ODS měla muže na Hrad, a jakého. Zkazili to lidé. Toto Němcová neuvidí ráda. Porod kandidáta vrcholí

Kandidát ODS na prezidenta? ParlamentníListy.cz zjišťovaly informace uvnitř strany, kam se ubírají úvahy o možném vlastním kandidátovi. Moc dobře to nevypadá. Žádný vhodný kandidát přímo v řadách ODS prý neexistuje. „Uvažovalo se o Mirce Němcové, ale průzkumy pro ni vyšly blbě, tak se od toho upustilo,“ sdělil nám zdroj ze strany. Ještě před sněmovními volbami se po případné výhře hnutí ANO počítalo s kandidaturou Petra Fialy, ale to padlo po jeho vstupu do Strakovy akademie. Zdá se, že občanští demokraté podpoří nejspíš generála Pavla, ale ten má ve straně hodně odpůrců.

Volba prezidenta se blíží mílovými kroky a ODS usilovně přemýšlí, zdali do boje o Hrad vyšle vlastního kandidáta. Zatím to podle našich informací vypadá, že strana pravděpodobně podpoří někoho z těch, kteří již kandidaturu oznámili. Nejvíc se skloňuje jméno generála Petra Pavla, i když i ten má mezi občanskými demokraty své kritiky kvůli komunistické minulosti. Zní proto i volání po úplně novém kandidátovi – třeba po Petru Fialovi nebo Daně Drábové.

„Nemůžu přece podpořit komunistickou zelenou gumu, když zároveň lynčujeme Babiše za členství v StB,“ vysvětloval svým stranickým kolegům na sněmu jeden z členů ODS.

„Ale to je přece něco jinýho,“ ozval se oponent. „Nesrovnávej vojáka, který ten škraloup přiznal, odůvodnil a splatil, a nemorální práskačský hovado, jako je Babiš.“

„Ale hovno! Komouš nebo estébák, oba sloužili režimu, ani jeden nemá na místě prezidenta co dělat!“

I takhle to vypadá v posledních měsících v ODS. Strana diskutuje o novém prezidentovi a nemůže se shodnout, zdali má cenu vyslat do klání o hlavu státu svého člověka. Přičemž je tu jeden zásadní problém: Ten člověk neexistuje.

„V ODS nemáme prostě lidi,“ krčí rameny náš zdroj z Poslanecké sněmovny. „Strana je personálně vyprázdněná odshora až dolů, všichni to vědí, všichni to kritizují, ale nikdo nedělá nic, aby se to změnilo. Nebo takhle – občas snaha je. Ale taky je rychle zašlapaná. Těch pár stejných tváří, co se tam furt točí, nestojí o to, aby je nahradil někdo schopnější nebo výraznější. Nehledě na to, že stranu to dlouhodobě poškozuje a odrazuje to mladé lidi od politiky. To je ale již tradiční problém ODS.“

„O volbě prezidenta se u nás mluví už od podzimu, kdy jsme vyhráli volby,“ svěřil se nám člověk blízký vedení občanských demokratů. „Tenkrát před sněmovními volbami se totiž uvažovalo, že když vyhraje opět Babiš, půjde do prezidentského boje Petr Fiala. Ale vítězem bylo SPOLU a on se stal premiérem.“

Tuto informaci nám potvrdil ještě jeden zdroj, který se pohybuje v zákulisí vysoké politiky. „Tenkrát si ODS udělala nějaké průzkumy a předběžně se jednalo i s jednou marketingovou agenturou. Nakonec z toho ale sešlo. Jednak proto, jak se vyvinula situace, a taky proto, že ODS už neuměla nabídnout jiného člověka. Chvíli se sice hovořilo o Mirce Němcové, ale ty průzkumy pro ni vyšly blbě. Tak se od toho upustilo.“

ODS zatím oficiálně žádného kandidáta veřejně nepodpořila. „Jsou v zásadě dva scénáře,“ vysvětlil nám jeden z lobbistů z okolí pražské buňky. „Buď ODS žádné jméno nevyzdvihne, ale vyzve voliče, aby to hodili někomu s demokratickými hodnotami. Nebo to riskne a vsadí na někoho konkrétního. Asi by to v tom případě byl Petr Pavel. Obě varianty jsou nic moc. Ale to hlavně kvůli kvalitě kandidátů. Dotační podvodník, zelená guma, recyklovanej diplomat, ezoterik…“

Z kruhů kolem hnutí STAN se k nám pak dostala informace, že předsednictvo oslovilo i Danu Drábovou. Ta se tomu prý ale taktně vyhnula. Nicméně Drábová by byla relevantní kandidátkou pro mnoho lidí napříč politickým spektrem.

„Já bych ji bral,“ podělil se s námi o názor jeden z poslanců za KDU-ČSL. „Taky jsme tu prezidentskou volbu s kolegy diskutovali, padala různá jména, mezi nimi i Drábová. U nás by byla průchozí, neměli bychom problém jí podpisy dát. Ale ona do toho prý jít nechce.“

Nejvíc se tak hovoří o generálu Petru Pavlovi. Ten nešetří sebechválou a prezentuje se jako sebejistý voják, který už pro Českou republiku mnoho udělal jen tím, že působil v silách NATO. Se svou minulostí se vyrovnal tvrzením, že chtěl dělat kariéru a o komunismu v podstatě nic nevěděl.

„Nijak mě to netěší, ale pořád lepší Pavel než Babiš. Tady není na nějaké emoce místo. Budu volit toho, kdo má reálnou šanci Babiše porazit. A to generál je,“ řekl nám jeden z vysoce postavených členů ODS. „Jen se obávám, že mnoho lidí bude hledat tak dlouho ideálního kandidáta, až dostaneme zase Babiše.“

„Nevstoupil jsem do ODS, abych volil komunisty – současné, bývalé, zelené, pirátské… Takže Pavel ne. Zatím svého kandidáta nemám a vůbec nevím, jestli v tomhle výběru mám k volbám jít. Je to mizérie a můžeme si za to hodně sami,“ svěřil se nám jeden z poslanců za ODS.

„Problémem je hlavně celá tahle zasraná přímá volba,“ rozohnil se jeden z konzervativních občanských demokratů. „Fakt nechápu, že ODS ještě nenavrhla zrušení tohoto divadla. K čemu to je, když se může přihlásit kdejaký jouda? A lidi jsou tak blbí, že mu to i z recese hodí. Jen tak se může stát, že se stane prezidentem třeba komik, že…“ podotkl významně. „Ale to pardon, to se nesmí zlehčovat, už mlčím!“

Téma prezidentské kandidatury se nedávno rozebíralo i na interním fóru ODS. Nejvíc hlasů od členů získal Pavel Fischer a právě Petr Pavel. To nenechalo klidným Jana Zahradila: „Fakt se zdráhám uvěřit, že ve vnitřní anketě ODS je na prvním místě komunistickej rozvědčík a na druhým paranoidní lovec agentů.“ A když mu tam kolegové oponovali, glosoval to jednoduše: „Jediná země EU, kde je prezidentem generál, je Bulharsko. My ale přece chceme na Západ, ne na Východ.“

Psali jsme: Zaplaťte 1290 Kč, abyste se dozvěděli, jak je Rusko špatné. Od gen. Pavla a dalších Babiš prezidentem? Jasně vede. Velký propadák nové hvězdy SANEP: První i druhé kolo prezidentských voleb by v lednu vyhrál Andrej Babiš Generál Pavel by na Hrad preferoval Fischera či Hilšera? Jan Zahradil si mne ruce

