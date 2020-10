Nepoznali, že má covid! Maminka, 60 let. Teplota, v komatu, vyčerpání, selhání ledviny. Scény přes telefon

reklama

Do nemocnice se paní Alena dostala až po 9 dnech, když ji praktička léčila chybně na zánět průdušek. Jen pár dní po dovršení 60. narozenin skončila hospitalizovaná, v umělém spánku s plicní ventilací, už jí selhaly ledviny. Oslovili jsme lékařku, špitál i záchrannou službu, která nedovezla ženu do českobudějovické nemocnice se specializací na covid, ale do špitálu v Českém Krumlově, kde v době příjmu byla jedinou pacientkou s koronavirem.

Lékařka, záchranka, špitál – kde je kámen úrazu?

„Obvodní lékařka podcenila diagnózu mé maminky, která měla dle mého všechny příznaky covidu – teplotu, dušnost, kašel, nízký tlak, vyčerpání, navíc je onkologický pacient. Nebyla ihned odeslána k testu nebo hospitalizaci. Ke všemu jí v ordinaci byl změřen tlak a byl tak nízký, že se jí tam udělalo mdlo a musel ji táta vynést a podpírat. Léčena byla léky, které jí po týdnu nezabíraly, a stav se tak prudce zhoršil, že k další návštěvě lékařky ani nedošlo. Převezena byla do nemocnice v Českém Krumlově, která s léčbou covidu nemá tolik zkušeností a maminka byla první taková jejich pacientka, navíc v kritickém stavu,“ vypráví dcera Alena Gondeková, jak to celé začalo.

Chyba tedy podle ní nastala už u praktické lékařky, která pacientce nevystavila žádanku na covidový test a příznaky dušnosti, horečky a celkové slabosti přičetla zánětu průdušek i poté, co jí žena měla zkolabovat přímo v ordinaci. „I přesto ji pouze předala jejímu manželovi, ať si ji odveze,“ vzpomíná na počátky zhoršeného stavu dcera, které na postupu ordinace prostě chyběla zvýšená obezřetnost zvláště nyní, kdy kovidových případů přibývá.

Lékařku Magdalenu Struháčkovou z obce Křemže jsme oslovili. „Děkuji vám za informaci a já se podle ní zařídím,“ sdělila s tím, že více nemá zájem sdělit.

Boj o léky, výsměch. Ale najednou to šlo…

Rodina prvně propadla zoufalství, když zjistili, že maminka je v umělém spánku, ale zamítli jí i poskytnutí remdesiviru. „Nedostala první den remdesivir – prý z důvodu, že už je na plicní ventilaci! Nedostala ani rekonvalescentní plazmu s protilátkami. Dostala jen dexametazon, což je lék ze skupiny kortikosteroidů, který se používá u onkologických pacientů,“ nechápe to Alena, která se ihned snažila zjistit, proč tomu tak je, když se podobné péče dostává i pacientům v podobných i méně těžkých stavech.

Vybraným pacientům, kteří mají potvrzenou infekci novým typem koronaviru, jsou hospitalizováni a jejich zdravotní stav vyžaduje umělou plicní ventilaci, je tato léčba zpřístupněna i v ČR, a to na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví ČR Gondeková upozornila, že jak již bylo publikováno na stránkách Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL), už v dubnu Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vydala doporučení pro tzv. compassionate use program neboli „program pro soucitné použití remdesiviru“. Účelem tzv. compassionate use programu (program pro soucitné použití) je poskytnout pacientům s život ohrožující, dlouhodobě nebo vážně invalidizující nemocí přístup k léčbě, která je ve vývoji a která dosud nezískala registraci. Covid-19 takovou nemocí je, neboť ve vážných případech může způsobit zápal plic, závažný akutní respirační syndrom, selhání více orgánů až smrt. Stanovisko EMA bylo (jak SÚKL uvedl 8. října) nyní rozšířeno také na pacienty, kteří nejsou závislí na umělé plicní ventilaci, a uvádí také možné zkrácení léčby remdesivirem na 5 dnů. Více zde. Co se týče doby nasazení od nákazy, zmiňuje SÚKL údaj ze studie NCT04292899: Ve výzkumné analýze měli pacienti, kteří dostávali remdesivir do 10 dnů od nástupu příznaků, lepší výsledky ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni po více než 10 dnech příznaků.

