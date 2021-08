Nikdo neměl vědět: Havel se snažil pomoci kriminalistům, kteří vyšetřovali ČSSD a Klausovu ODS. Marně. Krev tekla dál

reklama

A všichni plnili úkoly od zločinců mnohem aktivněji, než službu pro stát.

A organizovaný zločin měl samozřejmě eminentní zájem o informace z kauz na Šírkově útvaru.

Problém kriminálníků byl, že jak tehdejší ředitel Evžen Šírek, tak jeho zástupce Zbyněk Čermák byli opravdu slušní a nezkorumpovatelní policajti. Do toho ještě spis KRAKATICE. A tak se stalo i následující.

Sešlo se totiž hned několik zájmových věcí najednou. V kriminálním spise KRAKATICE byly nasazeny odposlechy na Františka Mrázka a na řadu dalších zájmových osob.

Mimo jiné se sledovaly dva velké případy; korupce, pletichy a zneužívání informací při veřejné soutěži na nákup budovy pro NBÚ a podezření na machinace při udělování bezpečnostních prověrek NBÚ. A na NBÚ už měl tehdy Miroslav Šlouf a František Mrázek své lidi, které si dosadili přímo do vedení. Nejdůležitější pro ně byl bezpečnostní ředitel NBÚ Martin Hejl. O tom se mimochodem ve zpravodajských kruzích v současné době hovoří téměř jako o bezdomovci pohybujícím se kdesi na Ústecku.

V ten samý čas vyšetřovala protikorupční policie ještě financování politických stran. Jak ČSSD vedenou Milošem Zemanem, tak ODS vedenou Václavem Klausem. Běžela akce Čisté ruce, kterou tehdy vymyslela sociální demokracie, a první do ní spadli její lidé: Barbora Snopková a Ivo Svoboda v kauze Liberta. Skončili ve vazbě za trestnou činnost v České spořitelně. Tam se mimo jiné jednalo o prodej úvěrů. Stejně tak šlo o mnohasetmilionové úvěry, které se neměly nikdy splatit.

A tak Hejl začal konat.

Nejprve navštívil vedoucího operativy a kriminálního spisu KRAKATICE Karla Tichého a chtěl informace k případu České spořitelny. Nedostal je a tak se odebral rovnou za ředitelem Šírkem. Ten ho rovněž odmítl. Šírek, Čermák i Tichý měli informace, že se něco chystá, ale nevěděli přesně, co to má být. Pak následoval boom.

Toho dne, kdy měla ráno vypuknout velká policejní akce téměř ve všech pobočkách Spořitelny, aby byly zajištěny klíčové důkazy k trestné činnosti, při které měl stát přijít až o dvě miliardy korun, však byla rychlejší Inspekce ministra vnitra Stanislava Grosse. Brzy ráno provedla razii na protikorupční policii a zadržela jejího ředitele Evžena Šírka. Na krátkou dobu byl zadržen i náměstek Zbyněk Čermák, ale ten byl poté policejním prezidentem pověřen krátkodobým vedením útvaru. Zadržen měl být i Karel Tichý.

Celá akce v České spořitelně byla okamžitě zrušena a případ podvodů, do něhož byli zapojeni vysocí funkcionáři banky a několik podnikatelů, nebyl nikdy vyřešen. Co však bylo řešeno? Vykonstruované trestní stíhání Evžena Šírka. Byl postaven mimo službu, útvar řídil z pověření Čermák a Policejní prezidium začalo provádět kroky k personálním změnám.

Tichému se tehdy povedla dobrá věc. Domluvit, že Šírka začal zastupovat bývalý ředitel odboru vyšetřování Policie správy hl. m. Prahy Richard Maleček. „S Richardem jsme se opravdu dobře poznali a stali se i přáteli. Jeho žena Lenka u nás nějakou dobu pracovala a jedna z kauz, které jsme tehdy objasnili, byla TV BINGO,“ vzpomíná Tichý pro ParlamentníListy.cz.

A děly se věci.

Společně s advokátem Tichý zjistil celou řadu nesrovnalostí a podvodných machinací ve vyšetřování Šírka. Hlavním důkazem proti němu mělo být, že se měl údajně z domova tajně připojovat na služební počítač, který byl v jeho kanceláři na pracovišti a byl v režimu utajení.

