové soužití.

Zajímavé prý je, že co je dovoleno jiným politikům, není dovoleno Miloši Zemanovi. “Jistě si všichni pamatují prezidentovy výroky asi týden před invazí a jsou taky hojně připomínány různými komentátory. Pamatujete si ale prakticky totožné výroky Karla Schwarzenberga, které pronesl ještě dřív než Zeman? Řekl přesně totéž! Tam vidíte nejlíp to šílené pokrytectví. Když něco “moudrého” pronese kníže, nemusí s ním ta jeho mediální klika souhlasit, ale stejně přikyvuje a hlásí, jak je jeho jasnost chytrá a prozíravá. Ve chvíli, kdy totéž řekne Zeman, je zrádce a měl by abdikovat. A teď řekl v sobotu pro Právo Schwarzenberg totéž o Krymu, co před lety Miloš Zeman. Jenže kníže může a Zeman ne,” dodává významný politik.

“Když se ukázalo, že ruský vládce byl ochoten jedním tahem vymazat kompletní vztahy Ruska s celým Západem během jediné minuty a vědomě nechat vlastní zemi zcela izolovat, prezidenta to podle mě rozpálilo do běla. Všichni jsme čekali možná to, že si (Putin, pozn. red.) vezme oblasti Donbasu a Luhansku a tím to skončí. Že začne bombardovat Kyjev a další města, to nečekal absolutně nikdo. Proto je nutné vnímat prezidentův názor jako s čisté nasrání na Putina. Byla upřímná reakce na útok, se kterým nikdo nepočítal, že by k němu mohlo opravdu dojít,” přidává se významný zdroj redakce z Ministerstva zahraničí. Ten dodává, že roli mohl hrát i rok 1968.

Nesmíme prý zapomenout, kdo je Miloš Zeman a jeho historie. “Je to poslední český vrcholný politik v aktivní funkci, který tady zažil sovětskou okupaci v roce 1968. Nikdy nesouhlasil s okupací, opakovaně kvůli tomu přišel o práci a když teď viděl, co Rusko působí na Ukrajině, byla jeho reakce pochopitelná a řekl bych že i očekávaná,” podotýká.