Měla pocit, že její zájem o maminčin stav a snahy udělat i ze své strany cokoli pro její záchranu lékařům vadily, zvláště když projevila zvýšenou znalost například o fungování vitamínu D, dostupné medikaci a plazmové terapii a jejím funkčním dávkováním; a pídila se po přesnějších zdravotních datech, aby si ověřila, zda se vůbec lékaři snaží její matku zachránit.

S vitamínem D se jí jeden z lékařů prý doslova vysmál s tím, že „ten neměříme“ a dostává prý Céčko. „Díky obrovské iniciativě a také známých všude možně, jsem druhý den s mou rodinou doslova vydupala aspoň isoprinosin a vitamín D v několikanásobné dávce, ale jen jednorázově. Mluvila jsem s lékařkou, která léčí covid, a má se prý podávat 15 kapek Vigantolu obden. I na isoprinosine byl první reakcí výsměch – že prý je to lék starý třicet let. Bratr prostě řekl, ať jí ho ihned nasadí. Zinek nedostala vůbec,“ popisuje telefonické hovory s personálem.

Se všemi poznatky redakce konfrontovala šéfa nemocnice, předsedu představenstva českokrumlovské nemocnice Jindřicha Floriána. „Průběh odpovídá těžkému stavu s nedobrou prognózou. Léčba těžkých stavů onemocnění covid-19 je centrálně řízena a v celé republice stejná. Terapie se opírá o stanovisko Online dispečinku intenzivní péče. Tento dispečink, který je řízený našimi nejlepšími odborníky, léčbu remdesivirem v daném případě neschválil,“ sdělil ParlamentnímListům.cz. Toho, že o remdesiviru nerozhoduje místní lékař, si je rodina vědoma.

K ostatním tvrzením ředitel Florián poznamenal:

„Standardně jsou podávány všechny vitamíny včetně tolik diskutovaného vitamínu D. Pacient je léčen všemi léky, které jsou v jeho stavu indikovány. Oficiální informace našich lékařů rodině v žádném případě nebyla podána tak, jak vám byla sdělena. Samozřejmě se hladina měří, i vitamín D byl podáván tak, jak je v současnosti doporučováno. Experimentální léky samozřejmě nepřichází v úvahu.“ (Pozn. red. dexametazon bývá rovněž řazen mezi experimentální léky.)

Co řekli, mě přimělo k hledání dárce. A pak…

A nakonec došlo i na plazmu. „Tvrdili mi, že je jí zoufale málo a že ani tu prý nemůže bohužel dostat každý. Ale po mých telefonátech do krajské nemocnice a díky ochotné pracovnici na transfuzním oddělení jsem se dozvěděla, že plazmy je dostatek, a pokud bude třeba, ihned ji mamince vyžádají,“ pokračuje, z čeho byla tedy dále konsternovaná.

Když jí lékaři sdělili, že plazmy pro její maminku se prostě nedostává, byla přitom ochotná okamžitě sama hledat dárce. „Během dne jsem přes facebook byla schopná sama najít tři dárce,“ kroutí hlavou a dodává, jak zareagovali zdravotníci:

„A najednou plazma byla. Prý dvě dávky, prý se objevil náhodou pacient jako vhodný dárce, který už zemřel. A plazma tedy není dostatečně testována.“ To sice není pravděpodobné, ale důležité pro rodinu bylo, že vidí více snahy.

Podle Floriána je plazma podávána v indikovaných případech podle rozhodnutí Dispečinku intenzivní péče a přesného algoritmu. „O dárcích opět rozhoduje Online dispečink intenzivní péče,“ dodal k pokusům o jeho autonomní hledání. Jak se mohl náhle objevit dárce (a proč údajně sdělovali, že mrtvý), nechal již ředitel bez komentáře.