Jednak to prý bylo technicky neproveditelné, protože připojení z domova přes internet na režimový počítač na pracovišti nebylo možné a za druhé? Když se režírovaly falešné důkazy proti Šírkovi a vyráběl se jeho stůl s počítačem a pořizovali se usvědčující fotodokumentace jeho trestné činnosti, usvědčili tito „policisté“ sami sebe. Neohlídali totiž důsledně pozadí, a tak se advokátovi Malečkovi podařilo nad jakoukoli pochybu prokázat, že se dokumentace prováděla v režii inspekce někde úplně jinde.

Náměstek Čermák tehdy podal trestní oznámení, ale státní zastupitelství ho smetlo.

Zastaveno ale muselo být Šírkovo stíhání.

Jeho osud si vzalo do svých rukou policejní prezidium v čele s Jiřím Kolářem a taky NBÚ s důstojníkem Hejlem. Kolář Šírka kázeňsky potrestal, Gross to potvrdil, NBÚ odebral prověrku a tehdejší premiér Zeman se nechal slyšet, že Šírek nemá ve vedení úřadu co dělat.

Šírkovi kolegové v tutéž dobu poslouchali Mrázka s Hejlem. Ten začal. „Tak se to houpe pod tím Hoteliérem (Šírkem, hotely bylo tehdy krycí označení, které si Hejl a Mrázek vymysleli pro protikorupční policii, pozn. red.). Půjde z firmy! Je to šašek! Vyklopenej bude i ten druhej (náměstek Čermák). Jsou to dvojčata.“ Mrázek: „Ten půjde dřív. Pak to probereme…“

Že to na NBÚ, kde nyní působí exředitel BIS Lang, mysleli vážně, dokazuje fakt, že Šírkovi a Čermákovi bylo z policejního prezidia nařízeno, že si musí zažádat o nejpřísnější prověrku na přísně tajné. Tu v té době neměl u policie nikdo. Ale hlavně: NBÚ při jejím provádění mohl žadatele odposlouchávat. Šírek byl donucen od policie odejít. Následně odešel i Čermák.

Odstavení Šírka pobouřilo prezidenta Václava Havla. Dostal přesné informace o aktivitách Mrázka, Šloufa a dalších osob a vydal dokonce prohlášení: „Požádal jsem ministra vnitra Grosse a policejního prezidenta Koláře, aby se zabývali takzvanými starými strukturami, které začínají mít čím dál větší vliv ve společnosti a stojí mimo jiné za snahou o destabilizaci specializovaných policejních složek – zejména protikorupční policie. Jsem zneklidněn sérií některých personálních změn, které tyto osoby provedly, navrhly nebo vyvolaly. Běží o ochranu naší demokracie, o ochranu demokratického charakteru našeho státu, policie a institucí. Běží o důvěru našich občanů ve stát“.

Bohužel. Nebylo to vůbec nic platné. Šírek i Čermák u policie skončili.

Po jejich odchodu bylo na útvaru nějakou dobu dusno a převládala nejistota. Ideální stav pro organizovaný zločin. „Když se podíváme do současnosti, tak je to pokaždé stejné. Policie, nebo některá její součást, popřípadě přímo nějaký policajt, jdou po velkých rybách a přijde jejich reorganizace, překopávání, odvolávání, změny vedení. A je po případu. A je to pořád to samé. Bylo to za Grosse, Langera, Chovance… a zločin se směje!“ poznamenává k někdejším událostem Karel Tichý pro PL.

Tehdy se ale prý stal malý zázrak. Do vedení protikorupční policie byl jmenován dlouholetý šéf pražské hospodářské kriminálky Jaroslav Macháně. KRAKATACE pokračovala…

Evžen Šírek po dlouhé a těžké nemoci zemřel ve věku 50 let v roce 2016. Zbyněk Čermák odešel do advokacie a specializuje se na zastupování policistů ve sporech s inspekcí resortu vnitra. Karel Tichý se věnuje poradenské činnosti a práci asistenta senátorky Dernerové. Podle informací PL také píše knihu mapující jeho bohatou služební kariéru.