Bez komentáře pak zůstávala i řada otázek pacientčiny rodiny, která byla odkázána na právní oddělení. Volat už má prý pouze manžel pacientky, ten ale podle Aleny Gondekové stav své ženy velmi těžce nese, což se projevuje i na schopnosti o tom hovořit.

Můžeme lékařům důvěřovat?

„Připadají mi jen jako lovci duší. Honí čísla do statistik, aby ti mrtví lidé byli. Jsem samozřejmě ráda, že máme doktory, ale moc jim nevěřím, když vidím, jak se staví k těžce nemocným pacientům s koronavirem. Prostě jim ty experimentální léky nedají,“ vyjádřila se Alena Gondeková ve chvíli nejvyššího zoufalství. „Už jsem dost psychicky na dně a z laxního přístupu některých lékařů unavená. Pozor, nehážu všechny lékaře do jednoho pytle, to v žádném případě!“ podotýká.

„V některých případech mi, dle mého názoru, byly podány nepravdivé informace o stavu plazmy v Českých Budějovicích a o měření vitamínu D. Rozhodně tyto skutečnosti nepřispěly k tomu, abych českokrumlovským lékařům plně důvěřovala, takže to z mého hlasu do telefonu bylo zřejmě slyšet, to přiznávám... Jde mi jen o to, aby se nic nezanedbalo, nepřehlédlo a zkusilo se vše, aby maminka přežila,“ řekla posléze již v emotivně klidnějším stavu. Doplnila jednu z věcí, která ji k tomu hned na počátku vedla: „Byly jí nasazena antibiotika, které maminka údajně nemůže – prý si to sama přečetla až z příbalového letáčku. V den, kdy to otec obvodní lékařce volal, už to bylo k ničemu, protože maminka se dostala do stavu, kdy ji přijímali už se smrtkou za zády...“

„Tu nemoc ještě pořád dokonale neznáme a lidé na ni umírají všude na světě i na těch nejvyhlášenějších klinikách,“ podotkl k tématu mimo jiné nemocniční ředitel Florián.

Gondeková má dle svých slov s lékaři dobrou i špatnou zkušenost, spadá do rizikové skupiny, léčí se se vzácnou chorobou. Jde o vážnou žilní vadu, takzvaný Klippelův-Trenaunayův syndrom (KTS). Po zkušenosti s maminkou se dokonce snaží šířit osvětu ve prospěch lékařů, sdílí různé jejich vzájemné zkušenosti a rady, i výzvy o náboru a hledání nových sester a dárců plazmy.

Proč záchranáři nejeli do covidária Budějovice?

Pacientčiny děti se také snažily zjistit, proč covidová pacientka na pokraji života a smrti nesměřovala rovnou do nemocnice v Českých Budějovicích, jak jim původně bylo posádkou záchranky sděleno. „Během převozu se to na základě telefonátu záchranářů s nemocnicí najednou změnilo. Podle tatínka, kterému to sdělili, prý neměli v Budějovicích místo. Vím, že pacienti se tam poslední dny stále přijímají, ale o počtu volných plicních ventilací z toho dne v Českých Budějovicích informace nemám,“ podotkla Alena Gondeková, která v tom vidí další pochybení či nedbalost k pacientce, která není ani nijak stará na nějaké „odložení“ do vedlejší nemocnice.

Pokusili jsme se k odpovědi v Českých Budějovicích dostat my. Nemocniční mluvčí a manažerka spokojenosti pacientů a zaměstnanců Iva Nováková ParlamentnímListům.cz dlouho neodpovídala. Mailový dotaz jsme opakovali. Ona odpovědět odmítla: Na opakovaný e-mail – s pouze základními otázkami ke kapacitě lůžek – sdělila, že nemá prostor na dotazy. Věnuje se teď prý totiž plně aktivistické výzvě lékařů.

Sdílnější byla alespoň tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, Petra Kafková. Podle ní není obecně neobvyklé, když covidový pacient v rámci Jižních Čech směřuje do jiné než českobudějovické nemocnice. „Pokud nemá prokázaný covid-19 před nástupem do sanitního vozu, je směrován do své spádové nemocnice, kde se otestuje a vyšetří. Pro Křemži je to Český Krumlov,“ uvedla s tím, že při vážném stavu, pro který daná nemocnice není vybavena, se pak pacienti převážejí do Tábora nebo Budějovic.

Směřují tam tedy například pacienti s akutním infarktem. „Nebo pokud se ve spádové nemocnici stav pacienta významně zhorší, je rovněž transportován. Ale jinak je v podstatě jedno, která JIP o něj pečuje. Jsou stejné úrovně,“ tvrdí mluvčí záchranářů.

O tom, kde bude který pacient přijat, podle jejích slov primárně rozhoduje krizový štáb, který koordinuje kapacity v rámci nemocnic a snaží se je udržet pod kontrolou. „Osobně mám dobrý pocit z toho, že kolegové v reálu skutečně vědí, co dělají,“ věří, že směrem k záchranářům může veřejnost projevit maximální důvěru.

Rodina, která má strach, že čerstvá šedesátnice byla do Krumlova spíše „odložena“, by prý neměla mít podle mluvčí tyto obavy. Věk podle ní není prvotním hlediskem, podle kterého se o přijetí do konkrétní nemocnice rozhoduje. „Primární je stav pacienta, životní funkce, souběžné diagnózy. A věk naopak – je pro nás vykřičníkem,“ ubezpečuje.

Přežije? A co dál…

V době přípravy tohoto textu redakce obdržela od rodiny informaci, že pacientka je již při vědomí. Těžko říct, co vše nakonec pomohlo, ale během uplynulého týdne nakonec svitla naděje, že šedesátnice svůj boj o život vyhraje. „Komunikuje pomocí tabulky, neboť nemůže mluvit. Dávají jí výživu do žaludku, aby ji nastartovali. A zkouší postupně odpojovat od ventilace. Je na zkoušku odpojena z dialýzy,“ popsala zlepšení stavu Alena Gondeková.

Veřejnost prý Aleně doporučuje podání stížnosti na Českou lékařskou komoru, o tom zatím nyní rodina neuvažuje – stále se zaměřuje na podporu maminky a doufá ve výraznější zvrat v jejím boji o život. „Vyžádáme si ale záznamy kompletní zdravotnické dokumentace, z nich se dozvíme, jak vše bylo. I rozhovor zdravotnické záchranné služby je součástí dokumentace,“ říká.

Přesto stále řada lidí vůbec nevěří, že covid-19 existuje. Skeptické povzdechy se čas od času objeví například na více než pětitisícové stránce Koronavirus na Facebooku, když tam správce umístí informaci o denním přírůstku případů: „Ach jo, samé lži a podvody. Že vás to pořád baví strašit náš národ.“

Pochybnostem nahrávají i přešlapy ministerstva zdravotnictví, když revokuje svou původní informaci jako například před několika dny, kdy média musela informovat takto: „Ve středu v Česku přibylo 2932 případů koronaviru. Původní informaci o nízkém přírůstku 1080 nakažených způsobil technický výpadek webu ministerstva zdravotnictví.“

Alena Gondeková (1981) se zabývá tvorbou didaktických materiálů pro předškolní a mladší školní děti. Na její verše i veršované pohádky jste mohli narazit například v dětském časopise Dráček. Autorka je také majitelkou rozsáhlé sbírky unikátních historických vánočních ozdob z foukaných perlí, věnuje se i jejich renovaci a montáži. Část sbírky bylo možné spatřit v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích či v reportáži České televize. V největší sbírce medvídků ve Vánočním domě v Karlových Varech můžete najít háčkované medvídky z její dílny.

Správcuje pacientskou skupinu lidí s Klippel-Trenaunay syndromem.

